В Бельгии скончался от КОВИ самый богатый уйгур пост-СССР Алиджан Ибрагимов ("группа Машкевича")

08:11 03.02.2021

В Бельгии скончался миллиардер из Токмока Алиджан Ибрагимов, известный как "Граф"



В Бельгии скончался миллиардер Алиджан Ибрагимов, известный в Кыргызстане по прозвищу "Граф". Об этом 3 февраля АКИpress сообщили источники.



По предварительным данным, Ибрагимов скончался в Бельгии от короновирусной инфекции. Бизнесмен заразился COVID-19 в Казахстане. После того, как его состояние ухудшилось, он уехал на лечение в Бельгию. Его будут хоронить в Токмоке.



Ибрагимов родился 5 июня 1953 года в Ферганской области Узбекистана. В открытых источниках сообщается, что у него шестеро детей.



На октябрь 2020 года, по данным "Forbes Казахстан", состояние Ибрагимова составляло 900 млн долларов.