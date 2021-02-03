Социальный протест или госизмена? О митингах в поддержку Навального, - Виктор Пироженко

07:15 04.02.2021 Социальный протест или госизмена? О митингах в поддержку Навального, - Виктор Пироженко

03.02.2021



То, что Навальный и Ко, как и практически вся т.н. несистемная оппозиция в России имеет связи с иностранными правительствами и, в целом, работает в их интересах, никогда секретом не было. Систематические встречи т.н. оппозиции на территории враждебных России государств – членов НАТО, например, в Вильнюсе, где они обсуждали планы по свержению законной российской власти, были всем известны и открыто освещались в российских СМИ.



И вот новое подтверждение того, что категорически неверно называть агентов западного влияния, вроде Навального, оппозицией и, тем более, оценивать их деятельность в терминах политической борьбы. На днях ФСБ опубликовала видео встречи подельника Навального – В. Ашуркова с сотрудником британского посольства в РФ, бывшим вторым секретарем по политическим вопросам посольства, вычисленным ФСБ, как агент MI6 под прикрытием. Там идет откровенный торг на предмет "вы нам деньги и помощь в свержении законной российской власти, а мы вам будем служить и отблагодарим". Забота Ашуркова о британских интересах выражена открыто и недвусмысленно.



RT приводит оценку ситуации сотрудником контрразведки ФСБ России: "Посольская резидентура MI6, решая свою главную задачу по получению секретных сведений о военном, экономическом потенциале России, продолжает активно участвовать в работе посольства с российской оппозицией, поддерживать различные НКО, выдавая им гранты. Помимо информационной и финансовой поддержки оппозиции и НКО, сотрудники британского посольства активно участвуют непосредственно в формировании оппозиционных сил".



Подытожим известные факты. Навальный "лечится" не понятно от чего в ФРГ, его лично посещает канцлер Меркель, после пресечения российской властью незаконных акций первые лица ведущих стран Запада выступают с критикой ее действий в поддержку Навального и демонстрантов. Эта поддержка благосклонно принимается Навальным, и он ею пользуется в давлении на российскую власть. Все это указывает на исключительную роль, которую ему отводят на Западе в ослаблении российской государственности. Именно эти планы Навальный старательно и с полным осознанием последствий пытается реализовать.



Ключевой момент в этих фактах – действия Навального и его сторонников поддерживаются властями членов НАТО – врагов России и наших вероятных противников, работающих в мирное время на ослабление российской государственности и планирующих военное уничтожение России в случае критического ослабления нашей страны.



Этого достаточно для оценки как действий блогера и его штаба, так и действий самих протестующих, выходящих на незаконные митинги по призыву иностранной агентуры в России. Когда гражданин России служит врагу своей страны и помогает планам врагов ослабить ее – это измена Родине – одно из самых тяжких преступлений и несмываемое пятно позора лично на нем и на его роду. Деятельность Навального, Каспарова и пр. представителей пятой колонны давно уже подпадает под определение "измена Родине".



На днях пришло свежее подтверждение: Фонд борьбы с коррупцией (ФБК признан иноагентом в РФ) Навального призвал нового президента США Джо Байдена ввести санкции против тридцати пяти граждан РФ. Текст письма, как указывает издание "Завтра" составлен и опубликован тем же Ашурковым – исполнительным директором ФБК. Ашурков – тот еще "обездоленный борец за социальную справедливость" - мультимиллионер, бывший управляющий высшего звена "Альфа-Групп", являлся связующим звеном между олигархом Михаилом Фридманом и Алексеем Навальным, весной 2014-го бежал из России через Израиль в Великобританию, объявлен в розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере, трудится на одиознейшего Уильяма Браудера и западные спецслужбы. В составленном им санкционном списке – люди, "лично вовлеченные в преследование Навального".



Поэтому, отсюда следует первый вывод: Навальный и его подельники – изменники Родины. Четкие, однозначные и аргументированные разъяснения власти на этот счет гарантированно оттолкнут от иноагента Навального случайных людей, попавших на его акции не по причине идейного согласия с предательством Родины, а из-за конкретного недовольства местными властями, помноженного на собственное недомыслие.



