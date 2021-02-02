УзбЦентрИзбирком возглавит вице-спикер Сената Зайниддин Низамходжаев

00:30 04.02.2021

Мирза-Улугбек Абдусаломов, возглавлявший ЦИК свыше 15 лет, прекращает полномочия

Депутаты одобрили прекращение полномочий членов Центральной избирательной комиссии, включая Мирза-Улугбека Абдусаломова, возглавлявшего ЦИК с 2005 года. На должность нового главы ЦИК рассматривается кандидатура замглавы Сената Зайниддина Низамходжаева, а на пост его заместителя - замминистра юстиции и экс-председателя Госкомэкологии Бахрома Кучкарова.



Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса на заседании 3 февраля одобрили прекращение полномочий некоторых членов действующего состава Центральной избирательной комиссии и избрание новых членов, сообщило движение "Юксалиш". Информацию "Газете.uz" подтвердили в пресс-службе нижней палаты парламента.



Мирза-Улугбек Абдусаломов. Фото: Международный пресс-центр по освещению выборов.



Так, прекращены полномочия 7 членов комиссии (из не менее 15 человек), включая председателя Мирза-Улугбека Абдусаломова, возглавлявшего ЦИК с мая 2005 года:



Мирза-Улугбек Абдусаломов, председатель ЦИК (избран в 2005 году)

Жанабай Садиков, юрист (2001)

Отагалди Бободжонов, заведующий народной приемной в Кушкупирском районе Хорезмской области (2001)

Мухайе Джураева, начальлник Сурхандарьинского областного управления ассоциации "Хунарманд" (2019)

Эсанбай Ражабов, советник председателя объединения профсоюзных организаций Кашкадарьинской области (2014)

Эркин Ходжакулов, председатель Ташкентского городского суда общей юрисдикции (2014)

Жалил Норов, (погиб).

Депутаты также избрали 8 новых членов ЦИК:



Зайниддин Низамходжаев, заместитель председателя Сената;

Бахром Кучкаров, заместитель министра юстиции;

Эргаш Юсупов, председатель объединения профсоюзных организаций Хорезмской область;

Александр Фармонов, советник председателя правления компании "Узэлектроаппарат";

Муяссар Кадирова, ответственный организатор профсоюза работников здравоохранения Узбекистана по Сурхандарьинской области;

Шухрат Джураев, пенсионер

Орифжон Базаров, ректор Каршинского инженерно-экономического института;

Алишер Усманкулов, ректор Джизакского политехнического института.



Зайниддин Низамходжаев. Фото: Шухрат Латипов / "Газета.uz".



По данным источников "Газеты.uz", на пост председателя Центральной избирательной комиссии рассматривается кандидатуру Зайниддина Махаматовича Низамходжаева (1954 года рождения). Он родился в Ташкентской области. Работал руководителем отделения хирургии пищевода и желудка в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре хирургии им. Вахидова. Доктор медицинских наук, профессор. С 21 января 2020 года работает заместителем председателя Сената.



Бахром Кучкаров. Фото: Шухрат Латипов / "Газета.uz".



Заместителем главы ЦИК может стать Бахром Тулкунович Кучкаров (1972) - выпускник Ташкентского государственного юридического института (1994), Вашингтонского колледжа права (1998) и Ташкентского государственного экономического университета (1999). Трудовую деятельность начинал в 1994 году в должности старшего консультанта одного из отделов в Министерстве юстиции. Возглавлял Госкомэкологии (2017−2020), а с мая 2020 года работает замминистра юстиции.



Согласно Избирательному кодексу, председатель ЦИК избирается из числа ее членов по представлению президента на заседании комиссии, а заместитель председателя и секретарь -из числа ее членов на заседании комиссии.



Ранее Махмуд Истамов, работавший заместителем главы Центральной избирательной комиссии, был назначен прокурором Бухарской области.