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США в Центральной Азии. Сладкоголосое прикрытие экспансии, - Сергей Кожемякин
14:08 03.02.2021

США в Центральной Азии. Сладкоголосое прикрытие экспансии

Вашингтон сделал очередной шаг для закрепления своих позиций в Центральной Азии. США, Казахстан и Узбекистан объявили о создании инвестиционного партнерства, пригласив в него другие государства региона.

ТО, что бывшие советские республики занимают одно из первых мест в глобальной стратегии Соединенных Штатов, подтвердилось новыми примерами. Несмотря на пандемию и скандальный процесс смены власти в Вашингтоне, американская дипломатия на центральноазиатском направлении не демонстрирует каких-либо сбоев и пауз. Как раз наоборот. Начало года ознаменовалось событием, которое может иметь долговременные последствия для всего региона.

Напомним, что больше пяти лет назад, осенью 2015 года, Вашингтон в лице тогдашнего госсекретаря США Джона Керри объявил о запуске нового формата сотрудничества с республиками Центральной Азии "C5+1". Первоначально он заключался в регулярных консультациях глав дипломатических ведомств, но затем стороны утвердили стратегию, предусматривающую совместные проекты в области энергетики, транспорта, инфраструктуры и т.д.

И вот теперь эти договоренности стали воплощаться в жизнь. 7 января в Нур-Султане США, Казахстан и Узбекистан объявили о создании центральноазиатского инвестиционного партнерства. От Вашингтона в него вошла Международная финансовая корпорация развития, от Ташкента - министерство инвестиций и внешней торговли, а от Нур-Султана - Международный финансовый центр "Астана". Как отмечается в официальном коммюнике, партнерство будет осуществлять свою деятельность на платформе "C5+1" с целью экономического развития региона. Для этого планируется потратить на различные проекты как минимум 1 миллиард долларов.

По словам генерального директора Международной финансовой корпорации развития США Адама Болера, приоритетными направлениями будут энергетика, сельское хозяйство, здравоохранение, а также развитие взаимной торговли и поддержка частного бизнеса путем предоставления микрозаймов. "В контексте пандемии очень важно помочь сегодня. Это и будет моей целью - сделать это как можно быстрее", - не без пафоса объявил он.

Кроме того, Болер не стал скрывать целей создания инвестиционного партнерства. Так, он сообщил, что регион станет "более стабильным", если его республики "не будут экономически зависеть от какой-либо одной страны" и создадут "сильные независимые рынки". Намек более чем прозрачный. Во-первых, США выражают недовольство экономическими позициями Китая и России в Центральной Азии, а во-вторых, пытаются подорвать интеграционные инициативы вроде Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) и китайской стратегии "Один пояс и один путь". Также американская сторона не устает повторять, что только она может обеспечить "прозрачные и устойчивые инвестиции и проекты, соответствующие международным стандартам качества".

Особо подчеркивается, что инициатива открыта для остальных стран региона. А чтобы они не затягивали свое "добровольное" вступление, США проводят активную работу. При этом используется как "кнут", так и "пряник". О давлении на Киргизию с помощью "глобального акта Магнитского" "Правда" уже писала (см. номер от 14 января с.г.). 7 января прошли переговоры заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла с представителями таджикского правительства. Беседа состоялась в полностью закрытом формате, ее темы не разглашаются. Незадолго до этого министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин принял посла США Джона Марка Пом-мершайма и главу представительства агентства США по международному развитию (ЮСАИД) Кита Симмонса. Как сообщается, они обсудили двустороннее и региональное сотрудничество в политической и экономической сферах.

Политические консультации в формате видеоконференции прошли в конце декабря между Вашингтоном и Ашхабадом. Первый представляла группа работников госдепартамента США, второй - руководители сразу нескольких ведомств, включая МИД, министерство финансов и экономики и т.д. Стороны договорились продолжать укрепление сотрудничества в рамках формата "C5+1" и по линии ЮСАИД. В эти же дни состоялось заседание делового совета двух стран, в котором, помимо американских дипломатов, приняли участие представители компаний "Боинг", "Джон Дир", "Катерпиллар" и других. Наконец, Ашхабад посетила делегация упомянутой выше Международной финансовой корпорации развития. Туркменская сторона не только пригласила эту организацию к участию в создаваемом международном инвестиционном фонде страны, но и согласилась рассмотреть участие в центральноазиатском инвестиционном партнерстве.

Также Вашингтон работает над закреплением своих контактов с Казахстаном и Узбекистаном, судя по всему, выбранными на роль главных проводников американских интересов в регионе. Госдепартамент США одобрил продажу казахстанской армии самолетов-разведчиков King Air B300ER Scorpion на общую сумму 128 миллионов долларов. "Предлагаемая продажа будет поддерживать цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов за счет повышения безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Центральной Азии. Предлагаемая продажа повысит способность Казахстана противостоять текущим и будущим угрозам за счет улучшения его способности сдерживать региональные угрозы и проводить операции по обеспечению безопасности границ", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

В Узбекистане ЮСАИД совместно с министерством народного образования будет внедрять новые учебные программы для школ и стандарты оценки знаний. Обсуждается участие американских инвесторов в развитии энергетики, транспорта, химической и фармацевтической промышленности республики. Кроме того, Ташкент явно не без "дружеского совета" извне решил вложить 50 миллионов долларов в совместный инвестиционный фонд США, Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов. Он создан после установления дипотношений последних двух стран и нацелен на финансовое подкрепление формируемого политического альянса. Соответствует ли это долгосрочным интересам республики, узбекские власти предпочитают не уточнять. Впрочем, то же самое касается всех остальных инициатив с участием Вашингтона. Страны региона для него - не более чем пешки.

Сергей Кожемякин

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612350480
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