Подозрение по по статье 275 УК РФ "Государственная измена". с полным основанием заслужили также подельники вора-"антикоррупционера" Навального.



В последнее время ситуация сдвинулась в правильную сторону, и уже представители власти стали называть вещи своими именами. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Михайлович Джабаров обратил внимание, что "когда граждане России призывают ввести санкции против своей страны, против своих сограждан, это очень похоже на преступление против самого ценного - против Родины... Все это напоминает измену Родине".



Второй вывод относится к действиям рядовых участников акций Навального: социальная несправедливость и разного рода обиды на власть из-за реальных или мнимых причин категорически не являются оправданием предательству и измене Родине.



Отсюда логично вытекает вопрос о личной моральной и правовой ответственности не только Навального и его идейных сторонников, но и всех участников незаконных уличных акций, какими бы мотивами они ни руководствовались – чувством нарушенной справедливости из-за реальных жизненных проблем или общими идейными соображениями.



Ослабленная Россия – легкая добыча англосаксов и примкнувшего к ним ЕС. В этом случае вопросы социальной справедливости будут настолько несущественны для колониальной администрации, что смешно даже всерьез рассуждать о пользе иноагента Навального для решения вопросов, например, обманутых дольщиков или иных в этом роде.



Как зависимая от Запада государственная администрация попадает в замкнутый круг, вынужденно соглашаясь на кредиты МВФ, сокращая постепенно свою экономику и увеличивая сумму заимствований, пока окончательно не перейдет на жизнь за счет кредитов, расплачиваясь новыми кредитами по старым обязательствам, перекладывает на население тяжесть выплат внешних долгов, а затем пускает с молотка национальные богатства – многократно и доказательно описанно в специальных исследованиях и доступно изложено в обширной публицистике. Украина в этом смысле – современный классический и самый близкий нам пример. До нее такими примерами были разные диктатуры Латинской Америки.



В случае России угроза ослабления государственности еще опаснее, поскольку Запад ведет целенаправленную компанию по ее расчленению за которым последуют межэтнические конфликты и страшное кровавое месиво гражданской войны. На этом направлении особенно упорно трудятся иноагент "Радио Свобода", активно поддержавшее незаконные акции, и сотни западных "НКО" под видом "беспокойства" о положении в России разных народностей.



Они провоцируют межэтническую рознь и взращивают сепаратизм регионов, стравливают между собой народы России.



Приблизит ли реализация этих сценариев решение вопросов социальной справедливости и роста благосостояния населения, которыми обеспокоены выходящие на незаконные акции под флагом иноагента и изменника Родины Навального? – риторический вопрос.



Граждане РФ, естественно, должны иметь реальную возможность выражать свое недовольство действиями власти. И в регионах они это делают по конкретным вопросам, волнующим население. Но, идя на протест, пусть даже из-за реальной обиды на власть или нарушенного чувства справедливости, они обязаны знать все о том, кто их ведет на протест, включая и то, какую идейно-политическую позицию занимает организатор акции (конкретное лицо или организация), кто их финансирует, являются ли они иноагентами, разрешена ли акция властями и в каких местах города, и пр. Сейчас же люди, приходящие на митинги в поддержку Навального, вольно или нет участвуют в антигосударственной деятельности, даже если им кажется, что они протестуют только против социальной несправедливости.



Незаконные акции были открыто и без стеснения поддержаны некоторыми видными деятелями культуры и, в целом, не последними людьми в интеллигентско-культурных кругах.



Участие идейных прозападных и антироссийских сил в прошедших незаконных акциях было ожидаемо и не удивляет. Настораживает неразборчивость в выборе союзников по протесту некоторых членов солидной и вроде бы патриотической КПРФ.



