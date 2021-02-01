 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 03.02.2021
00:51  УзбМИД извиняется и обещает больше не теребонькать польских Агнешек
00:40  Саудитов ждет наказание от Байдена, - Геворг Мирзаян
00:25  Трудовых мигрантов в России учтут по пальцам (дактилоскопией), - "Къ"
00:20  Мирзиеева переизберут досрочно, - Виктория Панфилова
00:18  В мире нарастает параллельная пандемия психических расстройств, - "НГ"
00:17  Китай отказывается от претензий на мировое господство, - В.Скосырев
Вторник, 02.02.2021
20:44  Шефа управления образования Алматинской области Маю Омарову задержали за взятку 37 млн тг

20:43  РосИнсургент Навальный сел на 2 года 8 месяцев
19:14  УзбПевец Жасур Умиров сел на 5 лет за изнасилование лицеистки
18:26  Опасные связи. Как Китай приручает элиты Центральной Азии, - Т.Умаров
17:56  Инсайдерские распродажи как симптом. О глубине падения мировой экономики в 2020 году, - В.Катасонов
17:35  Протесты кошачьего города, - Дм.Выдрин
17:33  Аркадаг утвердил новую форму для ТуркменАрмии (видео)
17:23  Братья не навек. Почему нефть и газ не только сближают, но и отдаляют Россию и Китай, - Эдвард Чоу
17:19  Иран ищет новое место под солнцем, - А.Николаев
17:06  В Иране начали установку центрифуг на ядерном объекте в Фордо
17:05  Путин обвинил соцсети в "управлении сознанием людей"
17:03  Псаки сморозила первую глупость после возвращения. Зачем ей голова?
16:49  136 лет со дня рождения. В Бишкеке почтили память Михаила Фрунзе
16:46  США повторяют роковую ошибку СССР, - Ирина Алкснис
16:13  Загадочно умер ельцинский экс-Минсельхоз России Назарчук. Задохнулся при пожаре, которого не было
13:56  Распил по-научному. Как разворовывают КазЗемли, - Л.Тастанова
12:39  КазСуд. Экс-главу комитета по матрезервам и 21 его подельников посадили за растрату 6,5 млрд тенге
12:13  Таджикистан приостановил поставку электроэнергии в Узбекистан и Кыргызстан. Нет воды
11:18  Новая структура Кырправительства: министерств стало меньше
11:07  Очередные выборы УзбПрезидента пройдут 24/10/21. Дата определена
11:00  В разгар зимы Кырвласти меняют руководство ОАО "Электрические станции"
10:56  США тайно утащили из Ливии российский ЗРК "Панцирь-С1", - Forbes
10:52  Folha: оказавшись без вакцины, европейцы обращаются к России и Китаю
10:50  Разбор люлей и пилюлей в Департаменте лекарств Кырминздрава
10:46  Не говори "гоп"...Переход Казахстана на латиницу откладывается
10:43  Чем чревато для Казахстана возвращение США в наш регион? - Мурат Лаумулин
10:40  Китай разорит Украину за дружбу с США, - "Взгляд"
10:37  США рухнут, как Британская империя, - Янь Сюэтун
09:43  Новый рекорд: 650 тысяч получили российское гражданство в 20 году
02:52  Уран, товарищи: что мешает США вернуться в ядерную сделку с Ираном
02:51  Пламенный "Мотор". Как американцы бросили Украину на "войну" с Китаем
01:54  Новым главой Экологической партии Узбекистана стал Нарзулло Обломурадов
00:55  Самоорганизуется ли "белая Америка", - Сергей Самуйлов
00:50  Мирзиеев-сан предложил открыть в Узбе школу каллиграфии
Понедельник, 01.02.2021
22:01  Путин возложил букетик к могиле Ельцина
19:49  Новые люди? Илон Маск успешно чипировал обезьяну
19:48  Польскую журналюшку Агнешку Пикулицку (фото) домогались прямо в Узбекском МИДе
19:46  Неонацисты в США совершают больше терактов, чем исламисты, - L"Espresso
18:11  Дилмурод Набиев возглавил Каршинский госуниверситет в Узбе
16:24  В Туркменистане соорудили и готовятся открыть 60-метровый памятник поэту Махтумкули Фраги
16:10  Как и зачем военные Мьянмы устроили госпереворот? - К.Сенин
16:09  Прокурор США "шьет" Трампу "штурм Капитолия", - Пол Робертс
16:06  Тролль с Уолл-стрит: пользователи соцсетей воцарились на биржах США
16:03  Таджикистан: маловодный февраль и электроснабжение гидроэлектростанциями, - К.Сирожидинов
15:45  Аркадаг указал как, куда и когда выводить Туркмению из кризиса
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Саудитов ждет наказание от Байдена, - Геворг Мирзаян
00:40 03.02.2021

Кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман (справа) пытался вывести свою страну из-под американского удара

2 февраля 2021, Геворг Мирзаян,

Новый хозяин Белого дома Джо Байден намерен пересмотреть политику США на Ближнем Востоке. Судя по всему, одним из новшеств станет публичная порка доселе неприкосновенного союзника – Саудовской Аравии. Исполнение рекордного контракта на поставки в эту страну оружия уже заморожено, и это только начало: между саудитами и американцами зреет цивилизационный конфликт.

Ближний Восток давно стал для американских президентов полем бесконечных экспериментов. Джордж Буш решил принести в Ирак демократию вместе с американскими бомбами. Барак Обама простимулировал "арабскую весну", стоившую региону сотен тысяч жизней. Дональд Трамп начал создавать мощную арабо-израильскую коалицию против Ирана.

Администрация Джо Байдена начинает возвращать американскую политику из трампистского изоляционистского прагматизма в либерал-глобалистское русло. В частности, новый президент хочет опять превратить правозащитные вопросы в один из ключевых внешнеполитических инструментов Соединенных Штатов.

Сделать это будет непросто, особенно после скандальных выборов и преследования инакомыслящих в самой Америке. Поэтому Байдену нужна эффектная демонстрация, которая показала бы серьезность его намерений.

В принципе, под рукой есть Российская Федерация, а в ней – Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признанный Минюстом "иностранным агентом"), сотрудники которого пишут в Вашингтон письма с просьбой наказать санкциями нарушителей прав человека из числа приближенных к Кремлю.

Однако российский пример не будет показательным, ведь и при предыдущем президенте Америка изыскивала правозащитные основания для давления на Москву. В качестве "подсудимого" Байдену нужен тот, кто явно и демонстративно нарушает права человека, но избежал наказания в четырехлетку "морального разложенца" Дональда Трампа.

По всей видимости, крайней окажется Саудовская Аравия со своим де-факто правителем, наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Проблема с ней не только в средневековых шариатских правилах для граждан королевства (правилах, помимо прочего, признающих за сексуальными меньшинствами лишь право на смертную казнь), но и в бесчеловечной войне, которую саудиты и их союзники из ОАЭ ведут в Йемене против местного движения хуситов.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, действия Саудовской Аравии в Йемене привели к "наихудшему гуманитарному кризису современности". Почти 80% населения этой и без того крайне бедной страны срочно нуждаются в гуманитарной помощи.

На эту тему
"Сделка века" от Трампа действительно грандиозна
"Саудовский Гайдар" ведет свою страну к распаду
Названы главные мифы о конфликте Палестины и Израиля
Еще в ходе предвыборной кампании Байден говорил о намерении пересмотреть отношения США и Саудовской Аравии. Он обещал отозвать выданный ей Трампом "пустой чек" и "восстановить ощущение равновесия, перспективы и верности нашим ценностям на Ближнем Востоке". И обещание свое вроде как сдержал.
"Избранный президент уже сказал, что мы полностью пересмотрим наши отношения для того, чтобы убедиться в их соответствии нашим национальным интересам и уважении тем ценностям, которые мы вкладываем в это партнерство", – пояснял в конце января Энтони Блинкен.

Кронпринц Саудовской Аравии пытался вывести свою страну из-под американского удара. Например, пошел на примирение с Катаром и добровольно сократил нефтедобычу для стабилизации на рынке (и это при том, что экономика страны падает уже пятый квартал подряд из-за цен на нефть и последствий коронавирусных ограничений).

Однако Мохаммеду бин Салману не повезло. Стремление Вашингтона продемонстрировать приверженность защите прав человека совпало со стремлением демократов перебить успешное ближневосточное досье Трампа – принуждение палестинцев к миру, создание системы коллективной безопасности против Ирана, сделку между Израилем с одной стороны и Эмиратами с Бахрейном с другой (один из главных ее архитекторов – зять президента Джаред Кушнер – выдвинут на Нобелевскую премию мира).

