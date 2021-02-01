Саудитов ждет наказание от Байдена, - Геворг Мирзаян

00:40 03.02.2021

Кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман (справа) пытался вывести свою страну из-под американского удара



2 февраля 2021, Геворг Мирзаян,



Новый хозяин Белого дома Джо Байден намерен пересмотреть политику США на Ближнем Востоке. Судя по всему, одним из новшеств станет публичная порка доселе неприкосновенного союзника – Саудовской Аравии. Исполнение рекордного контракта на поставки в эту страну оружия уже заморожено, и это только начало: между саудитами и американцами зреет цивилизационный конфликт.



Ближний Восток давно стал для американских президентов полем бесконечных экспериментов. Джордж Буш решил принести в Ирак демократию вместе с американскими бомбами. Барак Обама простимулировал "арабскую весну", стоившую региону сотен тысяч жизней. Дональд Трамп начал создавать мощную арабо-израильскую коалицию против Ирана.



Администрация Джо Байдена начинает возвращать американскую политику из трампистского изоляционистского прагматизма в либерал-глобалистское русло. В частности, новый президент хочет опять превратить правозащитные вопросы в один из ключевых внешнеполитических инструментов Соединенных Штатов.



Сделать это будет непросто, особенно после скандальных выборов и преследования инакомыслящих в самой Америке. Поэтому Байдену нужна эффектная демонстрация, которая показала бы серьезность его намерений.



В принципе, под рукой есть Российская Федерация, а в ней – Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признанный Минюстом "иностранным агентом"), сотрудники которого пишут в Вашингтон письма с просьбой наказать санкциями нарушителей прав человека из числа приближенных к Кремлю.



Однако российский пример не будет показательным, ведь и при предыдущем президенте Америка изыскивала правозащитные основания для давления на Москву. В качестве "подсудимого" Байдену нужен тот, кто явно и демонстративно нарушает права человека, но избежал наказания в четырехлетку "морального разложенца" Дональда Трампа.



По всей видимости, крайней окажется Саудовская Аравия со своим де-факто правителем, наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Проблема с ней не только в средневековых шариатских правилах для граждан королевства (правилах, помимо прочего, признающих за сексуальными меньшинствами лишь право на смертную казнь), но и в бесчеловечной войне, которую саудиты и их союзники из ОАЭ ведут в Йемене против местного движения хуситов.



По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, действия Саудовской Аравии в Йемене привели к "наихудшему гуманитарному кризису современности". Почти 80% населения этой и без того крайне бедной страны срочно нуждаются в гуманитарной помощи.



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Еще в ходе предвыборной кампании Байден говорил о намерении пересмотреть отношения США и Саудовской Аравии. Он обещал отозвать выданный ей Трампом "пустой чек" и "восстановить ощущение равновесия, перспективы и верности нашим ценностям на Ближнем Востоке". И обещание свое вроде как сдержал.

"Избранный президент уже сказал, что мы полностью пересмотрим наши отношения для того, чтобы убедиться в их соответствии нашим национальным интересам и уважении тем ценностям, которые мы вкладываем в это партнерство", – пояснял в конце января Энтони Блинкен.



Кронпринц Саудовской Аравии пытался вывести свою страну из-под американского удара. Например, пошел на примирение с Катаром и добровольно сократил нефтедобычу для стабилизации на рынке (и это при том, что экономика страны падает уже пятый квартал подряд из-за цен на нефть и последствий коронавирусных ограничений).



Однако Мохаммеду бин Салману не повезло. Стремление Вашингтона продемонстрировать приверженность защите прав человека совпало со стремлением демократов перебить успешное ближневосточное досье Трампа – принуждение палестинцев к миру, создание системы коллективной безопасности против Ирана, сделку между Израилем с одной стороны и Эмиратами с Бахрейном с другой (один из главных ее архитекторов – зять президента Джаред Кушнер – выдвинут на Нобелевскую премию мира).



Правда, у правозащитников иное мнение насчет успешности этого досье. Они недовольны, например, чрезмерной поддержкой Израиля и переносом американского посольства в Иерусалим. Возмущались игнорированием интересов палестинцев (которых просто поставили перед фактом, подкинув в качестве подсластителя согласие Израиля временно не расширять поселения на Западном берегу). Громко ругались из-за безусловной поддержки Саудовской Аравии (претензии типа "цитадель свободы" взирает на средневековые законы в Эр-Рияде сквозь пальцы" раздаются не только в России).



Апофеозом стало убийство в октябре 2018 года жившего в США журналиста Джамаля Хашогги, совершенное в стамбульском консульстве Саудовской Аравии по приказу Мохаммеда бин Салмана. Против кронпринца за это даже санкции не ввели.



Сейчас Байден не просто выбрасывает на помойку наследие Трампа, но и желает достичь своего успеха – восстановить ядерную сделку с Ираном. А это полностью противоречит ставке Трампа на создание и всяческое поощрение антииранского альянса.



Поэтому Саудовскую Аравию на пару с Эмиратами лишают американского оружия. В 2020 году США заключили с одними только ОАЭ сделку на 23 млрд долларов, в рамках которой должны были поставить этой ближневосточной стране 50 самолетов F-35, 18 боевых дронов и различное оборудование. Как отметил посол ОАЭ в США Юсеф аль-Отейба, сделка позволила бы Эмиратам "взять на себя больше полномочий в рамках обеспечения коллективной безопасности и освободить часть американских сил для решения других глобальных задач".



В Госдепе, конечно, заявили, что приостановка исполнения оружейных контрактов является рутинным мероприятием в ходе смены власти, чтобы "дать новому руководству возможность их пересмотреть". Однако демократы могут от нее вообще отказаться: по словам будущего главы комитета по международным делам сената Боба Менендеса, сделка была осуществлена без подробного анализа на предмет последствий для национальной безопасности США и "защиты невинных жизней в Йемене".



Но самое страшное для саудовцев и ОАЭ – это возможный вывод Байденом Ирана из санкционной тени.



В Эр-Рияде понимают, что открыто торпедировать возрождение иранской сделки не стоит, так можно оказаться в изоляции и лишиться статуса главного союзника США в арабском мире (который перейдет, например, к ненавистному Катару). Поэтому саудиты пытаются как-то интегрировать свои желания в планы Байдена. Например, министр иностранных дел королевства Фейсал бин Фархан предложил американцам улучшить ядерную сделку, включив в нее иранскую ракетную программу, а также "зловредные действия" Тегерана в регионе.



При этом специалистам очевидно, что обамовская сделка была заключена и имплементирована исключительно потому, что касалась только ядерного вопроса. Тегеран не готов идти на уступки ни по ракетам (которые вносят значительный вклад в его обороноспособность), ни тем более по "зловредным действиям", под которыми Эр-Рияд понимает попытки Тегерана защищать свои интересы в Сирии, Ираке, Йемене, Ливане и странах Залива.



Однако в Вашингтоне достаточно политиков, которые придерживаются взглядов Саудовской Аравии, тех, кто не забыл ни захвата американского посольства в Иране, ни унижений во время оккупации Ирака. Возможно, эти люди станут адвокатами саудовских интересов в Белом доме, Пентагоне и Госдепартаменте. Если американо-иранские отношения пойдут по нисходящей, правозащитная порка Саудовской Аравии станет лишь временной неприятностью в отношениях между Вашингтоном и Эр-Риядом.