 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Евреи устроили Израилю интифаду, - Лев Перчин
09:38 03.02.2021

Действия ультраортодоксальной молодежи называют терроризмом
Лев Перчин
2.02.21

Израильская полиция совершает рейды по учебным заведениям ультраортодоксальных иудеев в тех городах, где набожное население составляет большинство: Иерусалим, Бней-Брак, Бейт-Шемеш. Эти города считаются "красными зонами", то есть местами, где наиболее высока заболеваемость COVID-19. Многие убеждены, что причина распространения инфекции – ультраортодоксы-харедим, которые не желают соблюдать локдаун и нелегально открывают иешивы и талмудторы – начальные школы для мальчиков.
Волна насилия прокатилась по израильским городам 24–25 января. В Бней-Браке толпа ультраортодоксальной "школоты" сожгла автобус, водитель еле спасся от расправы. В городе едва не линчевали полицейский наряд. Подобный инцидент произошел в иерусалимском квартале Меа-Шеарим, куда правоохранителей специально заманили тревожным звонком. Нападения учащихся иешив на представителей государства и просто тех, кто подвернулся под руку, называют "терроризмом", в то время как харедим объявляют действия властей антисемитизмом, а чиновников называют "гитлерами".

В авангарде беспорядков находятся две религиозные группы. В Бней-Браке сопротивление полиции оказывают вижницкие хасиды. Это третье по величине хасидское течение в стране. Полицейские 25 января пытались закрыть иешиву в городе Ашдод, но и там натолкнулись на противодействие вижницкой молодежи. В иерусалимских беспорядках заправляют представители радикальной группы "литовских" евреев – движения "Пелег Ирушалми". Исторически хасиды и "литовцы" соперничают, но в этот раз крайне клерикальные общины обоих направлений сошлись в общих интересах: они пренебрегают санитарными мерами и используют ситуацию с коронавирусной пандемией для жесткого противостояния израильскому государству.

Духовный лидер вижницких хасидов раввин Исраэль Хагер ранее разрешил своим последователям возвращаться в учебные аудитории. Подобным образом поступил авторитетный для радикальных "литовцев" раввин Хаим Каневский. Впрочем, увидев масштабы неповиновения полиции, Каневский пошел на попятную.

Нерелигиозное большинство в стране озлоблено против ультраортодоксов. Их обвиняют в нежелании подчиняться законам и установлениям правительства. Все это происходит в то время, когда в Израиле объявлен очередной жесткий локдаун из-за высокой заболеваемости. При этом партии религиозных евреев умело выторговывают в Кнессете привилегии для своих избирателей. Однако "восстание" подняли те общины, которые вовсе не признают израильское государство, и их удары направлены в том числе на религиозный истеблишмент, извлекающий множество прибылей из сотрудничества с политической системой "сионистов".

Например, пострадавшей стороной оказалась муниципальная власть города Бней-Брака, состоящая из представителей религиозных партий. Чиновникам в кипах приходится лавировать между своими должностными обязанностями и потаканием избирателям. После погрома состоялось собрание муниципальных чиновников Бней-Брака и депутатов Кнессета от религиозных партий. Министерство внутренних дел тоже возглавляет религиозный политик, Арье Дери, один из лидеров партии ШАС. Сотрудничающие с государством харедим оказались в сложном положении. Мэр Бней-Брака Авраам Рубинштейн заявил на этом заседании: "Полиция Израиля несет ответственность за ту катастрофу, которая происходит в нашем городе уже на протяжении нескольких дней". "Невозможно, чтобы полиция закрыла целый квартал и применяла взрывчатые вещества за нарушения на пляжах Тель-Авива, в то время как у нее нет никаких проблем с тем, чтобы блокировать кварталы, бросать гранаты и применять слезоточивый газ в Бней-Браке", – вторит ему глава финансового комитета Кнессета Моше Гафни (партия "Еврейство Торы"). Комментируя сожжение автобуса, комиссар по борьбе с эпидемией коронавируса в ультраортодоксальных общинах Элияху Арнад сказал: "Нет никаких сомнений в том, что это ужасающий, трагический инцидент, но мы говорим о горстке маргинализованной молодежи". "За этим не стоит ни раввин, ни община. Обвиняя всех скопом, люди проявляют большую несправедливость по отношению к харедим", – считает Арнад.

Недавний опрос общественного мнения, проведенный консалтинговым агентством Panels Politics, показал, что если бы голосование в израильский парламент проводилось в эти дни, ультраортодоксальные партии ШАС и "Еврейство Торы" получили бы по 7 мест каждая. При этом принципиально стоящая на антиклерикальных позициях партия "Еш атид" заняла бы 16 мест. Эта политическая организация на протяжении многих месяцев критикует коалиционное правительство Биньямина Нетаньяху, которое зависит от поддержки движений, вдохновляемых раввинами. Население страны все больше разделяется по отношению к религии. Многие видят в ультраортодоксальном сообществе деструктивную силу, которая способна разрушить Израиль. Так называемый статус-кво, когда государство согласилось на компромисс с набожными иудеями, давно перестал удовлетворять потребностям обеих сторон. Харедим неуклонно наращивают свою долю в населении. Перед страной стоит задача создать новый формат взаимоотношений светских и религиозных израильтян, в том числе тех, кто не признает "сионистское образование". Звучат даже предложения о предоставлении ультраортодоксам политической автономии.

Источник - ng.ru
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