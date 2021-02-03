Американский капитализм против китайского социализма, - Юрий Тавровский

00:01 04.02.2021 США будут наращивать мягкую силу в Поднебесной



Об авторе: Юрий Вадимович Тавровский – писатель, китаевед.

3.02.2021



Си Цзиньпин заполнил духовный вакуум в обществе не только идеями Маркса, Ленина и Мао Цзэдуна, но и планом "Китайская мечта о великом возрождении китайской нации". Фото Xinhua

"Подлинная опасность, исходящая из Китая, вовсе не военная и не геополитическая, а скорее идеологическая. Ее продолжающийся успех представляет собой крупнейшую угрозу политическому истеблишменту Америки". Это написал в журнале Palladium Magazine Ричард Ханания, сотрудник работающего на Пентагон вашингтонского аналитического центра Defense Priorities. Ему вторят авторы журнала Foreign Affairs Зак Купер и Лаура Розенбергер. "В состязании с авторитаризмом Соединенные Штаты должны осознавать свои преимущества – демократические ценности. Авторитарные соперники, особенно Китай и Россия, захватили инициативу в областях политики, экономики, технологии и информационном пространстве. Во всем мире демократические ценности и лидерство отступают".



Американским идеологам в обозримом будущем все чаще придется уповать на демократические ценности не только из-за сногсшибательного успеха блокбастера "Штурм Капитолия". Еще до этих событий эпидемия COVID-19 обвалила экономику, усугубила разрушительные противоречия американского общества, расколола политическую систему, выпустила на улицы беснующуюся чернь. Целование кедов старожилов цветных гетто, погромы в деловых кварталах и снос памятников героям истории смяли притягательность таких понятий, как свобода личности и мультикультурализм.



Обрушение американской мечты рельефно выглядит на фоне впечатляющих успехов мечты китайской. Сейчас Китай стал не только крупнейшим оазисом в охватившей весь мир пандемии коронавируса. Он становится самым крупным глобальным рынком и локомотивом преодоления экономических последствий бедствия. Разорвав цепочки распространения, Пекин смог свести потери к неполным 5 тыс. погибших. В Америке – 320 тыс.! Экономика вернулась на восходящую траекторию и по итогам ковидного года единственная в мире дала не спад, а небольшой прирост – 2% ВВП. В Поднебесной царят порядок и стабильность. На всякий случай планируют привить 50 млн из 1 млрд 400 млн китайцев. Созданы три основные вакцины, к концу года накоплено 600 млн доз. Неожиданные январские локальные вспышки удается локализовать, хотя перспективы неясные.



Похоже, количество китайских успехов начало переходить в качество. Эти успехи вовсе не случайны, они есть результат общественно-политической системы под названием "социализм с китайской спецификой". На фоне событий ушедшего года стало яснее, что эта система теснит другую – "капитализм с американской спецификой".



Назревавшее с начала века противостояние двух систем превратилось в лобовое столкновение при президенте Дональде Трампе. Но он в основном акцентировал внимание на дефиците в торговле, присвоении интеллектуальной собственности и т.д.



Новый президент, Джо Байден, скорее всего сохранит все фортификации торговой войны. Думаю, что и политика большой дубинки на подступах к Поднебесной никуда не денется. Наготове также глобальная сеть финансовых институтов, обеспечивающих благосостояние США благодаря выкачиванию мировых ресурсов в обмен на доллары. Эта сеть в середине 1980-х годов обрушила основанное на иене японское чудо и вот-вот пойдет на штурм китайского юаня. Все эти средства и способы сдерживания соперников будут использоваться в предстоящие четыре года с большей или меньшей интенсивностью. Но к ним прибавится еще одно, подзабытое при Трампе, – демократические ценности.



Крестовый поход неоконов



46-й президент еще до перевоза семейного скарба в Белый дом объявил, что Америка при нем будет вести за собой мир "не примерами нашей мощи, а мощью нашего примера". Байдену в наследство от Обамы достались идеологи неоконсерватизма, а также исповедующие эти взгляды политики и чиновники разных ведомств. Они уже готовятся возобновить "крестовый поход" во имя американского "Сияющего замка на холме". Неоконсерваторы считают себя хранителями священного Грааля американского образа жизни, идей американской гегемонии и исключительности. Неоконы входят в высшие деловые и политические круги, в командование вооруженных сил и разведывательного сообщества. Они – единомышленники и товарищи по оружию с гигантами Силиконовой долины и повелителями СМИ.



По существу, неоконы и есть то самое "глубинное государство", которое доказало свое могущество, погубив президента Трампа. Неоконы-ветераны отточили свою стратегию сначала за десятилетия борьбы против Советского Союза, а затем в годы американоцентричного мира. Новый призыв, собравшийся вокруг престарелого Байдена, привнесет немало новинок в арсенал предшественников.



