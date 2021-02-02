Сталинградский подвиг 81-й Казахстанской кавалерийской дивизии

00:02 04.02.2021

Казахстанцы в Сталинградской битве

В числе других на Сталинградском фронте героически воевала сформированная в сентябре 1941 года в Джамбуле 81-я кавалерийская дивизия, входившая в состав четвертого кавалерийского корпуса.



По данным военных историков, четвертый корпус был довольно слабо укомплектован людьми и техникой, но именно ему выпало вести под Сталинградом самые тяжелые бои. В свой район сосредоточения четвертый кавалерийский корпус прибыл после длительного 550-километрового марша. Такой марш для танкового соединения закончился бы массовым выходом машин из строя еще до ввода их в бой. А кавалерийский корпус, что называется с места в карьер, был 20 ноября 1942 года введен в прорыв. Противником его вначале были румынские войска, и первая цель – станция Абганерово – была захвачена утром 21 ноября кавалерийской атакой.



На станции были взяты большие трофеи: около сотни орудий, склады с продовольствием и боеприпасами. Потери корпуса были незначительными, 81-я дивизия потеряла в этом бою 10 человек убитых и 13 раненых.

А вот решение следующей задачи – захват станции Котельниково с ходу − не получилось. Утром 27 ноября 81-я кавалерийская вышла к Котельниково, но здесь ее ожидал неприятный сюрприз. На станцию с 27 ноября начали прибывать эшелоны немецкой шестой танковой дивизии. Эта дивизия зимой 1941-42 годов понесла большие потери под Москвой и была отправлена на отдых и доукомплектование во Францию. Теперь отдохнувшие и подлечившиеся фашисты с новыми силами прибыли на Восточный фронт. Дивизия представляла собой очень серьезную силу: в ее состав входили 159 танков, подавляющее число из них были новейших образцов и могли успешно противостоять советским Т-34. До 2 декабря 1942 года части четвертого кавалерийского корпуса укреплялись, запасались боеприпасами − это промедление для 81-й кавалерийской дивизии оказалось поистине роковым.



Конница против танков

3 декабря 81-я дивизия перешла реку Аксай и двинулась на юг в сторону станции Котельниково, пытаясь захватить ее с тыла. Однако все попытки наступления были отбиты противником. В 10 часов 4 декабря немцы открыли сильный артиллерийский огонь. В середине дня 150 немецких танков шестой танковой дивизии с пехотой 114-го мотопехотного полка атаковали 81 кавалерийскую в районе села Похлебина. К двум часам дня 81-я дивизия была полностью окружена, и танки противника с мотопехотой начали обжимать образовавшийся "котел". Кавалеристы вели бой в течение всего дня и только с наступлением темноты стали пробиваться из окружения. Потери 11-го танкового полка 6-й танковой дивизии у Похлебина составили 17 танков, из которых 12 немцы впоследствии отремонтировали и ввели в строй.

Потери 81-й кавалерийской дивизии в бою у Похлебина убитыми, ранеными, пропавшими без вести составили 1 897 человек. Погибли командир дивизии полковник Баумштейн, начальник штаба полковник Терехин, начальник политотдела дивизии полковой комиссар Турбин.



Но, как считают историки, несмотря на трагический исход боев за Котельниково, советские кавалеристы сыграли важную роль в разгроме армии Паулюса. 81-я конная дивизия вела изолированный бой в глубине обороны противника почти в стокилометровом отрыве от соседей. Если бы не было наших кавалеристов, то немецкая шестая танковая дивизия смогла бы беспрепятственно продвигаться к Сталинграду. Кавалеристы ценой своих жизней задержали врага до прибытия основных сил в Котельниково, втянув немецкие войска сначала в оборонительный, а затем и в наступательный бой с ней.



7 мая 1943 года 81-я кавалерийская была расформирована, а ее личный состав пополнил ряды 15-й гвардейской кавалерийской дивизии, под знаменем которой бойцы дошли до Берлина.



Есть улица Казахская

В Сталинградской битве отличились многие казахстанцы: здесь совершили свои подвиги Герои Советского Союза летчик Нуркен Абдиров, минометчик Карсыбай Спатаев. В числе защитников ставшего символом мужества сталинградцев дома Павлова был Талибай Мырзаев. Многие казахстанцы навсегда остались на этой земле, но не пропустили врага. Отдавая дань героизму наших земляков при обороне Сталинграда, жители города назвали одну из улиц города Казахская. Сохранилось название этой улицы и в современном Волгограде.



2.02.21