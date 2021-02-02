Экс-КырПрез Жээнбеков с домочадцами отправился в хадж (вернуться не обещал)

09:36 03.02.2021

Вызванный на допрос экс-президент Кыргызстана покинул страну вместе с семьей



Экс-президент Сооронбай Жээнбеков с семьей покинул Кыргызстан. Информацию подтвердили источники из окружения бывшего главы государства, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.



Уточняется, что Жээнбеков вылетел в Стамбул накануне из международного аэропорта "Манас".



Позже пресс-секретарь экс-президента Сооронбая Жээнбекова Толгонай Стамалиева рассказала подробности того, куда и зачем вылетел бывший глава государства. По ее словам, Сооронбай Жээнбеков отправился в Мекку для совершения малого хаджа - Умры.



Он с супругой утром вылетел в Стамбул, далее последует в Джидда (Саудовская Аравия). Отметим, что поездку экс-президент Сооронбай Жээнбеков совершает по приглашению короля Саудовской Аравии. Он ее планировал с ноября 2020 года. Из-за пандемии для паломников въезд был ограничен, и, согласно процедуре, для совершения данного визита необходимо получение официального приглашения. Приглашение поступило на начало февраля 2021-го.

пресс-секретарь экс-президента Сооронбая Жээнбекова Толгонай Стамалиева

Она также добавила, что малый хадж продолжится более 10 дней, после чего Сооронбай Жээнбеков вернется в Бишкек.



Напомним, Сооронбай Жээнбеков 15 октября 2020 года вследствие массовых беспорядков вынужден был уйти в отставку. На днях стало известно, что Сооронбая Жээнбекова вызывают в Первомайский районный суд Бишкека для дачи показаний по делу экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.



Кроме того, с требованием привлечь Жээнбекова к уголовной ответственности в МВД и ГКНБ обратились участники октябрьских событий. Они считают, что экс-президент не имел права давать приказ о силовом разгоне митинга 5 октября.