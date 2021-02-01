УзбМИД извиняется и обещает больше не теребонькать польских Агнешек

00:51 03.02.2021

МИД извинился перед польской журналисткой

МИД Узбекистана принес извинения польской журналистке Агниешке Пикулицкой. В министерстве сообщили об увольнении сотрудника, которого она обвинила в домогательствах, и пообещали завершить оформление ее журналистской аккредитации 3 февраля.



Министерство иностранных дел Узбекистана прокомментировало инцидент с польской журналисткой Агниешкой Пикулицкой-Вильчевской, сообщившей о домогательстве со стороны сотрудника МИДа по имени Рустам и давлении при попытке получить аккредитацию.



Пресс-секретарь МИДа Авазбек Ходжиметов 2 февраля встретился с Агниешкой Пикулицкой-Вильчевской, ранее аккредитованной при МИДе в качестве корреспондента телеканала Al Jazeera.



"В ходе встречи были выяснены дополнительные обстоятельства, связанные с ее аккредитацией и имевшим место инцидентом. Иностранной журналистке выражены извинения за произошедшее", - говорится в заявлении МИДа.



Упоминавшийся зарубежным корреспондентом сотрудник министерства уволен из системы МИДа, отмечается в сообщении.



Процесс оформления журналистской аккредитации Агниешки Пикулицки-Вильчевски завершится 3 февраля 2021 года, заверили в министерстве.



Ранее во вторник журналистка рассказала, что ее пригласили на встречу в МИД. По ее словам, в министерстве заявили, что не знают, кто такой Рустам.