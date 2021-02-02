 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 04.02.2021
00:59  Хуже только девяностые..., - О.Кирьянов
00:30  УзбЦентрИзбирком возглавит вице-спикер Сената Зайниддин Низамходжаев
00:01  Американский капитализм против китайского социализма, - Юрий Тавровский
Среда, 03.02.2021
23:47  Советником КырПрездента по историческому мракобесию назначен лондонский историк-уркуновед Койчиев
20:02  Как преодолеть социальную катастрофу либерализма, - А.Халдей
19:59  "Кто есть кто" кратко о новых членах 27-го правительства Кыргызстана
19:57  Проказник Зе вырубил 3 неправильных ТВ-канала из УкрЭфира

19:54  Нас ждут цифровые "Фукусимы", - Н.Касперская
19:51  Новая "Ялта" Владимира Путина для глобальной элиты, - А.Бурханов
17:40  Шымкент-Ташкент. Узбекистан и Казахстан свяжет новая высокоскоростная железная дорога
16:37  Аркадаг сурово нахлобучил (самое последнее предупреждение) руководство нефтегазового комплекса Туркмении
14:08  США в Центральной Азии. Сладкоголосое прикрытие экспансии, - Сергей Кожемякин
13:48  Китай смастерил "революционно-новаторский" ядерный реактор "Хуалун-1"
10:24  Переход КазЯза на латиницу – символизм высокого уровня по такой же высокий цене, - П.Своик
10:22  Тени для министров: в Казахстане предлагают создать альтернативу правительству? - В.Щекунских
10:03  Fox News: рост числа убийств в Америке в 2020 году "беспрецедентен" в новейшей истории
10:02  Кассир Народного УзбБанка бежал с 170 млн сумов народных пенсий
09:52  Скончался знатный манасовед профессор Раимжан Эгембердиев
09:44  Ухань исследуют со всеми остановками. ВОЗ не унимается, - С.Строкань
09:40  Казахскую породу тазы не признают в международной кинологической федерации. Собачье кровосмешение
09:38  Евреи устроили Израилю интифаду, - Лев Перчин
09:36  Экс-КырПрез Жээнбеков с домочадцами отправился в хадж (вернуться не обещал)
08:22  "Халык Банк Кыргызстан" возглавила Алия Чыныбаева
08:11  В Бельгии скончался от КОВИ самый богатый уйгур пост-СССР Алиджан Ибрагимов ("группа Машкевича")
00:51  УзбМИД извиняется и обещает больше не теребонькать польских Агнешек
00:40  Саудитов ждет наказание от Байдена, - Геворг Мирзаян
00:36  За пять лет российское гражданство получили более 200 тыс экс-казахстанцев
00:25  Трудовых мигрантов в России учтут по пальцам (дактилоскопией), - "Къ"
00:20  Мирзиеева переизберут досрочно, - Виктория Панфилова
00:18  В мире нарастает параллельная пандемия психических расстройств, - "НГ"
00:17  Китай отказывается от претензий на мировое господство, - В.Скосырев
00:13  Обнародован предварительный список нового КырПравительства
00:05  Муза Кристиана Диора. Судьба первой центр-азиатской манекенщицы Аллы Ильчун
Вторник, 02.02.2021
20:44  Шефа управления образования Алматинской области Маю Омарову задержали за взятку 37 млн тг
20:43  РосИнсургент Навальный сел на 2 года 8 месяцев
19:14  УзбПевец Жасур Умиров сел на 5 лет за изнасилование лицеистки
18:26  Опасные связи. Как Китай приручает элиты Центральной Азии, - Т.Умаров
17:56  Инсайдерские распродажи как симптом. О глубине падения мировой экономики в 2020 году, - В.Катасонов
17:35  Протесты кошачьего города, - Дм.Выдрин
17:33  Аркадаг утвердил новую форму для ТуркменАрмии (видео)
17:23  Братья не навек. Почему нефть и газ не только сближают, но и отдаляют Россию и Китай, - Эдвард Чоу
17:19  Иран ищет новое место под солнцем, - А.Николаев
17:06  В Иране начали установку центрифуг на ядерном объекте в Фордо
17:05  Путин обвинил соцсети в "управлении сознанием людей"
17:03  Псаки сморозила первую глупость после возвращения. Зачем ей голова?
16:49  136 лет со дня рождения. В Бишкеке почтили память Михаила Фрунзе
16:46  США повторяют роковую ошибку СССР, - Ирина Алкснис
16:13  Загадочно умер ельцинский экс-Минсельхоз России Назарчук. Задохнулся при пожаре, которого не было
13:56  Распил по-научному. Как разворовывают КазЗемли, - Л.Тастанова
12:39  КазСуд. Экс-главу комитета по матрезервам и 21 его подельников посадили за растрату 6,5 млрд тенге
12:13  Таджикистан приостановил поставку электроэнергии в Узбекистан и Кыргызстан. Нет воды
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
УзбЦентрИзбирком возглавит вице-спикер Сената Зайниддин Низамходжаев
00:30 04.02.2021

