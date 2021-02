Fox News: рост числа убийств в Америке в 2020 году "беспрецедентен" в новейшей истории

10:03 03.02.2021



Стефани Пагонес (Stephanie Pagones)



До данным опубликованного в понедельник доклада, в 2020 году произошло "самое большое в истории" увеличение коэффициента убийств по сравнению с 2019 годом. Так, в населенных пунктах, специальной выборке из 34 малых и крупных американских городов за год было совершено более 1200 дополнительных убийств, если сравнивать с прошлогодними показателями.



"Пандемия коронавируса, продолжающиеся инциденты, связанные с насилием со стороны полиции, растущее количество убийств и рост насильственных преступлений - все эти явления сами по себе представляют собой значительный вызов для полиции. А сочетание всех этих факторов создает еще более сложную проблему для принимающих решения политиков", - подчеркивается в докладе Национальной комиссии по теме "Covid-19 и криминальная юстиция" (National Commission of COVID-19 and Criminal Justice - NCCCJ). Доклад утверждает: "Несмотря на существующие сложности, руководители на всех уровнях правительства должны предпринимать решительные действия в ответ на все эти три кризиса".



По данным экспертов, уровень убийств (homicide rate) увеличился на 30% в период с 2019 года по 2020 год, тогда как уровень нападений с использованием огнестрельного оружия и уровень нападений при отягчающих обстоятельствах увеличились, соответственно, на 8% и на 6%.



"Уровень убийств был выше в течение каждого месяца 2020 года относительно этого же уровня в течение соответствующего периода в прошлом году, - отмечается в этом докладе, а 30-процентное увеличение в нем названо "значительным и тревожным ростом, не имеющим прецедента в современной истории".



Эксперты проанализировали данные из 34 американских городов, которые отличаются друг от друга по размеру и количеству населения. Они обратили внимание в первую очередь на изменения в области 10 типов преступлений. Их выводы были представлены и обновлены в конце года в докладе все той же комиссии, получившем название "Пандемия, беспорядки, преступления и насилие в американских городах" (Pandemic, Unrest, Crime, and Violence in U.S. Cities). Кроме того, в дополнение к трем указанным выше преступлениям в этом докладе были также проанализирован уровень домашнего насилия, ограбления, квартирные кражи, воровство, похищения автомобилей и преступления, связанные с наркотиками.



Количество убийств, похищений автомобилей, нападений с применением оружия и нападений при отягчающих обстоятельствах выросло по сравнению с показателями предыдущего года. Вместе с тем, по данным аналитиков, количеств правонарушений, связанных с воровством в общественных местах, краж со взломом нежилых помещений, краж со взломом квартир и домов - статистика всех этих преступлений сократилась во время пандемии. И это понятно: люди больше находятся дома по сравнению с 2019 годом.



Не все города предоставляют полные данные, а некоторые варианты выборки для некоторых типов преступлений оказались меньше, чем в других городах.



Что касается домашнего насилия, то аналитики получили возможность проанализировать данные лишь из 12 городов. По их мнению, произошло "значительное увеличение" этих видов преступлений в первые месяцы распространения пандемии сovid-19, однако затем эти показатели выровнялись и стали примерно соответствовать данным 2019 года.



Среднее количество населения в тех городах, где были исследованы сравнительные показатели убийств, составило 978 тысяч человек на город. Правда, эти города различаются по своему размеру. Самым крупным городом в этой выборке был Нью-Йорк, население которого составляет примерно 8,42 миллиона, тогда как самым маленьким городом стал Норфолк, штат Виргиния, с населением 245 тысяч человек.



Аналитики, исследовавшие нападения с отягчающими обстоятельствами в городах из выборки, пришли к выводу о том, что таких нападений в среднем было на 6% больше, чем в 2019 году: всего на 6741 нападение больше, чем в 2019 году. Кроме того, эксперты изучили данные о вооруженных нападениях в 15 городах и обнаружили, что их уровень увеличился почти на 8% - всего таких преступлений было на 3557 больше, чем за предыдущий год.



Что касается убийств, то в этом докладе были проанализированы только те, что были названы уголовными преступлениями и подпадают под соответствующее определение - "умышленное и незаконное убийство одним человеком другого человека".



Аналитики пришли к выводу о том, что коэффициент убийств, как и большинство других изученных ими преступлений, соответствует "определенному цикличному шаблону" - он увеличивается в летние месяцы и сокращается осенью и зимой. Однако в 2020 году показатели убийства "превысили предыдущие данные в течение всего года".