Правда, у правозащитников иное мнение насчет успешности этого досье. Они недовольны, например, чрезмерной поддержкой Израиля и переносом американского посольства в Иерусалим. Возмущались игнорированием интересов палестинцев (которых просто поставили перед фактом, подкинув в качестве подсластителя согласие Израиля временно не расширять поселения на Западном берегу). Громко ругались из-за безусловной поддержки Саудовской Аравии (претензии типа "цитадель свободы" взирает на средневековые законы в Эр-Рияде сквозь пальцы" раздаются не только в России).

Апофеозом стало убийство в октябре 2018 года жившего в США журналиста Джамаля Хашогги, совершенное в стамбульском консульстве Саудовской Аравии по приказу Мохаммеда бин Салмана. Против кронпринца за это даже санкции не ввели.

Сейчас Байден не просто выбрасывает на помойку наследие Трампа, но и желает достичь своего успеха – восстановить ядерную сделку с Ираном. А это полностью противоречит ставке Трампа на создание и всяческое поощрение антииранского альянса.

Поэтому Саудовскую Аравию на пару с Эмиратами лишают американского оружия. В 2020 году США заключили с одними только ОАЭ сделку на 23 млрд долларов, в рамках которой должны были поставить этой ближневосточной стране 50 самолетов F-35, 18 боевых дронов и различное оборудование. Как отметил посол ОАЭ в США Юсеф аль-Отейба, сделка позволила бы Эмиратам "взять на себя больше полномочий в рамках обеспечения коллективной безопасности и освободить часть американских сил для решения других глобальных задач".

В Госдепе, конечно, заявили, что приостановка исполнения оружейных контрактов является рутинным мероприятием в ходе смены власти, чтобы "дать новому руководству возможность их пересмотреть". Однако демократы могут от нее вообще отказаться: по словам будущего главы комитета по международным делам сената Боба Менендеса, сделка была осуществлена без подробного анализа на предмет последствий для национальной безопасности США и "защиты невинных жизней в Йемене".

Но самое страшное для саудовцев и ОАЭ – это возможный вывод Байденом Ирана из санкционной тени.

В Эр-Рияде понимают, что открыто торпедировать возрождение иранской сделки не стоит, так можно оказаться в изоляции и лишиться статуса главного союзника США в арабском мире (который перейдет, например, к ненавистному Катару). Поэтому саудиты пытаются как-то интегрировать свои желания в планы Байдена. Например, министр иностранных дел королевства Фейсал бин Фархан предложил американцам улучшить ядерную сделку, включив в нее иранскую ракетную программу, а также "зловредные действия" Тегерана в регионе.

При этом специалистам очевидно, что обамовская сделка была заключена и имплементирована исключительно потому, что касалась только ядерного вопроса. Тегеран не готов идти на уступки ни по ракетам (которые вносят значительный вклад в его обороноспособность), ни тем более по "зловредным действиям", под которыми Эр-Рияд понимает попытки Тегерана защищать свои интересы в Сирии, Ираке, Йемене, Ливане и странах Залива.

Однако в Вашингтоне достаточно политиков, которые придерживаются взглядов Саудовской Аравии, тех, кто не забыл ни захвата американского посольства в Иране, ни унижений во время оккупации Ирака. Возможно, эти люди станут адвокатами саудовских интересов в Белом доме, Пентагоне и Госдепартаменте. Если американо-иранские отношения пойдут по нисходящей, правозащитная порка Саудовской Аравии станет лишь временной неприятностью в отношениях между Вашингтоном и Эр-Риядом.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612302000
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Состоялось заседание Бюро Сената Парламента РК
- Под председательством Казахстана состоялось заседание Совета ЕЭК
- В Мажилисе презентованы поправки по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан
- Вокруг бушует игр кутерьма. Часть вторая
- Распил по-научному
- Кадровые перестановки
- Комментарий директора департамента платежного баланса НБРК Азата Ускенбаева о текущем счете платежного баланса
- Заявление МИД РК в связи с продлением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений
- Отчет акима области Уразалина О.С. об итогах социально-экономического развития Актюбинской области за 2020 год и задачах на 2021 год
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  