Мирза-Улугбек Абдусаломов, возглавлявший ЦИК свыше 15 лет, прекращает полномочия
Депутаты одобрили прекращение полномочий членов Центральной избирательной комиссии, включая Мирза-Улугбека Абдусаломова, возглавлявшего ЦИК с 2005 года. На должность нового главы ЦИК рассматривается кандидатура замглавы Сената Зайниддина Низамходжаева, а на пост его заместителя - замминистра юстиции и экс-председателя Госкомэкологии Бахрома Кучкарова.

Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса на заседании 3 февраля одобрили прекращение полномочий некоторых членов действующего состава Центральной избирательной комиссии и избрание новых членов, сообщило движение "Юксалиш". Информацию "Газете.uz" подтвердили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Мирза-Улугбек Абдусаломов. Фото: Международный пресс-центр по освещению выборов.

Так, прекращены полномочия 7 членов комиссии (из не менее 15 человек), включая председателя Мирза-Улугбека Абдусаломова, возглавлявшего ЦИК с мая 2005 года:

Мирза-Улугбек Абдусаломов, председатель ЦИК (избран в 2005 году)
Жанабай Садиков, юрист (2001)
Отагалди Бободжонов, заведующий народной приемной в Кушкупирском районе Хорезмской области (2001)
Мухайе Джураева, начальлник Сурхандарьинского областного управления ассоциации "Хунарманд" (2019)
Эсанбай Ражабов, советник председателя объединения профсоюзных организаций Кашкадарьинской области (2014)
Эркин Ходжакулов, председатель Ташкентского городского суда общей юрисдикции (2014)
Жалил Норов, (погиб).
Депутаты также избрали 8 новых членов ЦИК:

Зайниддин Низамходжаев, заместитель председателя Сената;
Бахром Кучкаров, заместитель министра юстиции;
Эргаш Юсупов, председатель объединения профсоюзных организаций Хорезмской область;
Александр Фармонов, советник председателя правления компании "Узэлектроаппарат";
Муяссар Кадирова, ответственный организатор профсоюза работников здравоохранения Узбекистана по Сурхандарьинской области;
Шухрат Джураев, пенсионер
Орифжон Базаров, ректор Каршинского инженерно-экономического института;
Алишер Усманкулов, ректор Джизакского политехнического института.

Зайниддин Низамходжаев. Фото: Шухрат Латипов / "Газета.uz".

По данным источников "Газеты.uz", на пост председателя Центральной избирательной комиссии рассматривается кандидатуру Зайниддина Махаматовича Низамходжаева (1954 года рождения). Он родился в Ташкентской области. Работал руководителем отделения хирургии пищевода и желудка в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре хирургии им. Вахидова. Доктор медицинских наук, профессор. С 21 января 2020 года работает заместителем председателя Сената.

Бахром Кучкаров. Фото: Шухрат Латипов / "Газета.uz".

Заместителем главы ЦИК может стать Бахром Тулкунович Кучкаров (1972) - выпускник Ташкентского государственного юридического института (1994), Вашингтонского колледжа права (1998) и Ташкентского государственного экономического университета (1999). Трудовую деятельность начинал в 1994 году в должности старшего консультанта одного из отделов в Министерстве юстиции. Возглавлял Госкомэкологии (2017−2020), а с мая 2020 года работает замминистра юстиции.

Согласно Избирательному кодексу, председатель ЦИК избирается из числа ее членов по представлению президента на заседании комиссии, а заместитель председателя и секретарь -из числа ее членов на заседании комиссии.

Ранее Махмуд Истамов, работавший заместителем главы Центральной избирательной комиссии, был назначен прокурором Бухарской области.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612387800
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Правительство рассмотрело меры по реализации поручений Главы государства
- Маулен Ашимбаев: Требуется перенастройка системы образования в соответствии с мировыми трендами
- Правительство рассмотрело меры по реализации решений Высшего совета по реформам
- Кампания по изъятию средств ЕНПФ обернется социальным раздражением
- Верховный Суд подвел итоги работы за 2020 год
- Кайрат Келимбетов: Человекоцентричность – фундаментальная ценность реформ
- Кадровые перестановки
- В Сенате обсудили вопросы коммерциализации научной сферы
- Должностные лица Комитета по государственным материальным резервам осуждены за растрату вверенного имущества
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  