Ухань исследуют со всеми остановками. ВОЗ не унимается, - С.Строкань

09:44 03.02.2021

Миссия Всемирной организации здравоохранения ищет разгадку причин пандемии



Новая администрация США продолжает линию предыдущей команды в Белом доме, обвинявшей Пекин в сокрытии информации об источнике коронавируса, впервые обнаруженного в китайском городе Ухане. В интервью телекомпании NBC госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти КНР препятствуют работе прибывших в Ухань в середине января экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые на этой неделе приступили к работе после завершения двухнедельного карантина. Неудовольствие нового главы Госдепартамента вызвано тем, что работа экспертов ВОЗ пока идет по сценарию Пекина, при этом сами эксперты отмечают, что прибыли в Ухань не для того, чтобы искать компромат на китайские власти.



Проблема происхождения COVID-19, которая стала одним из главных раздражителей в отношениях США и Китая в последний год правления президента Дональда Трампа и привела к громким демаршам Вашингтона и его разрыву с ВОЗ, остается яблоком раздора и при администрации Джо Байдена. В интервью телекомпании NBC, обнародованном в понедельник, новый госсекретарь США Энтони Блинкен обрушился на Пекин, обвинив его в нежелании оказывать необходимое содействие прибывшей в страну в середине января миссии ВОЗ.



Как заявил глава американской дипломатии, китайская сторона "совершенно не соблюдает требования", касающиеся предоставления экспертам ВОЗ беспрепятственного доступа на объекты, где первоначально был обнаружен COVID-19.

По его словам, это не позволяет добиться транспарентности в работе экспертов и создает "серьезную проблему".



На пути в китайский город Ухань, находящийся в провинции Хубэй, команда экспертов ВОЗ, в которую вошли вирусологи из 12 государств, включая Россию, США, Великобританию, Германию и Японию, действительно столкнулась с немалыми трудностями. На первом этапе проблемы были связаны с медленным процессом выдачи китайских виз. В ответ на критику со стороны руководства ВОЗ власти КНР объясняли промедление "спецификой официальных процедур в условиях пандемии". Уже после того как 14 января миссия ВОЗ наконец-то прибыла в Китай, возникла новая техническая пауза: в связи с действующими в КНР санитарными нормами экспертов ВОЗ поместили на 14-дневный карантин, в ходе которого китайские ученые и эксперты в области медицины вели с ними консультации по видеосвязи.



Работа миссии ВОЗ в Ухане началась только в прошлый четверг, когда международные эксперты наконец-то смогли покинуть гостиницу и отправиться на встречу с китайскими коллегами и на осмотр первого объекта - больницы Jinyintan Hospital, в которой проходили лечение первые заболевшие коронавирусом.



Их первые заявления после начала полевых исследований выдержаны в подчеркнуто спокойном тоне и по своей тональности явно противоречат алармистской ноте Энтони Блинкена, сообщившего, что команде ВОЗ не дают нормально работать. Как выясняется, эпидемиологов нисколько не обескуражило то, что они потеряли столько времени, и логика действий китайских властей им вполне понятна. "Первая встреча лицом к лицу с нашими коллегами. Поправка: маска к маске, учитывая медицинские ограничения. Обсуждаем программу нашего визита. Глава китайской команды профессор Лян Ваньнянь шутит о технических сбоях. Приятно увидеть наших коллег после долгих встреч в Zoom",- написала в Twitter член делегации ВОЗ, эксперт из Нидерландов Марион Купманс. Ничего необычного госпожа Купманс не обнаружила и в ходе посещения клиники Jinyintan Hospital, которая специализируется на инфекционных заболеваниях. "Истории очень похожи на те, что я слышала от наших врачей из отделений интенсивной терапии",- сообщила госпожа Купманс.



Еще большим разочарованием для Вашингтона, обвиняющего Пекин в сокрытии информации об источнике коронавируса, может стать заявление российского участника миссии ВОЗ, замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Владимира Дедкова.



Мы не работаем для того, чтобы обвинить в чем-то Китай. Не надо рассматривать наш приезд как приезд группы каких-то следователей, которые пытаются кого-то в чем-то уличить. Якобы китайская сторона исходно виновата и пытается оправдываться: это не так. Мы работаем совместно",- заявил господин Дедков.



"Все пытаются эту историю политизировать, а нам этого не нужно. Ее пытаются искусственно раскачивать, разжигать страсти",- добавил эксперт. По его словам, Пекин заинтересован в установлении происхождения коронавируса в той же степени, что и сами международные эксперты, и "содействует им настолько, насколько это возможно".



В программу пребывания миссии ВОЗ в Ухане также было включено посещение того самого продовольственного рынка "Хуанань", где первоначально был обнаружен новый тип коронавируса. Напомним, что рынок "Хуанань" остается закрытым с начала прошлого года и находится под круглосуточным надзором полиции, в связи с чем китайские вирусологи считают, что посещение его уже не имеет особого смысла. Тем не менее эксперты ВОЗ настояли на необходимости осмотра этого объекта, полагая, что, возможно, это позволит им расширить представления о происхождении COVID-19.



В целом члены делегации ВОЗ призывают не ждать от их миссии сенсаций, давая понять, что в своей работе будут руководствоваться пресловутым китайским принципом "малых шагов".



"Это просто первый визит специалистов. После него последуют еще и другие визиты. Сейчас наша задача - просто оценить ту информацию, которая имеется на данный момент, и спланировать работу, которая будет проводиться далее",- пояснил Владимир Дедков.



Таким образом, судя по всему, работа экспертов ВОЗ в Ухане пока идет по сценарию Пекина и его полностью удовлетворяет. Как заявил председатель Госкомитета здравоохранения КНР Ма Сяовэй в телефонном разговоре с главой ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом, посвященном миссии международных экспертов, Пекин будет и в дальнейшем "содействовать их научной, объективной, всеобъемлющей и сбалансированной оценке".



Сергей Строкань

Газета "Коммерсантъ" №18 от 03.02.2021, стр. 6