Так, первый секретарь Иркутского обкома КПРФ и бывший губернатор Иркутской области С. Левченко высказался против привлечения Навального к ответственности. Для него работа Навального и ФБК по свержению законной власти в союзе с властями и спецслужбами вероятных противников России это преследование "по политическим мотивам". На этом примере четко видна анатомия превращения вчерашнего госслужащего в пособника – вольного или нет не имеет значения – изменников Родины.



А на Сухаревской площади, как сообщает "Завтра", был задержан депутат Мосгордумы от КПРФ Е. Ступин. Видимо, его ввели в заблуждение, как и многих рядовых участников митингов, лозунги о справедливости и пр. дешевая демагогия. А вдумываться в то, что эти "протесты" поддержаны нашим вероятным противником и это должно бы, как минимум, насторожить, нет привычки. И это абсолютно неприемлемо. Не хотелось бы думать, что выступать на подтанцовке у иноагента и вора-антикоррупционера Навального – это идейная позиция солидной парламентской партии, какой стремится казаться КПРФ.



В задачи власти и гражданского общества России входит формирование культуры протеста, которая необходима, чтобы протестующие могли не только донести свою позицию до власти, но и при этом не нарушали общественный порядок и, тем более, не оказывались орудием в руках внешних врагов России по разрушению собственного государства.



В связи с изложенным встает вопрос о четком юридическо-правовом размежевании оппозиционной деятельности и госизмены. В условиях современных изощренных технологий информационно-психологической борьбы с Россией и манипуляций общественным мнением расширяется спектр действий, наносящих прямой ущерб государству, вплоть до угрозы его конституционному строю и территориальной целостности.



Такое размежевание поможет политическим силам и гражданам России, выходящим на протест, отделить законные действия и формы протеста от антигосударственной деятельности в пользу врагов России, которая прикрывается лозунгами социальной справедливости.



Например, то, чем занимался Ашурков в беседе с британским дипломатом-шпионом, а затем призывал США к санкциям против своих соотечественников – это госизмена; помощь Навального вероятному противнику в создании в России ситуации массовых беспорядков и хаоса путем распространения клеветнического фильма о российском руководстве, призывы к прямому нарушению российских законов и неповиновению законным властям – это госизмена. Вся деятельность ФБК уже длительное время – госизмена. Деятельность ряда российских СМИ, подстрекающих к нарушению закона при отягчающих обстоятельствах, а именно – призывающих к участию в акциях, организованных иноагентом и поддержанных вероятными противниками России из НАТО – это госизмена.



Обязательное условие политической деятельности в России, прежде всего, оппозиционной – безусловный и безоговорчный патриотизм. Этот вопрос следует решить безотлагательно на правовом уровне и на уровне политической культуры, с фиксацией писанных правил и неписанных договоренностей, без всякого стеснения убрав все, что не согласуется с этим требованием.



В этом направлении последние годы делаются нужные шаги, есть успехи особенно, после внесения изменений в Конституцию РФ. Необходимо ускоряться и активнее нарабатывать соответствующую правоприменительную практику.



Проделав всю эту работу, можно достичь главной цели развития политической системы в России – обеспечить формирование устойчивых и обыденных процедур передачи власти, что избавит от угроз конституционному строю и российской государственности. Это полностью и бесповоротно снимет угрозу "цветного" госпереворота с повестки дня и, как следствие, обеспечит преемственность политики любой властной команды в России по защите государственного суверенитета и независимости.



Конечно, государство, правящая партия не должны забывать об обязательствах заботиться о социальной справедливости. И они уже встали на этот путь, изменив подоходный налог. Это первый шаг, за которым должны последовать другие, для сохранения социального мира и достижения социальной гармонии в стране. Тогда, при такой устойчивой позиции властей, никто за навальными не пойдет.



Наименование откровенных агентов влияния США и западных спецслужб "оппозицией" длительное время вводило граждан России в заблуждение относительно целей и задач пятой колонны в России. Но есть основание надеяться, что в ситуации, когда Запад и его агенты влияния открыто бросили вызов российскому государству, подобные ошибки в информационной политике будут исправлены. Источник - stoletie.ru

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