Советником КырПрездента по историческому мракобесию назначен лондонский историк-уркуновед Койчиев

23:47 03.02.2021

3 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

У президента Садыра Жапарова появился новый советник



У президента Садыра Жапарова появился новый советник. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.



Уточняется, что советником назначен Арслан Койчиев.



С 1996 по 2010 год он был продюсером Всемирной службы Би-би-си в Кыргызстане. Одно время жил в Лондоне. Занимался бизнесом и писательской деятельностью.



Арслан Койчиев специализируется на истории КР. Его работы опубликованы на кыргызском, английском и русском языках.



А роман "Проклятие", посвященный истории подъема национального освобождения в 1916-м, издан в 2010 году в Бишкеке на кыргызском языке.