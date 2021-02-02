Мирзиеева переизберут досрочно, - Виктория Панфилова

00:20 03.02.2021

Президентские выборы в Узбекистане проведут на два месяца раньше

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

2.02.21



Шавкат Мирзиеев выиграет выборы сам у себя.

Выборы президента Узбекистана состоятся досрочно – в октябре вместо декабря. С инициативой переноса срока выступили депутаты нижней палаты парламента, они приняли закон о внесении изменений в Конституцию и Избирательный кодекс, предусматривающий перенос даты выборов. 5 февраля закон должен одобрить Сенат на заседании. После подписания президентом он вступит в силу.

В Узбекистане выборы президента, парламента и местных органов традиционно проходили в конце декабря. Осенью запрещалось проводить любые организационные мероприятия. Осень – время сбора хлопка. И все от мала до велика независимо от места работы и учебы отправлялись на сбор "белого золота". За что правозащитные организации жестко критиковали Узбекистан и даже добивались того, что европейские страны вводили эмбарго на его экспорт.



Покончить с использованием детского труда на хлопковых полях, привлечения студентов, учителей, врачей и других служащих на сельхозработы удалось лишь после того, как страна взяла курс на индустриальное развитие. Хлопок перестал быть главной статьей дохода государства.



Депутаты парламента, воспользовавшись открывшимися возможностями, предложили перенести выборы президента с 24 декабря на 24 октября 2021 года. Свою инициативу они обосновали тем, что зимой, а в отдаленных районах Узбекистана погода может стоять довольно морозная, сложнее вести избирательную кампанию и обеспечивать явку избирателей. Проведение выборов в конце года приводит к затягиванию проведения послевыборных политических мероприятий, в частности принятия государственной программы. Кроме того, были учтены пожелания международных наблюдателей, которые Рождество, приходящееся на 25 декабря, хотели бы проводить дома.



Впрочем, назвать это депутатской инициативой можно с большой натяжкой. Поскольку в декабрьском послании Шавкат Мирзиеев отметил, что закон о выборах будет приведен в соответствие с международными стандартами: "Мы продолжим работу по имплементации в национальное законодательство и практику приемлемых для нас рекомендаций международных наблюдателей на последних выборах".



Поэтому нет сомнения, что предложенный депутатами закон будет рассмотрен Сенатом на заседании 5 февраля, сообщила пресс-служба законодательного органа. Помимо президентских выборов, в октябре предлагается проводить выборы в Законодательную палату, парламент Каракалпакстана, а также в представительные органы государственной власти областей, районов и городов.



Предлагаются также поправки в закон об итогах референдума и основных принципах государственной власти, закон о финансировании политических партий и Избирательный кодекс.



Определяются порядок включения граждан Узбекистана, проживающих за рубежом, в список избирателей независимо от их консульского учета в дипломатических представительствах, а также правовые основания для голосования по месту жительства или работы избирателей за рубежом с использованием переносных избирательных урн.



Заместитель директора Центра стратегических оценок и прогнозов Игорь Панкратенко считает перенос президентских выборов в Узбекистане с декабря на октябрь вполне логичным. "Аргументы, выдвинутые инициаторами данного вопроса, выглядят вполне убедительно и носят технический характер, исключающий политическую интригу. Лично для меня куда больший интерес вызывает новация о введении процедуры, согласно которой будут публиковаться промежуточные предвыборные и итоговые финансовые отчеты, а также результаты проверок со стороны Счетной палаты финансовой деятельности партий. Это куда важнее и принципиальнее, потому как выборы и партийная политика – это всегда в первую очередь деньги. А источники их поступлений – лучший индикатор того, какие силы поддерживают ту или иную партию, какую повестку продвигают, какие вопросы лоббируют. Если эта новация не будет формальной, предстоит узнать много интересного о механизмах формирования узбекской политики и других вопросах. Что для любого исследователя положительное явление – граней анализа становится больше, а ведь именно так формируется объективный взгляд на страну", – сказал "НГ" Панкратенко.



По мнению китайского политолога Шен Сию, цель реформы избирательной системы Узбекистана, а речь идет именно о реформе, вполне понятна и прозрачна – упрощение этой системы и сопряжение ее с графиком политической жизни страны. "Упразднение институтов окружных избирательных комиссий, проводящих выборы в районные (городские) кенгаши народных депутатов, определение порядка включения граждан Узбекистана, проживающих за рубежом, в список избирателей и так далее – это серьезные шаги в сторону прозрачности и открытости избирательного процесса для населения страны. А значит – и для вовлечения граждан в активную политическую деятельность, что, без сомнения, является положительным явлением, которое следует только приветствовать", – сказал "НГ" Шен Сию.



Ряд экспертов не исключает, что проведение досрочных выборов связано с экономическим кризисом и пандемией. Минувший год в Узбекистане выдался довольно сложным. Это и прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье, в результате которого пострадали сотни семей. Малый и средний бизнес понесли значительные потери из-за введенного карантина, а тысячи мигрантов вернулись на родину и остаются без работы. Не обошел стороной республику и энергетический кризис: с наступлением холодов в ряде областей отключали электричество и газ. Поэтому выборы президента лучше проводить осенью, когда еще тепло, идет сбор урожая, а политические рейтинги еще высоки.



Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин сказал "НГ", что "Мирзиеев на сегодняшний день является безальтернативной фигурой на политической арене Узбекистана. По своему опыту и авторитету соперников у него нет. Поэтому большой разницы, когда проводить выборы – в начале кризиса или после кризиса, осенью или зимой, нет. С политологической точки зрения это не меняет расклад сил. Мирзиеев все равно остается главным и наиболее вероятным претендентом на пост президента".



Шавкат Мирзиеев пришел к власти в 2016 году, после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова. На декабрьских выборах того же года он получил более 88% голосов и был избран президентом. Сам глава государства не заявлял, будет ли он баллотироваться на предстоящих выборах. Конституция Узбекистана позволяет одно переизбрание на пост президента сроком на пять лет.