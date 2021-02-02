Скончался знатный манасовед профессор Раимжан Эгембердиев

09:52 03.02.2021

Скончался профессор Раимжан Эгембердиев

На 81-ом году жизни ушел из жизни профессор, доктор филологических наук, исследователь эпоса "Манас" Раимжан Эгембердиев, сообщила пресс-служба ГСИН.



Р.Эгембердиев является отцом главы ГСИН Аската Эгембердиева.



Раимжан Эгембердиев родился 21 января 1940 года в селе Ак-Терек в Джалпак-Ташском айылном округе (бывший Куршабский) Ошской области.



В 1946 году начал обучение в семилетней школе "Образцовое", расположенной в селе Ак-Терек. Позже он переехал в село Туз-Бель, где закончил 7 классов. В 1956 году окончил №10 училище, школу "Коммунизм" и получил среднее образование.



Трудовую деятельность начал в колхозе, работая пастухом в Шахриханском районе Андижанской области Узбекистана с января 1957 года, а затем пастухом в Кубинском районе Ферганской области.



С 1960 по 1961 год учился в Республиканской культурно-просветительской школе в городе Токмок. Работал педагогом в техникуме в поселке Куршаб, где готовят механизаторов сельского хозяйства.



В 1962 году поступил в Кыргызский государственный университет на филологический факультет.



Однако, в декабре того же года его призвали в ряды Советской армии, первый год он прослужил на Дальнем Востоке, затем в Сибири и в Монголии, где был демобилизован в 1965 году.



Вернувшись из армии, он возобновил учебу в университете, который окончил в 1970 году по специальности кыргызский язык и литература. На последнем курсе он работал редактором Кыргызского радио и издательства "Кыргызстан".



С 1974 по 1993 год работал преподавателем, старшим преподавателем, доцентом кафедры кыргызского языкознания Кыргызского национального университета.



В 1980 году окончил Кыргызский государственный университет и защитил диссертацию на тему "Фразеология в эпосе "Манас".



С 1993 по 2003 годы работал заведующим кафедрой кыргызского языка в Жалал-Абадском университете экономики и предпринимательства.



С 2003 года он работал заведующим кафедрой турецкой филологии Бишкекского гуманитарного университета имени К.Карасаева, а в последнее время - профессором этой же кафедры.