Проказник Зе вырубил 3 неправильных ТВ-канала из УкрЭфира

19:57 03.02.2021 Демократическая цензура: почему на Украине закрыли три телеканала

Дмитрий Ковалевич



03.02.2021,



Вечером во вторник, 2 февраля, многие украинские журналисты и обычные граждане смогли избавиться от иллюзий о демократическом обществе и свободе СМИ в своей стране. Президент Владимир Зеленский одним махом, без решения суда, закрыл сразу три телеканала: NewsOne, ZiK и 112.ua

Произошло это под предлогом санкций против депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, владельца телеканалов и восьми медиакомпаний, связанных с тремя закрытыми телеканалами: ТОВ "Ариадна ТВ", ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "ТВ Выбор", ТОВ "112-ТВ", ТОВ "Лидер-ТВ", ТОВ "Партнер ТВ", ТОВ "Новости 24 часа". Санкции предполагают блокировку активов, приостановление экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий и запрет использовать радиочастоты.



Все три телеканала до сих пор отличались своей оппозиционностью и критикой украинских властей. Естественно, на других телеканалах все это время критикуют "подавление свободы слова в РФ".



Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на "высокопоставленных чиновников СБУ" пишет, что еще 29 января на самолеты Виктора Медведчука и Тараса Козака были наложены санкции. Основанием для санкций против Тараса Козака стали якобы поставки угля из республик Донбасса. "Расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма", - пишет "Зеркало недели". Иными словами, депутату ОПЗЖ шьют финансирование терроризма, поэтому закрытием телеканалов дело может не окончиться.



Закрытые телеканалы давно стояли властям поперек горла. Их не единожды осаждали и блокировали националисты и неонацисты еще со времен Петра Порошенко. В конце января Нацсовет по телевидению и радиовещанию вынес им предупреждение за критику власти.



Санкции СНБО подписал президент Зеленский. "В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"", - говорится в указе Зеленского. За его исполнением должен следить секретарь СНБО Александр Данилов. В самом СНБО за них проголосовали 17 из 19 членов (один отсутствовал, а другой, спикер Дмитрий Разумков, воздержался).



Абсурдность предлога сразу же бросается в глаза, так как санкции вводятся обычно против иностранных компаний и лиц. В данном же случае Тарас Козак является гражданином Украины, а телеканалы - украинскими и вещавшими на украинском языке, хотя и позволявшими себе критиковать рост тарифов и услужливость президента перед американским посольством.



Внезапность санкций и их введение поздно вечером наводит на мысль, что по времени их подстроили под начало рабочего дня в США, на что обращает внимание украинский юрист Ростислав Кравец. "Публикация указа в 22:42 свидетельствует о вероятном ожидании согласования из-за разницы во времени", - считает юрист.



Санкции сразу же всполошили Национальный союз журналистов. Глава организации Сергей Томиленко считает их незаконными. "Таким решением власть выходит за рамки правового поля. Ответственность для СМИ должна наступать вследствие законных действий, с использованием права на защиту, вследствие дебатов по решению медиарегуляторов. Тут внесудебным способом происходит блокирование телеканалов, СМИ с огромной аудиторией, причем это те СМИ, куда до последнего приходили представители власти, "Слуги народа", то есть даже таким образом они подтверждали, что взаимодействуют с украинской аудиторией. Это наступление на свободу слова, лишение права на информацию большого числа украинцев. Это приведет к информационному взрыву и шоку международных партнеров. Речь идет о чрезвычайной ситуации. Мы будем информировать Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов, наших партнеров - Офис ОБСЕ по вопросам свободы слова", - пишет Томиленко.



Удалять и блокировать: Киев намерен создать специальный орган по цензуре в интернете

Удалять и блокировать: Киев намерен создать специальный орган по цензуре в интернете

© РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Фактически президент Зеленский нарушил еще одно из своих обещаний. В 2019 году он утверждал, что оппозиционные телеканалы уважает, и признавал, что у него нет права их закрывать. "Я очень уважаю каждый канал и канал NewsOne. Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала. Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете. Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права, не имею полномочий", - говорил Зеленский в 2019 году.



