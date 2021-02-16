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За пять лет российское гражданство получили более 200 тыс экс-казахстанцевЗа пять лет российское гражданство получили более 200 тыс экс-казахстанцев
00:36 03.02.2021

За пять лет российское гражданство получили 217,8 тыс экс-казахстанцев

Количество казахстанцев, получивших гражданство и вид на жительство в России, а также количество первичной регистрации в органах миграционного учета (по данным МВД РФ)

Для сравнения – на 1 января 2020 года в Петропавловске проживало 219,2 тысячи человек. То есть за анализируемые пять лет в количественном выражении Казахстан лишился населения целого города.

Справедливости ради стоит отметить – за этот период в стране родилось значительно больше малышей, что в количественном выражении нивелирует отток. Но "утечка мозгов" зачастую является симптомом, а не причиной недостаточно эффективного функционирования экономики.

Доклад об экономике региона Европы и Центральной Азии "Миграция и "утечка мозгов", подготовленный осенью 2019 Группой Всемирного банка, отмечает, что "утечка мозгов" – серьезный предмет озабоченности во многих странах с относительно низким уровнем доходов, особенно в отношении профессий и секторов, создающих внешние эффекты для экономики в целом, в частности здравоохранения и профессионально-технического обучения. Миграция высококвалифицированных работников из стран с низким уровнем доходов подразумевает предоставление неявной бюджетной субсидии, поскольку в большинстве стран высшее образование финансируется из государственного бюджета за счет налоговых доходов.

В ответ на политику принимающих стран, направленную на привлечение большего количества высококвалифицированных мигрантов, страны-доноры прилагают немало усилий к тому, чтобы удержать их на родине. Отъезд высококвалифицированных работников приводит к острому дефициту специалистов во многих важнейших секторах, в частности в здравоохранении". Собственно говоря, пандемия показала, что дефицит медиков уже значительный: минздрав приводит статистику: в 2017 году из страны уехали 1062 медработника, в 2018-м – 1225, а в 2019-м – 1212 человек с медицинским образованием покинули пределы республики.

В пандемичном 2020 году почти полмиллиона казахстанцев зарегистрировались в миграционных органах России. Для сравнения – за этот же период встали на учет всего 218,3 тысяч граждан Китая. МВД РФ опубликовало статистические сведения по миграционной ситуации с января по декабрь пандемичного 2020 года.

На первичный учет встало 227,2 тысяч казахстанцев, из них на учебу 30,5 тыс человек. Официальная экономическая миграция в Россию составила 60,5 тыс человек. Это немного – годом ранее официально "на работу" выехало 136,2 тысячи человек. Для наглядности – это все население такого города, как Экибастуз.

Как считают в ВБ, в большинстве стран-доноров высшее образование финансируется за счет средств государственного бюджета. Следовательно, эмиграция высококвалифицированных специалистов создает существенную нагрузку на бюджетную систему. В результате правительствам часто рекомендуется прибегать к такой мере, как требование от эмигрантов возмещения в бюджет своей страны средств, потраченных на их образование. Подобная политика повышает справедливость по отношению к тем, кто остается на родине. Однако обеспечение реализации таких мер затруднительно, особенно после отъезда эмигранта из страны.

Текущие проблемы свидетельствуют о том, что разработчики государственной политики не могут справиться с ситуацией на рынке труда или воздействовать на силы, влияющие на миграцию. Эти силы слишком мощные, чтобы их преодолеть простыми ограничительными мерами. Ими необходимо управлять с помощью инновационных и ономически обоснованных мер. Казахстан уже находится в красной зоне стран-доноров.

Многие меры внутренней политики и факторы, напрямую не связанные с миграционной политикой, также могут играть роль факторов "принуждения". Люди более склонны к эмиграции, если у них нет доступа к надлежащим государственным услугам, если их политические свободы и права ограничиваются или они ощущают физическую угрозу даже в отсутствие открытого гражданского конфликта.

По данным ВБ, еще одна инициатива, которую могут предпринять страны-доноры мигрантов, - улучшение состояния рынка труда применительно к женщинам и сокращение дискриминации по гендерному признаку. Женщины, обладающие высокой квалификацией, составляют когорту мигрантов, растущую самыми быстрыми темпами. За период с 2000 года по 2017 год количество женщин с высшим образованием, эмигрировавших из стран, не входящих в ОЭСР, в страны ОЭСР, выросло на 130 процентов, а количество женщин-эмигрантов из других стран ОЭСР увеличилось на 70 процентов. Для сравнения: общее количество всех категорий женщин-мигрантов увеличилось только на 57 процентов.

Автор статьи: Айгуль Сарбасова

Источник - qmonitor.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612301760
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