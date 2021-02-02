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Тени для министров: в Казахстане предлагают создать альтернативу правительству? - В.Щекунских
10:22 03.02.2021

Во второй декаде января исключенный из партии "Нур Отан" экс-депутат мажилиса казахстанского парламента Нуржан Альтаев заявил о необходимости создания "теневого правительства". Возможно, новость осталась бы незамеченной, но прошла сразу после анонсирования "нового-старого" состава правительства и на фоне недовольства казахстанцев отсутствием видимых изменений в кабмине.

Зарубежный опыт теневой модели правительства

Мотивируя свое предложение, сам Нуржан Альтаев сослался на практику Великобритании, где победившая на выборах партия создает кабмин, а проигравшая – теневой кабинет. Таким образом в этой стране при двухпартийной системе соблюдается преемственность и непрерывность власти в случае, если парламент отправит правительство в отставку. Важный момент – альтернативный кабинет получает дополнительное финансирование от государства. Такой формат сложился практически только у британцев и в некоторых бывших колониях Соединенного Королевства.

По логике вещей, практика возможна при двухпартийной системе. В Казахстане же партийное поле определяют как "полуторапартийное", а сильной или консолидированной оппозиции партии власти "Нур Отан" пока нет. Так что организованно собрать альтернативу, которая бы устраивала всех недовольных партией власти сегодня – хлопотное дело.

Отметим, что помимо Великобритании шли по пути создания "теневых кабинетов" и страны "победившей (по итогам парада цветных революций) демократии". Например, Альтаев с группой казахстанских общественников недавно ездил с ознакомительным визитом в Киев в гости к Михаилу Саакашвили, и там Нуржана могли познакомить с подобной практикой. В Украине такие теневые кабинеты создавались неоднократно, но об их успехах судить крайне сложно.

Хотите – создавайте, но за свой счет

Идею Альтаева пришлось комментировать на пресс-конференции министру юстиции Казахстана Марату Бекетаеву. По его словам, никто не мешает создавать подобные структуры в партийной и общественной среде Казахстана, но претендовать на госфинансирование они не могут. Также глава Минюста сомневается, что реально собрать людей достаточной компетенции и знаний. Судя по всему, Бекетаев имеет в виду именно текущий момент: сейчас есть ощущение, что всех сведущих уже разобрали, а кто мог и сам хотел – перегорел.

Альтаев, возможно, пытается заскочить на поезд, который давно ушел. Так, если посмотреть инициативы Касым-Жомарта Токаева с момента его вступления в должность, то можно увидеть, что экспертных комитетов за эти почти два года создано достаточно.

Некоторые из них сегодня – уже довольно представительные институты. В 2019 г. был создан, например, Национальный совет общественного доверия при президенте РК; а в 2020 г. – Высший совет при президенте по реформам. На подходе – земельная комиссия.

Предложения "сверху" и "снизу": что дороже для государства?

В итоге, все экспертные комиссии, которые создаются "сверху", вроде бы, не несут нагрузки на бюджет. А инициативы "снизу" уже изначально коммерческие: "у нас товар, у вас – купец".

Может быть, предложения о "тенях для министров" начали поступать потому, что стало очевидно: у президента мало пространства для маневра в формировании адекватного в его понимании кабмина. Осознавая это, Касым-Жомарт Кемелевич создал НСОД, идя по проторенному Нурсултаном Назарбаевым пути, при котором и появились первые попытки построения многопартийности и плюрализма. Например, того же Постоянно действующего совещания по выработке предложений по дальнейшей демократизации и развитию гражданского общества (ПДС), прожившего с 2002 по 2003 гг.

Что касается "инициатив снизу", то это чистый маркетинг: есть спрос – выточим и предложение. В товар, который может предложить Н. Альтаев, его прежние патроны братья Мырзахметовы и товарищ Маргулан Сейсембаев, работающий в Киеве с Саакашвили, веры мало.

Потому, если создание новых неких общественно-партийных комитетов и комиссий под контролем президента Казахстана и реально, то организация в стране новой структуры с составом, перекрывающим по опыту и компетенциям текущий кабмин – маловероятна.

А чья была идея?

Получается, данная инициатива должна быть не вертикальной, а горизонтальной. Однако, кто из казахстанских элит может себе позволить подобный проект без риска получить диссидентский статус? Крупный бизнес – вряд ли. Даже получивший замечательную раскрутку "Асар" Дариги Назарбаевой был поглощен потом "Отаном".

Хотя, конечно, в современной истории Казахстана – были и успешные примеры внедрения горизонтальных форматов. В свое время экс-премьер Акежан Кажегельдин создавал Конгресс, а потом форум демократических сил с сильным составом общественников и политиков. Позже Т. Жукеев и "младодемократы" организовывали еще более профессиональные горизонтальные – партийные структуры: сначала "Ак жол", потом "Настоящий Ак жол". В результате, несмотря на свойственный оппозиционным организациям популизм, партия могла себя преподносить как альтернативный законотворческий органом.

Однако тогда казахстанский бизнес мог себе позволить играть в политику и финансировать оппозиционные партии. Партийцами "на альтернативу" становились бывшие и действующие чиновники, депутаты, – многие имеющие опыт и аппаратной и законотворческой работы. Сегодня же, проект "теневого правительства", скорее, задумка части политической элиты и цели у него другие.

Чтобы повторить успехи "альтернативщиков" прошлых лет, зачинщикам проекта, как минимум, придется стимулировать "гражданское общество", которое обитает сегодня в соцсетях, собраться. И если это произойдет – то должно непременно отразиться в сетевой среде, за чем уже и можно начинать следить.

Вяч. Щекунских
2.02.2021

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612336920
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