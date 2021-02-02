Кассир Народного УзбБанка бежал с 170 млн сумов народных пенсий

10:02 03.02.2021

Выездной кассир Народного банка присвоил 170 млн сумов

В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента сотрудник филиала Народного банка присвоил пенсии и пособия на сумму 170 млн сумов. Они не были выплачены с сентября по январь.



Контролер выездной кассы Мирзо-Улугбекского районного филиала Народного банка присвоил 170 млн сумов, предназначенные для выдачи получателям пенсий и пособий. Об этом "Газете.uz" сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.



Проведенная районным отделом Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре доследственная проверка установила, что сотрудник банка Т. Т. с сентября 2020 года по январь текущего года присваивал вверенные ему пенсии и пособия. Заявление в департамент направил сам филиал банка.



В отношении Т. Т. возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Ведется следствие.