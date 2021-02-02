Трудовых мигрантов в России учтут по пальцам (дактилоскопией), - "Къ"

00:25 03.02.2021

Правительство РФ обязывает иностранцев из ЕАЭС проходить дактилоскопию



Иностранцев, въезжающих без виз в Россию на срок свыше 90 дней или на любой срок "для осуществления трудовой деятельности", обяжут сдавать отпечатки пальцев. Такая норма содержится в правительственном законопроекте, внесенном в Госдуму. По подсчетам чиновников, речь идет как минимум о 2,5 млн иностранцев из стран ЕАЭС. Эксперт не исключает, что процедуру должны будут пройти до 4 млн иностранцев, а в подразделениях МВД возникнут очереди, поскольку в законопроекте не предусмотрены дополнительные расходы и штат на столь масштабную операцию.



Новые нормы об отпечатках пальцев содержатся в проектах правительственных поправок к законам "О правовом положении иностранных граждан в РФ" и "О государственной дактилоскопической регистрации в РФ".



Так, иностранных граждан, прибывающих в Россию без виз на срок более 90 дней, предлагается обязать сдавать отпечатки пальцев.

Эту же процедуру, по мнению правительства, должны проходить и трудовые мигранты из тех же стран, то есть иностранцы, приехавшие в РФ на любой срок "в целях осуществления трудовой деятельности". В последнем случае оговаривается, что дактилоскопию они должны пройти в 30-дневный срок со дня въезда. Порядок сбора отпечатков пальцев установит МВД; законопроектом разрешается привлекать к этой процедуре подведомственные ФГУПы. Впрочем, в Москве работу фактически позволяется отдать на аутсорсинг, поручив ее организациям, уполномоченным столичной мэрией. Новый порядок не распространяется на обладателей трудовых патентов (они и сейчас обязаны сдавать отпечатки пальцев), разрешений на работу или временное проживание (РВП), владельцев вида на жительство в стране, а также на беженцев, граждан возрастом до 18 лет, мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет.



Начальник главного управления МВД РФ по вопросам миграции Валентина Казакова ранее признавала, что о необходимости дактилоскопировать всех приезжих в МВД "говорят не первый год". Действительно, попытки ввести обязательное дактилоскопирование приезжих предпринимаются с 2014 года. В октябре 2019 года первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой говорил о проработке нормы, поясняя, что повальная дактилоскопия позволит предотвратить въезд в страну преступников. Но реализация идеи требует поставок дактилоскопического оборудования в пункты пограничного контроля, поясняла госпожа Казакова, поэтому в ведомстве прорабатывали идею обязать иностранцев сдавать отпечатки пальцев самостоятельно. В сентябре 2020 года МВД представляло новую концепцию закона о правовом положении иностранцев в РФ. В документе говорилось об обязательстве для иностранных граждан, находящихся в РФ свыше 30 дней, сдавать отпечатки пальцев и получать ID-карты с данными о себе и выданными патентами на работу (см. "Ъ" от 11 сентября 2020 года).



"Ъ" поговорил с людьми, которых выдворили из России, посчитав "угрозой национальной безопасности"

В пояснительной записке к правительственному законопроекту дается понять, что он затронет интересы как минимум 2,5 млн иностранцев из стран ЕАЭС, находившихся в 2020 году в России. Таких мигрантов сложно идентифицировать без биометрических данных в случае правонарушений и возможной депортации, к тому же многие иностранцы меняют "установочные персональные данные" для повторного въезда в РФ, говорится в документе.



По данным МВД, в 2020 году было поставлено на миграционный учет 9,8 млн человек (против 19,5 млн годом ранее); в том числе 2,3 млн иностранцев въехали с целью работы. Больше всего въехали из Узбекистана (3,4 млн), Таджикистана (1,9 млн), с Украины (791 тыс.), из Киргизии (737 тыс.) и Казахстана (419 тыс.)



Глава фонда "Миграция XXI век", бывший замглавы ФМС РФ Вячеслав Поставнин говорит, что сейчас дактилоскопическую регистрацию проходят все иностранцы, за исключением резидентов стран ЕАЭС. Численность последних он оценивает не в 2,5 млн, а в 4 млн человек. "Я понимаю МВД: это группа лиц, вышедшая из-под контроля",- рассуждает эксперт, который, однако, считает проблематичным организовать такую масштабную процедуру технически и организационно. Главу комитета "Гражданское содействие" (признан Минюстом иноагентом; занимается проблемами мигрантов) Светлану Ганнушкину беспокоит "большой процент ошибок" при сдаче отпечатков пальцев и возмож

ные злоупотребления в судебных разбирательствах.



Эксперт приводит пример из практики, когда 23-летнего жителя Таджикистана при попытке оформления РВП пытались выслать из страны из-за совпадения его отпечатков с отпечатками пальцев 40-летнего депортированного уроженца Узбекистана.

Господин Поставнин не понимает, почему законопроектом не предусмотрено дополнительное финансирование процедуры и увеличение штата МВД. "Эти миллионы - серьезная цифра, каждый должен прийти и пальчики откатать. Надо больше аппаратуры и сотрудников, а тут сказано, что принятие поправок не повлечет дополнительных расходов. Значит, это скажется на обслуживании российских граждан, везде будут огромные очереди",- рассуждает эксперт.



Александр Воронов

2.02.21