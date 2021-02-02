Китай смастерил "революционно-новаторский" ядерный реактор "Хуалун-1"

13:48 03.02.2021 На днях Китай ввел в коммерческую эксплуатацию первый в мире блок с "Хуалун-1" - ядерного реактора третьего поколения. Размах проекта впечатляет. В Поднебесной уверены, что развитие атомной отрасли приведет к "некоторым революционным изменениям". Но не собираются ли китайцы использовать ее в военных целях в том числе?



Новаторский суперпроект: рассмотрим ближе первый в мире блок реактора "Хуалун-1", выполняющий коммерческие операции (Синьхуа, Китай)



Гао Цзин (高敬), Чжан Хуаин (张华迎)



30 января 2021 года, Фуцин, провинция Фуцзянь. Здесь был введен в коммерческую эксплуатацию первый в мире блок с "Хуалун-1" - 5-й блок, разработанный Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC).



Прошло более 2000 дней с момента официального начала строительства "Хуалун-1" - 7 мая 2015 года.



В строительстве проекта было задействовано и использовано более 60 тысяч единиц (комплектов) оборудования, 165 километров трубопроводов, 2200 километров кабелей, участвовала команда разработчиков и исследователей, насчитывающая более тысячи человек, более 5300 поставщиков оборудования. Всего в проекте приняли участия почти 200 тысяч человек… Это новаторский суперпроект, сияющая визитная карточка страны.



Вопрос безопасности



"Хуалун-1" - это ядерная энергетическая технология третьего поколения полностью отечественного производства и всецело принадлежащая Китаю. Это один из лучших ядерных реакторов третьего поколения на мировом рынке атомной энергии. Расчетный срок эксплуатации реактора - 60 лет. Он имеет конструкцию активной зоны из 177 тепловыделяющих сборок (ТВС) и проектный цикл перегрузки топлива каждые 18 месяцев. Инновационное использование комбинации "активной и пассивной" систем безопасности и технологий двойной защитной оболочки соответствует самым высоким международным стандартам с точки зрения безопасности.



Что касается ядерной промышленности, то там, где в вопросе безопасности можно шагнуть вперед, научный прогресс тоже делает шаг вперед. Безопасность является наиболее важным вопросом в строительстве и эксплуатации энергоблоков АЭС, а также для местного населения. "Хуалун-1" не исключение.



В "Хуалун-1" строго соблюдаются национальные стандарты безопасности. Юй Цзяньфэн, секретарь партийной ячейки и председатель правления Китайской национальной ядерной корпорации, сказал, что текущие стандарты безопасности в Китае являются самыми строгими, высокими и самыми передовыми в мире.



Как обеспечивается безопасность "Хуалун-1", способного выдержать землетрясения и столкновения с самолетами?



Академик Китайской академии инженерных наук Е Цзичжэнь сказал в интервью журналисту, что реакторные технологии третьего поколения безопаснее, чем реакторные технологии второго поколения, и вероятность поломки на порядок ниже. "Хуалун-1" достиг международных стандартов безопасности для атомной энергетики третьего поколения.



Е Цзичжэнь отметил, что в "Хуалун-1" используется конструкция активной зоны реактора из 177 ТВС, что увеличивает количество тепловыделяющих сборок активной зоны с 157 до 177. Это не просто увеличение количества ТВС, но и увеличение запаса прочности при одновременном увеличении выработки электроэнергии.



В "Хуалун-1" используется комбинированную систему безопасности "активная + пассивная".



Так называемая "активная" система означает использование электроэнергии для управления системами безопасности, обеспечивающими работу атомных электростанций. Если АЭС выйдет из строя и электричества не будет, то может пригодиться "пассивная" система безопасности.



Е Цзичжэнь сказал, что "пассивная" система должна полагаться на естественные силы для активации систем безопасности. Например, в случае возникновения пожара сверху выливается емкость с водой под действием естественной силы тяжести, что может гарантировать безопасность при отсутствии источников энергии.