"Произошел структурный разрыв в средних показателях в городах в июне, что стало свидетельством значительного и статистически важного увеличения показателей после периода соответствия сезонности и более долгосрочным тенденциям, - подчеркивается в опубликованном докладе. - После этого разрыва уровень убийств в июле резко увеличился, очевидно, из-за бесчинств протестующих против Трампа ультралевых. А затем сокращался до конца года, хотя и не достиг уровня, отмеченного в предыдущий год".



В январе и в феврале 2020 года произошло увеличение общего уровня убийств на 32,5% по сравнению с тем же периодом 2019 года. С марта по май 2020 года увеличение составило 19,4%, тогда как с июня по август оно составило 37,2%, а с сентября по декабрь - 28,2%.



По мнению аналитиков, пандемия коронавируса, судя по всему, "временно снизила некоторые виды убийств", поскольку сократилось количество "возможностей встречи жертв с преступниками". Однако связанные с Covid-19 ограничения постепенно было отменены, а весной и летом снизилась озабоченность людей по этому поводу, и количество убийств возросло.



Несмотря на сокращение количества убийств во время пика распространения сovid-19, аналитики считают, что пандемия коронавируса, "судя по всему, многочисленными способами способствовала увеличению количества убийств".



Пандемия коронавируса, как подчеркивают эксперты, "диспропорционально затронула уязвимое население за счет увеличения стресса - физического, умственного и финансового". Распространение пандемии коронавируса затронуло также те институты государства, в задачу которых входит реагировать на преступления с применением насилия, а также заниматься их последствиями. Речь идет о полиции, больницах, службах скорой помощи, муниципальных организациях и судах.



"Связанные с covid-19 ограничения поначалу способствовали снижению количества убийств, однако ослабление этих ограничений, а также давление на людей из группы риска и на ключевые институты - ситуация стала еще более сложной из-за отсутствия контактов с такими лицами, - все это, вероятно, способствовало увеличению количества убийств в 2020 году", - подчеркивается в докладе.



Аналитики также отмечают "быстрый рост" количества убийств во время чрезвычайных ситуаций, связанных с гражданскими беспорядками и протестами после гибели Джорджа Флойда (George Floyd). Однако, как отмечают авторы доклада, "связь между насилием со стороны полиции, протестами, массовыми беспорядками и повышением насилия в городах остается неопределенной". По словам экспертов, пока им не удалось обнаружить "никакой прямой связи" между этими тремя явлениями. (Автор Fox явно иронизирует над политкорректными выводами экспертов, не веря в их способность объективно оценить источник убийств - прим. ред.)



В целом, по данным Национальной комиссии по covid-19 и уголовной юстиции, уровень убийств в 2020 году оказался на 30% выше, чем в 2019 году - всего было совершено на 1268 больше убийств во всех городах выборки выборки. Количество убийств увеличилось в 29 из 34 изученных городах, то есть в 85% из них.



"Количество убийств увеличилось во всех 34 городах из выборки, - отмечается в докладе. - По мнению авторов, срочные меры необходимо принять в связи с быстрым ростом этих показателей. Борьба с пандемией коронавируса, повышение доверия к полиции и правовой системе, а также использование проверенных стратегий по борьбе с насилием будут необходимы для достижения прочного мира и спокойствия в городах страны".



В докладе также говорится о том, что федеральное правительство должно продемонстрировать "предельную решительность", когда оно будет публиковать сравнительную, год к году, статистику в ближайшие месяцы.



В докладе также подчеркивается, что увеличение количества убийств в течение одного года "вызывает озабоченность", однако абсолютный показатель убийств остается намного ниже "самых высоких в истории уровней".



"В 2020 году в городах из выборки уровень убийств составил 11,4 смертей на 100 тысяч жителей, а 25 лет назад, в 1995 году, тот же показатель равнялся 19,4 смертей на 100 тысяч жителей".



"Кроме того, некоторые самые значительные данные о росте этих показателей относятся „к малым городам с небольшим количеством убийств, а даже несколько убийств в таких городах способны значительно изменить процентные показатели", - отмечается в докладе.



„Вместе с тем, данные об увеличении количества убийств относятся не только к небольшим городам", - отмечают эксперты.



В Чикаго, где в 2020 году было совершено 278 убийств, увеличение составило 55% год к году, тогда как в Нью-Йорке 131 добавленное к показателям убийство вызвало увеличение коэффициента на 43%", - отмечается в докладе.



"На три крупнейших города (Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго) приходится 40% от дополнительных 1268 убийств в 2020 году, - отмечают эксперты. - Хотя существуют различия в данных относительно городов, важно отметить, что общее количество убийств (sic) значительно возросло в подавляющем большинстве из них".



Оригинал публикации: America"s murder rate increase in 2020 has "no modern precedent," crime analyst group finds
Опубликовано 01/02/2021

