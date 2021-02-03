Пекин может дать Израилю средство давления на США, - Игорь Субботин

08:18 04.02.2021

Поднебесная остается третьим лишним в отношениях двух союзников



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

3.02.2021



Американцы опасаются, что за их флотом в порту Хайфы будут следить китайские "специалисты".

Китай значительно усилил экономическое присутствие в Израиле за последнее десятилетие, фиксирует свежий доклад Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета (INSS). Его авторы признают: складывавшаяся годами динамика способна рассорить еврейское государство с США, которые рассматривают инвестиционную политику КНР как вызов. Практика последних лет показала, что власти Израиля игнорируют предупреждения и преуменьшают угрозу. Логично допустить, что в перспективе связи с Пекином станут для них инструментом шантажа своего союзника.

В докладе INSS говорится, что китайские государственные предприятия имеют тенденцию инвестировать в израильские инфраструктурные проекты, в то время как частные компании из КНР больше ориентированы на высокотехнологичный сектор.



Заметный рост китайских инвестиций в еврейское государство происходил начиная с 2014 года и достиг пика в 2018 году, пишет INSS. "Однако в 2019 и 2020 годах маятник снова качнулся, потому что Китай замедлил свое проникновение в израильскую экономику, как и в других странах", – говорится в исследовании. Авторы объясняют это ограничениями, которые были введены Пекином на вывоз капитала, усилением надзора Коммунистической партии над активами и приобретениями за рубежом, а также понижением ликвидности капитала в финансовом секторе. Кроме того, как предполагают эксперты, Китай снизил свой инвестиционный натиск на израильтян из-за последствий американского давления, инициированного в отношении КНР Дональдом Трампом.



"Природа и масштабы китайских инвестиций в Израиль на деле вызвали обеспокоенность в США, потому что они часто связаны с технологическими секторами, которые в Америке считают критически важными для своей национальной безопасности, – говорится в исследовании. – Например, это компьютерные микросхемы и полупроводники, IT-технологии и программное обеспечение, биологические науки, интернет и коммуникационные технологии". Помимо этого, как отмечается, китайские предприниматели выиграли очень крупные тендеры в сфере развития транспортной инфраструктуры в Израиле и продемонстрировали интерес к проблемам водо- и электроснабжения. В связи с этим тревога американцев объяснима, говорят эксперты.



Свое беспокойство американцы пытались донести до ближневосточного союзника как по дипломатическим, так и по военным каналам. В 2019 году американское давление заставило Израиль созвать комитет по изучению "политики зарубежных инвестиций". Такой шаг был принят после заседания военно-политического кабинета Израиля. Структура должна была проверять компании, которые имеют жизненно важное значение для национальной экономики и сферы безопасности. Однако создание комитета почти сразу же вызвало нарекания: он имел возможность проверять далеко не все сделки с зарубежными инвесторами. Кроме того, решение созвать подобный орган было принято слишком поздно: инвестиционный поток был уже налажен.



Недавний материал газеты "Гаарец" показал, что в некоторых случаях израильское руководство открыто отвергало требования США. Так, согласно ее источникам, в прошлом году администрация Трампа предложила еврейскому государству проверить порт Хайфы на наличие китайских шпионских средств. Однако власти Израиля наотрез отказались от подобной ревизии. Дело в том, что еще пять лет назад Шанхайская международная портовая группа получила контракт на строительство в этом порту терминалов и на их последующую аренду сроком на 25 лет. Договоренности вызвали возражения со стороны Пентагона: в Хайфу заходят корабли Шестого флота ВМС США, и через своих представителей власти КНР легко могли организовать слежку.



Несмотря на то что в последние два года инвестиции со стороны Пекина замедлились, их тема вполне способна и сейчас создать препятствия в контактах с американцами. Тем более что окружение президента Джозефа Байдена видит в политике КНР вызов так же, как и команда предыдущего главы государства. Конечно, это не основная проблема в отношениях двух союзников. Главная заключается в возможном решении нынешнего главы Белого дома вернуться к ядерной сделке с Ираном, Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Такое развитие событий в Израиле считают неприемлемым. Не случайно на днях глава Генерального штаба Авив Кохави назвал соглашение даже в улучшенном виде плохим "с тактической и стратегической точек зрения".



Если администрация Байдена проигнорирует тревогу своего ближневосточного союзника и решится реанимировать диалог с Ираном и сделать ему некоторые послабления в санкционном режиме, в американо-израильских отношениях будет логично ожидать признаки серьезного похолодания. В этом случае тема повышенного китайского интереса к инфраструктуре еврейского государства вполне может быть использована его правительством – в целях оказать давление на американскую дипломатию и продемонстрировать сбалансированность своей политики. По крайней мере другим ближневосточным союзникам Вашингтона подобная затея легко удавалась.