"Хуалун-1"может полагаться на естественные силы, такие как сила тяжести, перепад температур и сжатый воздух, для активации системы безопасности и отводить тепло за счет естественных процессов, таких как испарение, конденсация, конвекция и естественная циркуляция.



Комбинация активной и пассивной систем обладает как зрелостью и стабильностью "активной" системы, так и уникальным преимуществом "пассивной" системы в случае отключения от источника питания.



Кроме того, в "Хуалун-1" также используется конструкция двойной защитной оболочки. Внешний слой может выдерживать столкновение с большим самолетом, а внутренний слой может предотвращать выход радиоактивных веществ, даже если возникнет проблема в активной зоне реактора.



Что произойдет, если "Хуалун-1" столкнется с экстремальной ситуацией, такой как ядерная авария на АЭС "Фукусима-1"?



Юй Цзяньфэн сказал, что "Хуалун-1" полностью усвоил уроки Чернобыля и ядерной аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии. Даже в случае возникновения чрезвычайной природной катастрофы, такой как ядерная авария на "Фукусиме-1", где наложились друг на друга землетрясение и цунами, энергоблок "Хуалун-1" сможет гарантировать безопасность и даже быстро возобновить работу без возникновения такой катастрофы, как это было в Японии.



Вопрос инноваций



716 внутригосударственных патентов, 65 международных патентов, более 200 зарубежных товарных знаков, 125 авторских прав на программное обеспечение, более 1500 отчетов о ключевых научных исследованиях и многочисленные научно-технологические статьи об инновациях… "Хуалун-1" является первой полностью китайской реактивной технологией, независимой от внешнего мира.



При этом все основное оборудование "Хуалун-1" было произведено в Китае, а процент отечественных деталей во всем оборудовании достигает 88%.



"Одна из ключевых идей в развитии ядерной энергетики нашей страны - неуклонное следование по пути независимых инноваций, - сказал Юй Цзяньфэн. - В области ключевых технологий мы добивались прорыва за прорывом и не застревали по пути".



С какими трудностями пришлось столкнуться и какие испытания пришлось пройти, чтобы в итоге оказаться способным дать подобный уверенный ответ?



В вопросе китайских самостоятельных разработок Син Цзи, главному проектировщику "Хуалун-1" Китайской национальной ядерной корпорации, всегда есть что добавить.



Он до сих пор помнит: когда он работал на стройплощадке Даяваньской АЭС в 1990 году, все сырье и даже бетон, необходимые для строительства АЭС, приходилось импортировать из-за границы.



"Иметь абсолютно независимую модель исследований и разработок - это мечта наших китайских специалистов по ядерной энергетике", - твердо заявил Син Цзи.



Каждая ключевая технология - это вершина, которую нужно захватить.



Не говоря уже о крупных разработках, даже клапан может стать "преградой" на пути.



Клапаны составляют наибольшее количество от всего ядерного оборудования на электростанции. Число клапанов, используемых в "Хуалун-1", достигает 18 тысяч. Эти клапаны достаточно малы, чтобы поместиться в ваших карманах, но достаточно прочны, чтобы выдержать грузовик.



Хотя клапан выглядит незаметно, он играет важную роль в реализации сложных системных функций атомных электростанций. В прошлом при строительстве атомных электростанций в основном применялась импортированная арматура, и все важные детали закупались за границей.



Первый в мире блок "Хуалун-1" - это проект "трех новых": новые технологии, новое оборудование и новые материалы. И требования к конструкции клапанов также изменились. Существующие зрелые технологии зарубежных клапанов больше не соответствовали условиям работы новой системы, что потребовало в короткий срок разработки и производства клапанов, которые могут полностью удовлетворить функциональные требования "Хуалун-1".