Закрытие трех популярных телеканалов произошло практически сразу же после атаки на ряд Telegram-каналов, включая "Легитимный", "Резидент" и "Сплетницу", которые до сих пор были относительно лояльны к президенту Зеленскому, но в них СБУ все же нашла "руку Кремля". СБУ арестовала двух девушек из Одессы, посчитав их администраторами каналов, хотя каналы и после ареста продолжают функционировать. Очевидно, мы имеем дело с переформатированием политики Киева и зачисткой СМИ в контексте смены администрации США.



Глава украинского филиала Фонда Джорджа Сороса "Возрождение" Александр Сушко откровенно приветствует атаку на неугодные СМИ. Естественно, затем он будет говорить об "открытом обществе" и "принципах свободы слова".



"Похоже, это наиважнейшее решение президента Зеленского за всю его политическую карьеру, которое будет иметь решающее влияние на политический ландшафт страны в 2021 году. Медиаимперия зицпредседателя Козака сейчас самый мощный инструмент демонтажа Украины методами информационной войны. Поэтому неудивительно, что в процессе задействован СНБО - орган, который отвечает за национальную безопасность Украины", - пишет глава филиала фонда "Возрождение", связанного с Демократической партией США.



Поддержал санкции и один из застрельщиков Евромайдана и, как ни удивительно, один из основателей движения под названием "Стоп цензуре" Мустафа Найем. "Всецело и полностью поддерживаю санкции против телеканалов Виктора Медведчука", - пишет Найем.



Telegram-канал "Резидент" считает, что группа украинских политиков, связанных с Демпартией США, активизировалась и толкает Зеленского к пропасти.

"Соросята получили власть над Президентом и диктуют ему свои требования. Зеленского ведут на эшафот, а он уверен в том, что войдет в историю как Президент-создатель. За 3 дня Офис Президента настроил против себя Китайских инвесторов/Ярославского, Политические телеграм-каналы, Дубинского, а теперь СМИ", - считают авторы "Резидента".



Еще в ноябре 2020 года на фоне выборов в США сотрудник Atlantic Council, связанного с газовой компанией "Бурисма" и Демпартией, Андерс Ослунд в своей колонке писал о том, как изменится отношение администрации Байдена к Украине, как бы указывая, кого и за что надо на Украине репрессировать.



"У многих выдающихся украинцев сейчас появится хороший повод пересмотреть свои действия. Ближайший союзник Путина, Виктор Медведчук, попал под санкции США еще в марте 2014 года из-за российской оккупации Крыма. Почему же тогда ему разрешается возглавлять парламентскую фракцию и контролировать три крупных украинских телеканала? Байден, скорее всего, задаст этот вопрос", - писал Ослунд 8 ноября прошлого года.



Все последние опросы показывают рост популярности ОПЗЖ, которая вышла в рейтингах на первое место, в чем существенную роль играют и три закрытых телеканала. В обществе наблюдается недовольство ростом цен и тарифов, что будет вести к дальнейшему падению популярности партии Зеленского. Это не может не беспокоить президента Украины и западных кураторов, которым важно оперативное принятие требуемых законов в "турборежиме". Поэтому вполне вероятно, что за запретом телеканалов последует удар по политическим оппонентам, и это будет отнюдь не партия Петра Порошенко, политику которого Зеленский воспроизводит.



"СБУ получила отмашку на обыски у депутатов ОПЗЖ по всей стране, бизнес-империи Медведчука приготовиться к тотальной блокировке активов", - предупреждает Telegram-канал "Резидент".



ОПЗЖ могут объявить "врагами народа", а уличные националисты довершат разгром оппозиционной партии, как в свое время разгромили КПУ. Естественно, ОБСЕ и ПАСЕ выразят глубокую озабоченность, но порекомендуют решать спорный вопрос "цивилизованным путем" в международном суде, который свое решение примет где-то к 2035 году. Украинское политическое поле должно представлять из себя все оттенки коричневого, а в дебатах на телеканалах стороны должны обсуждать лишь варианты более эффективного подавления пророссийских граждан.