Американоцентризм vs китаецентризм



Соединенные Штаты Америки, созданные в центре североамериканского континента и долго пребывавшие в самоизоляции, неизбежно пришли к идее американоцентризма. После Первой мировой войны окончательно сложилось убеждение, что Штаты должны быть в центре всего мирового сообщества. Двух центров быть не может. Германии, Японии, Англии, Советскому Союзу по очереди пришлось в этом убедиться.



Самоназвание Китая "Чжун го" переводится как "Срединное государство", или "Страна в Центре". Ее мудрецам было известно, что центральную часть квадратной Земли занимает лежащая под круглым Небом Поднебесная. По углам, лишенным небесной благодати, обитают варвары. Посланцев из темных углов, где царило отрицательное начало инь, милостиво приобщали к достижениям превосходящей цивилизации положительного ян – шелку, фарфору, бумаге, компасу, пороху и т.д.



Китайская цивилизация веками превосходила многие другие. Она растворяла в своей культурной среде целые династии чжурчжэньских, монгольских, маньчжурских завоевателей Поднебесной. Однако китайцам пришлось дорого заплатить за ослабивший их китаецентризм, когда они столкнулись в середине XIX века с "рыжеволосыми варварами" из Европы, "мохнатыми варварами" из России, "варварами-карликами" из Японии.



Американцы не начинали освоение Поднебесной, но активно в нем участвовали. Они пришли гораздо позже португальцев, испанцев, англичан, французов и русских. Американцы хотя и приторговывали опиумом, не расстреливали китайские порты, не захватывали и не "арендовали" обширные куски Поднебесной. Они просто распространяли на себя плоды побед воинственных европейцев. Основу американского присутствия составляли торговцы и миссионеры-протестанты. Особой активностью отличались именно ловцы душ. Они не только несли слово Божье, но также становились учителями и врачами, обучали паству математике, естественным наукам. Европейцы в конечном счете утратили все свои территориальные приобретения. Мягкая сила Америки оказалась долговечнее.



Китайцы и сегодня помнят, что нынешний Пекинский университет вырос из основанного американцами в 1862 году Колледжа переводчиков (Тунвэньгуань). Американская доля компенсации за ущерб от антихристианского восстания Ихэтуаней (Боксерское восстание 1900 года) была передана учебному фонду на создание сети школы, институтов, госпиталей. В 1930 году до 500 тыс. китайцев обучалось в 130 школах и 16 колледжах. Число больниц достигло 130, кадры для них готовил Пекинский единый медицинский колледж, который финансировался Фондом Рокфеллера. На деньги Генри Форда в США готовили инженеров и специалистов по управлению промышленными предприятиями. К середине 1920-х годов в Китае действовали 5 тыс. протестантских миссионеров из США. Многие проводили в Поднебесной всю жизнь, их выросшие в Китае дети нередко становились китаеведами – учеными, разведчиками, дипломатами.



Потомки миссионеров традиционно влияют на формирование китайской политики Вашингтона. Они формировали надежды на обращение китайских коммунистов в ценности либеральной демократии. Эта надежда лежала в основе стратегии "конструктивного вовлечения" начиная с 1979 года, когда были восстановлены дипломатические отношения. Вытеснить социалистическую составляющую из симбиоза плановой и рыночной экономики Дэн Сяопина, изменить красный цвет "социализма с китайской спецификой" – таково было упование.



В конечном счете оно не сбылось. Благодаря выбранной методом проб и ошибок дозировке рыночной и плановой экономики китайцы стали обгонять самих американцев. Разгневанный поражениями Дональд Трамп стал крушить многолетние наработки в отношениях с Китаем, отодвинул квалифицированных экспертов Госдепа, ЦРУ, академических центров.



Холодная война – холодный душ



Начавшись с торговой войны в 2018 году, антикитайская кампания 45-го президента США быстро разрослась до полномасштабной холодной войны. Она стала холодным душем не только для основного течения китайских американистов, тесно связанных с коллегами в США грантами и командировками. Даже высшее партийное руководство было вынуждено окончательно отказаться от стратегии "Новые отношения великих держав", выдвинутой в начале руководства Си Цзиньпина и нацеленной на установление равноправия Пекина и Вашингтона. Из дипломатических архивов и запасников идеологических ведомств достали припасенные обиды.