Раз за разом проводить испытания и сравнения… Отдел НИОКР CNNC провел ряд совместных научных исследований с поставщиками клапанов в Организации Объединенных Наций, в результате чего были созданы опытно-конструкторские разработки прототипов, аттестация и поставка всех ключевых клапанов, что в итоге разрушило долгосрочную монополию иностранных поставщиков высококачественной арматуры в Китае.



От главного насоса и компенсатора давления до парогенератора, от клапана и электрического кабеля до щита управления, от улучшения сейсмических характеристик до конструкции, способной противостоять столкновению с самолетом, - в "Хуалун-1" множество подобных инновационных историй.



Сегодня "Хуалун-1" сформировал полностью независимую типовую систему стандартов, охватывающую весь жизненный цикл проектирования, оборудования, строительства и ввода в эксплуатацию атомной электростанции, которая может надежно поддержать серийное строительство и "выход за границу" Hualong One.



Вопрос будущего



Долгое время мировая атомная энергетика имела "проклятье" в виде того, что "первый запуск реактора должен быть отложен". Hualong One удалось преодолеть и это.



В отличие от многократного строительства атомных электростанций, создание первого реактора каждой новой ядерной технологии требует большого количества инновационных исследовательских и испытательных работ. Поэтому срок строительства первого блока, как правило, очень продолжительный.



Юй Цзяньфэн отметил, что среди строительства первых в мире ядерных блоков ядерного реактора третьего поколения "Хуалун-1" стал тем, который смогли завершить в установленные сроки при сохранении высокого качества, что произошло впервые в истории мирового развития атомной энергетики.



Каждый сварной шов ядерного класса должен быть проверен, и все должно быть зарегистрировано: кто его сваривал, какие технологии использовались, как шел процесс сварки и другое. Кроме того, должна быть проведена строгая оценка по стандартам.



Сколько сварных швов имеется на атомной электростанции "Хуалун-1" мощностью в тысячу мегаватт? А ведь каждый сварной шов необходимо проверять подобным образом!



За более чем пять лет почти 200 тысяч человек приняли участие в строительстве проекта "Хуалун-1"… Строители использовали весь свой опыт и знания, чтобы сотворить чудо в истории строительства атомной энергетики.



Однако главный конструктор Син Цзи резюмирует: "Со дня закладки „Хуалун-1" мы уже отказались от „Хуалун"".



От закладки энергоблока в Фуцине в мае 2015 года до начала строительства АЭС в Чжанчжоу в октябре 2019 года чертежи каждого следующего реактора "Хуалун-1", построенных в этот период, различаются.



"Когда мы построили первый блок „Хуалун-1", мы продолжили использовать наш опыт в последующих проектах, чтобы безопасность и экономическая эффективность реакторов, которые запускаются позже, можно было постоянно оптимизировать, а показатели непрерывно улучшались", - сказал Син Цзи.



В сентябре 2020 года Госсовет КНР рассмотрел и утвердил строительство объекта второй очереди на АЭС "Чанцзян" в Хайнани и объекта первой очереди на АЭС "Саньао" в Чжэцзяне, использующих ядерную энергетическую технологию третьего поколения "Хуалун-1". В настоящее время в Китае уже запущено массовое строительство "Хуалун-1".



Каждый блок с "Хуалун-1" вырабатывает около 10 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год, что покрывает годовые производственные и внутренние потребности в электроэнергии почти 1 миллиона человек в странах с умеренным уровнем развития.



По мнению академика Е Цзичжэня, таким образом Китай сможет существенно сократить выбросы углерода и даже прийти к углеродной нейтральности, а энергетические преобразования станут необходимостью. Атомная энергия является низкоуглеродистым источником энергии и должна сочетаться с ветровой и солнечной энергией, чтобы способствовать сокращению выбросов углерода.



Юй Цзяньфэн отметил, что развитие атомной отрасли должно не только решить проблему энергоресурсов, но и в будущем привести к некоторым революционным изменениям в медицине, сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности. Ядерное будущее уже скоро станет возможным! Источник - ИноСМИ

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