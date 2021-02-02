Шымкент-Ташкент. Узбекистан и Казахстан свяжет новая высокоскоростная железная дорога

17:40 03.02.2021

О планах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали по маршруту Туркестан – Шымкент – Ташкент сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, сообщают СМИ РК.



Как отмечается, это позволит создать 22 тыс. новых рабочих мест в отрасли туризма с ростом на 50%, а также 100 тыс. новых рабочих мест в смежных отраслях экономики Казахстана.



- Внутренний туристский поток составит порядка 4,5 млн человек, показав рост на 22%. Доля туризма в ВВП республики будет доведена до 5,2%, - говорится в информации.