В связи с обострением в американском обществе настроений "желтой угрозы" в Пекине вспомнили об "Акте исключения китайцев". Дело в том, что в XIX веке в Америку привозили не только учеников миссионерских школ. К 1880 году только в Калифорнии скопилось более 200 тыс. кули – китайских мигрантов. Поначалу их дешевый труд использовали в разгар золотой лихорадки. Затем началось строительство железных дорог. Когда основная работа была сделана, скопления китайцев в чайна-таунах, их непривычные наряды, прически и пища стали вызывать раздражение. Под предлогом нарушения официального запрета связей китайцев с белыми женщинами прошли погромы. 6 мая 1882 года Конгресс США принял "Акт об исключении китайцев", который запретил любую иммиграцию, а также натурализацию китайцев, которые уже были постоянными жителями. Позорный закон действовал до 1943 года.



Из архивов извлекли и более современный эпизод. В октябре 2020 года по всему Китаю прокатилась мощная пропагандистская кампания в связи с 70-летием корейской войны. Годовщины тех сражений (1950–1953) и раньше отмечались, но на более низком уровне. На этот раз мероприятия начались заранее. Открылся музей, в годы китайско-американского "брака по расчету" находившийся "на ремонте". Церемонию перезахоронения доставленных с полей битв в Корее солдат транслировали все центральные телеканалы. Первым экраном прошел по всей Поднебесной снятый заранее боевик, сразу принесший рекордные кассовые сборы. Вершиной скорбных торжеств стало заседание в Пекине, в котором впервые участвовал Верховный главнокомандующий, глава государства и генеральный секретарь Компартии Си Цзиньпин. Единый в этих трех ипостасях, он подчеркнул "необходимость придерживаться великого духа сопротивления агрессии в новую эпоху в стремлении к великому возрождению китайской нации".



Причина неожиданно высокого уровня поминовения 197 тыс. "китайских народных добровольцев" совершенно ясна каждому китайцу. Ведь официальное название событий – "Война сопротивления американской агрессии и помощи Корее". То было первое и самое кровавое столкновение китайцев и американцев на поле брани. Китайцы считают, что они побили американцев!



Вернутся ли былые иллюзии



После победы Байдена в Пекине решили сделать паузу в критике Америки. В публикациях СМИ появились осторожные надежды на изменения в американской политике. Похоже, иллюзии в отношении американской стратегии окончательно не утрачены ни в экспертном сообществе и СМИ, ни среди их заказчиков в высоких кабинетах. Пара лет критики не повлияли кардинально и на симпатии к Америке среди простых людей.



В середине декабря 2020 года газетой "Хуаньцю шибао", которая является одним из изданий главного партийного органа "Жэньминь жибао", было опрошено 1945 человек в 16 крупнейших городах. 47,5% опрошенных считают связи с США "самыми важными двусторонними отношениями". Всего год назад Америка казалась гораздо важнее – 82,1%. Ценность связей с Россией, кстати, сейчас признает 33,8%. Нейтральное отношение к американцам признали 67,2%. Главный вывод газеты: "После целой серии трений и столкновений с США в экономике, торговле, науке и технологии, а также в дипломатии и области безопасности китайский народ достиг нерушимого консенсуса относительно американской гегемонии. Но он все еще способен отличать культуру и народ Америки от ее правительства. Это может стать основой для ремонта отношений двух стран в будущем".



Артподготовка по пристрелянным мишеням



Как видно хотя бы из этого опроса, Трампу не удалось сжечь все мосты. Но так ли уж велика разница в подходах Трампа и Байдена, республиканцев и демократов? Ведь коренная причина холодной войны не в особенностях характера 45-го президента. "Великое возрождение китайской нации" продолжится и при 46-м, и при следующих хозяевах Белого дома.



Либеральные американские эксперты по Китаю, возвращающиеся к рычагам реальной политики, не шибко отличаются от своих прямолинейных предшественников в главном. И те и другие исходят из того, что Стране в Центре не полагается мечтать о возрождении былого величия, тем более пытаться реализовать свое название на практике.



Как будут развиваться события в обозримом будущем? Думаю, поначалу высоколобые неоконы и их пехота будут бить по уже пристрелянным целям. Например, пытаться продолжить цветную революцию в Гонконге. Будут стимулировать "тайваньскую идентичность" ради превращения 22 млн жителей Тайваня в "сакральную жертву" все еще не законченной гражданской войны в Китае. Будут еще активнее подстрекать диссидентов в Синьцзяне, Тибете и других национальных районах. Усилят работу и с религиозными течениями в самом Китае.



В последние годы быстро возрождается почти подавленное в прежние времена христианство. Сейчас по всей стране появляются новые здания церквей, их посещают молодые люди. Рождество, День святого Валентина и другие христианские праздники "окитаились" настолько, что спохватившимся в последнее время властям не удается хотя бы снизить число участников этих пришлых мероприятий. Так что питательная среда для наращивания мягкой силы новыми миссионерами уже создана.



