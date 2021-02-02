"Кто есть кто" кратко о новых членах 27-го правительства Кыргызстана

19:59 03.02.2021

Президент КР Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии с ч. 5 ст.84 Конституции Марипов Улукбек Асамидинович назначен премьер-министром, а также подписал указ о назначении членов правительства.



Проект "Кто есть кто" предлагает узнать некоторые факты из их биографии.



Премьер-министр

Марипов Улукбек Асамидинович

Улукбеку Марипову 41 год. Родился в с. Кыргыз-Ата Ноокатского района Ошской области.

Окончил Ошский технологический университет и Ошский государственный университет.

Трудовую деятельность начал председателем Крестьянского хозяйства "Кызыл-Кетмен".

С 2001 по 2011 годы работал на разных должностях в Министерстве финансов КР, в Аппарате президента КР, в Министерстве чрезвычайных ситуаций КР, в Аппарате правительства КР.

С 2011 по 2015 годы был помощником президента КР А. Атамбаева. Затем год проработал первым заместителем руководителя Аппарата президента КР.

17 марта 2016 года был избран аудитором Счетной палаты КР, 19 марта 2016 года назначен председателем Счетной палаты КР.



Первый вице-премьер министр

Новиков Артем Эдуардович

Артему Новикову 34 года. Родился в г. Бишкек.

Выпускник Балтийского государственного технического университета.

Трудовую деятельность начал в 2004 году бухгалтером в ОсОО "Вест Ала-Тоо". Затем работал в Министерстве экономического развития и торговли КР, где прошел путь от стажера до главного специалиста отдела инвестиционной политики. С 2009 по 2010 год был экспертом службы управления человеческими ресурсами в ЦАРИ.

В разные годы был советником премьер-министров КР Омурбека Бабанова, Джоомарта Оторбаева и первого вице-премьер-министра Аалы Карашева.

С 2017 по 2018 год занимал должность министра экономики КР. 14 октября 2020 года назначен первым вице-премьер-министром КР. С 14 ноября 2020 года исполнял обязанности премьер-министра КР.



Руководитель Аппарата правительства КР

Асанкулов Женишбек Асанкулович

Женишбеку Асанкулову 40 лет. Родился в г. Кара-Куль Жалал-Абадской области.

Окончил КНУ им. Ж. Баласагына, КГЮА и АГУП КР.

В 2020 году был назначен заместителем руководителя Аппарата правительства КР. Ранее заведовал канцелярией Аппарата правительства КР.



Министр обороны КР

Омуралиев Таалайбек Барыктабасович

Таалайбеку Омуралиеву 55 лет. Родился в с. Кочкорка Нарынской области.

Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации и Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

9 октября 2020 года был назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил КР. Ранее с 2011 по 2014 годы занимал должность министра обороны КР.



Министр иностранных дел КР

Казакбаев Руслан Айтбаевич

Руслану Казакбаеву 53 года. Родился в с. Бейшеке Кара-Бууринского района Таласской области.

Окончил Фрунзенский политехнический институт, Кыргызский государственный национальный университет им. Ж. Баласагына, Дипломатическую академию МИД РФ и КР.

14 октября 2020 года назначен министром иностранных дел КР. До назначения был депутатом Жогорку Кенеша КР.



Министр юстиции КР

Чынбаева Асель Рыспековна

Асель Чынбаевой 46 лет. Родилась в г. Кара-Балта Чуйской области.

Окончила Кыргызский государственный национальный университет им. Ж.Баласагына по специальности правовед.

С 2019 года занимала должность заведующей отделом правовой экспертизы Аппарата правительства КР.



Министр здравоохранения и социального развития

Бейшеналиев Алымкадыр Савирдинович

Алымкадыру Бейшеналиеву 61 год. Родился в с. Кызыл-Суу Кеминского района Чуйской области.

Выпускник Кыргызского государственного медицинского института. Доктор медицинских наук. Профессор.

14 октября 2020 года назначен министром здравоохранения КР. До назначения 16 лет заведовал кафедрой пропедевтической хирургии КГМА им. И.К.Ахунбаева.

Участвовал в парламентских выборах, был в списке партии Мекенчил №19.



Министр образования и науки КР

Бейшеналиев Алмазбек Бейшеналиевич

Алмазбеку Бейшеналиеву 39 лет. Родился в с. Ат-Башы Нарынской области.

Выпускник филологического факультета Нарынского государственного университета. Получил степень магистра в педагогическом университете PH-Ludwigsburg (Германия). Окончил аспирантуру и докторантуру Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева.

14 октября 2020 года назначен министром образования и науки КР. Ранее заведовал отделом образования, культуры и спорта в Аппарате правительства КР.

Является отличником образования КР.



Министр культуры, информации, спорта молодежной политики КР

Иманалиев Кайрат Олжобаевич

Кайрату Иманалиеву 43 года. Родился в г. Бишкек.

Выпускник Кыргызского государственного университет,а. окончил Магистратуру Кыргызского государственного университета и Магистратуру Академии Управления при Президенте КР.

15 января 2019 года был назначен заместителем министра культуры, информации и туризма. Ранее занимал должность заместителя генерального директора ОТРК.



Министр чрезвычайных ситуаций КР

Ажикеев Бообек Эргешевич

Бообеку Ажикееву 55 лет. Родился в с. Мырза-Аке Узгенского района Ошской области.

Окончил Томский инженерно-строительный институт, промышленное-гражданское строительство и Кыргызкий политехнический институт.

14 октября 2020 года был назначен министром чрезвычайных ситуаций КР.



Министр внутренних дел КР

Ниязбеков Уланбек Омоканович

Уланбеку Ниязбекову 45 лет.

Выпускник юридического факультета Кыргызского национального университета.

В октябре 2020 года был назначен министром внутренних дел КР. Ранее занимал должность заместителя начальника 7 секретного управления МВД КР.



Министр транспорта, архитектуры и коммуникаций

Абдралиева Гулмира Курманбековна

Гулмире Абдралиевой 49 лет. Родилась в с. Жаны-Алыш Кеминского района Чуйской области.

Окончила Кыргызский технический университет им. И. Раззакова.

В ноябре 2017 года была назначена заведующей отделом строительства, транспорта и коммуникаций Аппарата правительства КР. Ранее в 2016 году занимала должность заместителя министра транспорта и дорог КР (курировала вопросы транспорта и авиации).



Министр энергетики и промышленности

Турдубаев Кубанычбек Апышевич

Кубанычбеку Турдубаеву 48 лет. Родился в Чуйской области.

Окончил Кыргызский технический университет им. И. Раззакова.

6 ноября 2015 года был назначен советником премьер-министра КР (Т.Сариева). Ранее занимал должность министра энергетики и промышленности.



Министр сельского, водного хозяйства и регионального развития КР

Жаныбеков Аскарбек Сапарбекович

Аскарбеку Жаныбекову 56 лет. Родился в Иссык-Кульской области.

Руководил агрокомплексом "Рейна Кенч". Ранее в 2012 году занимал должность министра сельского хозяйства и мелиорации КР.



Госкомитет национальной безопасности

Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич

Камчыбеку Ташиеву 52 года. Родился в с. Барпы Сузакского района Жалал-Абадской области.

Окончил Томский государственный университет и Кыргызский государственный национальный университет.

16 октября 2020 г. назначен председателем Государственного комитета национальной безопасности КР.