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"Синдром Зеленского" – 2: политическая составляющая атаки на телеканалы



Василий Стоякин



03.02.2021,



Только у нас вышла статья о "синдроме Зеленского" как выражении особенностей внутриполитической жизни Украины в 2021 году, как Зеленский ввел санкции против гражданина Украины, народного депутата Тараса Козака, что предполагает прекращение трансляции трех связанных с ним каналов (NewsOne, "112 Украина" и Zik). На общем фоне вполне логично

Реакция "патриотический общественности" не заставила себя ждать. Айдер Муждабаев написал, что "Владимир Зеленский сделал то, чего почему-то не сделал Петр Порошенко. Наконец пророссийские каналы в Украине получили то, чего они заслуживают давно. (…) Слава Соединенным Штатам! Смерть всем врагам!".



Разумеется, введение санкций против граждан Украины не предполагается действующим законодательством, но "слуги народа" законы пишут, а не читают. Справедливости ради надо сказать, что начал все же Порошенко, - это он ввел санкции против украинского агентства "РИАН-Украина". Кстати, Козак должен помнить о судьбе нашего коллеги Кирилла Вышинского - неприкосновенности-то у него уже нет…



Впрочем, попытаемся все же поискать рациональную составляющую в действиях президента. Она, безусловно, есть, хотя, если посмотреть интервью каналу "НВО", можно подумать, что таки нет.



Партийно-политический фактор



В чисто внутриполитическом отношении речь идет о давлении на "Оппозиционную платформу", которая, по данным всех социологических служб, сейчас лидирует по уровню общественной поддержки.



ОПЗЖ сумела закрепиться в нише главной оппозиционной силы Украины. Собственно, только она и предлагает хоть какую-то альтернативу нынешней власти.



Откровенно говоря, это обстоятельство в значительной степени достижение вовсе не ОПЗЖ.



С одной стороны, Порошенко рассматривается в качестве оппозиционной силы только совсем уж отмороженными избирателями, поскольку Зеленский старательно косплеит "армовир". Тимошенко никак не может вернуться в политическую форму после поражения на президентских выборах 2019 года и опирается, опять-таки, только на узкую группу избирателей, очарованных ее безусловными достоинствами.



С другой стороны, на юго-восточном электоральном поле ОПЗЖ так и не нашлось никакой альтернативы. Партия Шария скорее отбирает голоса у "Слуги народа". Региональные "партии мэров", успешно отбиравшие у ОПЗЖ голоса в прошлом году, сравнительно слабы на общенациональном уровне.



Существенным недостатком ОПЖЗ является дефицит "новых лиц", но этот недостаток играл значительную роль только в 2019 году, а уже к концу прошлого года стал не так значим (хотя запрос избирателей сохраняется и будет оказывать влияние на исход выборов).



Это все понятно, но понятно так же и то, что результат давления на ОПЗЖ будет строго обратным, - партия закрепляется в нише главного оппозиционера, ее рейтинг будет расти, а рейтинг СН продолжит снижение, поскольку благодаря муждабаевым становится окончательно понятно, что Зеленский во многих отношениях хуже Порошенко.



Существует и точка зрения, в соответствии с которой ОП хочет таким образом ослабить конкретно "фракцию Медведчука", которая усиливается в ОПЗЖ. Видимо, с Левочкиным на Банковой надеются договориться. Левочкин же имеет влияние на канал "Интер". Сейчас, правда, ходят слухи о возможности открытия ведущими запрещенных каналов своей передачи именно на "Интере". Посмотрим…



Молчанов рассказал, возможен ли импичмент Зеленского

Молчанов рассказал, возможен ли импичмент Зеленского

© пресс-служба президента Украины

Медийно-политический фактор



Ситуация с телеканалами достаточно четко укладывается в расследование СБУ деятельности ряда телеграм-каналов. Правда, телеграм-каналы были провластные… Но если быть до конца честным, то редакционная политика "каналов Медведчука" скорее сбалансированная, чем оппозиционная. Опять же, появились слухи о том, что вопрос с закрытием ютуб-канала Анатолия Шария будет решен в течение месяца, а Елена Бондаренко заверила, что следующий в очереди - "1+1". Кость Бондаренко предполагает, что дальше последуют каналы Порошенко.