Главная мишень – Коммунистическая партия



Гибридная война против Китая в предстоящие годы развернется одновременно на нескольких направлениях. Но направлением главного удара станет Коммунистическая партия Китая. Демократический "софт" будет целиться именно в основу "социализма с китайской спецификой", в коммунистическую идеологию. Сплоченность партийных рядов, которая усилилась за годы руководства Си Цзиньпина, вряд ли остановит американцев. В Вашингтоне гордятся победой над КПСС, отличавшейся "монолитной сплоченностью". В Пекине понимают генетическое родство КПСС и КПК, сходство их врожденных сильных и слабых сторон. Старший брат поделился не только способностью в нужный момент собирать все силы нации в кулак. Вождизм, концентрация всей мощи в руках одного лидера делает партию и руководимую нацию зависимыми от интеллекта, моральных и волевых качеств этого человека.



Нынешний руководитель Си Цзиньпин показал себя как решительный и эффективный правитель. Он развернул борьбу с коррупцией и ужесточил дисциплину в правящей партии. За последние годы в КПК, по существу, установлено единоначалие. Будучи в равной степени коммунистом и патриотом, Си Цзиньпин нашел способ заполнить духовный вакуум в обществе не только идеями Маркса, Ленина и Мао Цзэдуна. В 2012 году им был выдвинут пропитанный национализмом долгосрочный план "Китайская мечта о великом возрождении китайской нации" – превращения Срединного государства в ведущую державу мира.



Рассчитанный до 2049 года план четко выполняется – первый из трех этапов завершится в нынешнем году и поставленные цели уже достигнуты: ВВП вырос в два раза, душевой доход китайцев составил 10 тыс. долл., окончательно покончено с нищетой последних 100 млн крестьян. Таким образом, общество среднего достатка построено, как и обещала Компартия. К 2035 году должны создать уже общество высокого достатка с душевыми доходами в 20 тыс. долл.



Си Цзиньпин за восемь лет доказал способность генерировать долгосрочные планы и претворять их в жизнь. Если кто-то и надеялся свалить вину за "черных лебедей" 2020 года на председателя Си, то он жестоко просчитался. Патриотические настроения стали еще сильнее, особенно среди молодежи.



Однако высокая степень защищенности нынешнего вождя Компартии вряд ли остановит "крестоносцев". Не дожидаясь нескорой смены власти в Чжуннаньхае, они будут искать компромат на руководителей, их родственников, живших или учившихся на Западе. Они будут пытаться сталкивать разные поколения аппаратчиков, командиров вооруженных сил и органов безопасности, представителей разных регионов и даже диалектных групп, которые до сих пор сопоставимы с отдельными языками.



В партии с 92 млн членов неизбежны нюансы в прочтении важных эпизодов ее истории, в отношении к деятелям прошлых эпох. Это относится, например, к большому скачку и культурной революции, к их вдохновителю Мао Цзэдуну. "Красную ностальгию" пытался еще в 2012 году использовать для оттеснения Си Цзиньпина влиятельный партийный руководитель по имени Бо Силай. Несмотря на поддержку влиятельных фигур в Политбюро, он не добился успеха, был осужден по обвинению в коррупции.



Левацкие настроения на этом не исчезли, их подпитывает недовольство коррупцией, разрывом в доходах высших и низших слоев. Си Цзиньпин развернул системную борьбу с мздоимством и вседозволенностью руководящих кадров. Он сильно увеличил численность среднего класса и добился ликвидации абсолютной бедности по всей стране. Но недовольных все равно много – ежегодно проходят десятки тысяч демонстраций по поводу чиновных злоупотреблений на местах.



Все более важным полем боя разных идеологий за молодежь становится киберпространство. Власти пытаются защититься от влияния "варваров", воздвигнув защитную систему, которая получила название "Великая огненная стена". Это современнейшее защитное сооружение парирует большинство атак. Но далеко не все. Социальные сети успешно соревнуются с сетевыми ресурсами, которые остаются под контролем неповоротливых партийных пропагандистов. Атаки неоконов будут становиться все более изобретательными за счет блогеров и хакеров из числа тысяч китайских студентов, оставшихся в Штатах. В информационных войнах будут использовать тайваньцев, говорящих с жителями континента на одном языке и понимающих особенности их психологии.



Уже ближайшие месяцы покажут уровень враждебности в отношении Китая администрации Байдена. Станет понятной и степень решимости Си Цзиньпина вести страну собственным путем. Возможны компромиссы и перемирия. Но антагонистические противоречия между "социализмом с китайской спецификой" и "капитализмом с американской спецификой" уже никуда не денутся. Источник - ng.ru

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