В общем, Зеленский принялся за зачистку медиаполя, даже не дожидаясь принятия откровенно репрессивного закона о медиа (судя по всему, голоса за него собрать не удалось) и получения контроля над судами. Незаконно? Ну и что… На Украине очень многое делается незаконно. Собственно, вся украинская власть с 2004 года незаконна.



Очевидно, готовится принятие каких-то важных решений (возможно, даже подтвержденных референдумом). И, очевидно, власти очень не хочется, чтобы вокруг этих решений велась какая-то содержательная дискуссия.



Если честно, несколько жутковато представить, о чем именно идет речь, если такие болезненные реформы, как введение рынка земли или административно-территориальная, проводились без террористических мер в отношении СМИ. Правда, тогда у Зеленского и рейтинг был другой.



Вот, например, что пишет киевский журналист Вячеслав Чечило:



"Зеленский что-то пообещал Западу - что-то большое. Это чувствуется по тому, как в последние пару месяцев изменился тон "наших партнеров". Это больше не холодное презрение - чувствуется вовлеченность и даже симпатия. (…) Что именно пообещал Зеленский? Видимо, "все" - все то, что Запад тут пока еще не контролировал. Но, если внимательно читать заявления иностранных чиновников, похоже, в первую очередь судебную систему, включая Конституционный суд.



Зеленский пообещал. Но, с другой стороны, не факт, что он сможет выполнить обещание".



А есть ведь еще "дело Нескоромного", который обещает рассказать удивленной публике что-то удивительно скоромное даже по меркам постмайданной власти. И очень важно, чтобы широкая общественность не оскоромилась. Мы, правда, считали, что откровения этого персонажа касаются в основном внутренней кухни СБУ, но мало ли что простой зампред спецслужбы знает на самом деле?



Кстати, анонимные телеграм-каналы предлагают версию, по которой президента убедили в том, что его рейтинг обрушился из-за информационных диверсий "каналов Медведчука"… Вообще версия выглядит диковато - неужели Зеленский не понимал последствий перехода на позиции Порошенко, непосадки оного же Порошенко и тем более повышения тарифов? Еще несколько дней назад мы бы такую версию отвергли, но тут вышло интервью каналу "НВО", и мы сильно засомневались в душевном здоровье гаранта Конституции.



Стоит напомнить, что в интервью "НВО" Зеленский обещал отобрать СМИ у олигархов, чтобы лишить их влияния на политику. Непонятно только, почему делается это вопиюще неправовым способом, при полнейшем неуважении к "священной и неприкосновенной частности собственности" и не в отношении олигархов (вот, например, у Ахметова тоже канал есть…), а в отношении оппозиционных политиков.



Международный фактор



Судя по всему, Зеленский не очень-то боится санкций за наступление против свободы слова.



С одной стороны, после того как сказаны волшебные слова "российское влияние", недовольства США и ЕС можно не опасаться. Во всяком случае никаких санкций против Украины по делу "РИАН-Украина" не было. Никто не беспокоится и в связи с запретом в ряде стран корпунктов "России сегодня". В общем, свобода слова для всех, кроме русских. Им она не положена, потому что у них тоталитаризм.



С другой стороны, после выборов в США в принципе неприлично интересоваться свободой слова где-либо, кроме стран, назначенных тоталитарными. Потому что обязательно выйдешь на себя.



Ну и, наконец, повторим, что у Запада вполне может быть свой интерес в этом деле, как мы уже написали выше.



Кстати говоря, обращает на себя внимание то, что решение СНБОУ было принято через несколько часов после принятия решения по Алексею Навальному. Украинское государство не осмелилось увязать эти два факта, но вообще такое решение отлично укладывается в логику нынешней украинской власти - дать решительный отпор "российской агрессии", расстреляв украинский город… Почему нет?



Тем более что интерес президента состоит в том, чтобы установить по возможности хорошие отношения с новой американской администрацией, а репрессии против "пророссийских" каналов, участвовавших в раскрутке скандала вокруг "пленок Деркача", должны быть с удовлетворением восприняты в Вашингтоне. Источник - ukraina.ru

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