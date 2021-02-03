 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 04.02.2021
08:59  "Греем Грефа?": Кыргызские мастера в Крыму ждут выплат от Сбербанка России
08:18  Пекин может дать Израилю средство давления на США, - Игорь Субботин
00:59  Хуже только девяностые..., - О.Кирьянов
00:30  УзбЦентрИзбирком возглавит вице-спикер Сената Зайниддин Низамходжаев. Старик меняет патриарха
00:02  Сталинградский подвиг 81-й Казахстанской кавалерийской дивизии
00:01  Американский капитализм против китайского социализма, - Юрий Тавровский
Среда, 03.02.2021
23:47  Советником КырПрездента по историческому мракобесию назначен лондонский историк-уркуновед Койчиев

20:02  Как преодолеть социальную катастрофу либерализма, - А.Халдей
19:59  "Кто есть кто" кратко о новых членах 27-го правительства Кыргызстана
19:57  Проказник Зе вырубил 3 неправильных ТВ-канала из УкрЭфира
19:54  Нас ждут цифровые "Фукусимы", - Н.Касперская
19:51  Новая "Ялта" Владимира Путина для глобальной элиты, - А.Бурханов
17:40  Шымкент-Ташкент. Узбекистан и Казахстан свяжет новая высокоскоростная железная дорога
16:37  Аркадаг сурово нахлобучил (самое последнее предупреждение) руководство нефтегазового комплекса Туркмении
14:08  США в Центральной Азии. Сладкоголосое прикрытие экспансии, - Сергей Кожемякин
13:48  Китай смастерил "революционно-новаторский" ядерный реактор "Хуалун-1"
10:24  Переход КазЯза на латиницу – символизм высокого уровня по такой же высокий цене, - П.Своик
10:22  Тени для министров: в Казахстане предлагают создать альтернативу правительству? - В.Щекунских
10:03  Fox News: рост числа убийств в Америке в 2020 году "беспрецедентен" в новейшей истории
10:02  Кассир Народного УзбБанка бежал с 170 млн сумов народных пенсий
09:52  Скончался знатный манасовед профессор Раимжан Эгембердиев
09:44  Ухань исследуют со всеми остановками. ВОЗ не унимается, - С.Строкань
09:40  Казахскую породу тазы не признают в международной кинологической федерации. Собачье кровосмешение
09:38  Евреи устроили Израилю интифаду, - Лев Перчин
09:36  Экс-КырПрез Жээнбеков с домочадцами отправился в хадж (вернуться не обещал)
08:22  "Халык Банк Кыргызстан" возглавила Алия Чыныбаева
08:11  В Бельгии скончался от КОВИ самый богатый уйгур пост-СССР Алиджан Ибрагимов ("группа Машкевича")
00:51  УзбМИД извиняется и обещает больше не теребонькать польских Агнешек
00:40  Саудитов ждет наказание от Байдена, - Геворг Мирзаян
00:36  За пять лет российское гражданство получили более 200 тыс экс-казахстанцев
00:25  Трудовых мигрантов в России учтут по пальцам (дактилоскопией), - "Къ"
00:20  Мирзиеева переизберут досрочно, - Виктория Панфилова
00:18  В мире нарастает параллельная пандемия психических расстройств, - "НГ"
00:17  Китай отказывается от претензий на мировое господство, - В.Скосырев
00:13  Обнародован предварительный список нового КырПравительства
00:05  Муза Кристиана Диора. Судьба первой центр-азиатской манекенщицы Аллы Ильчун
Вторник, 02.02.2021
20:44  Шефа управления образования Алматинской области Маю Омарову задержали за взятку 37 млн тг
20:43  РосИнсургент Навальный сел на 2 года 8 месяцев
19:14  УзбПевец Жасур Умиров сел на 5 лет за изнасилование лицеистки
18:26  Опасные связи. Как Китай приручает элиты Центральной Азии, - Т.Умаров
17:56  Инсайдерские распродажи как симптом. О глубине падения мировой экономики в 2020 году, - В.Катасонов
17:35  Протесты кошачьего города, - Дм.Выдрин
17:33  Аркадаг утвердил новую форму для ТуркменАрмии (видео)
17:23  Братья не навек. Почему нефть и газ не только сближают, но и отдаляют Россию и Китай, - Эдвард Чоу
17:19  Иран ищет новое место под солнцем, - А.Николаев
17:06  В Иране начали установку центрифуг на ядерном объекте в Фордо
17:05  Путин обвинил соцсети в "управлении сознанием людей"
17:03  Псаки сморозила первую глупость после возвращения. Зачем ей голова?
16:49  136 лет со дня рождения. В Бишкеке почтили память Михаила Фрунзе
16:46  США повторяют роковую ошибку СССР, - Ирина Алкснис
16:13  Загадочно умер ельцинский экс-Минсельхоз России Назарчук. Задохнулся при пожаре, которого не было
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Пекин может дать Израилю средство давления на США, - Игорь Субботин
08:18 04.02.2021

Поднебесная остается третьим лишним в отношениях двух союзников

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
3.02.2021

Американцы опасаются, что за их флотом в порту Хайфы будут следить китайские "специалисты".
Китай значительно усилил экономическое присутствие в Израиле за последнее десятилетие, фиксирует свежий доклад Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета (INSS). Его авторы признают: складывавшаяся годами динамика способна рассорить еврейское государство с США, которые рассматривают инвестиционную политику КНР как вызов. Практика последних лет показала, что власти Израиля игнорируют предупреждения и преуменьшают угрозу. Логично допустить, что в перспективе связи с Пекином станут для них инструментом шантажа своего союзника.
В докладе INSS говорится, что китайские государственные предприятия имеют тенденцию инвестировать в израильские инфраструктурные проекты, в то время как частные компании из КНР больше ориентированы на высокотехнологичный сектор.

Заметный рост китайских инвестиций в еврейское государство происходил начиная с 2014 года и достиг пика в 2018 году, пишет INSS. "Однако в 2019 и 2020 годах маятник снова качнулся, потому что Китай замедлил свое проникновение в израильскую экономику, как и в других странах", – говорится в исследовании. Авторы объясняют это ограничениями, которые были введены Пекином на вывоз капитала, усилением надзора Коммунистической партии над активами и приобретениями за рубежом, а также понижением ликвидности капитала в финансовом секторе. Кроме того, как предполагают эксперты, Китай снизил свой инвестиционный натиск на израильтян из-за последствий американского давления, инициированного в отношении КНР Дональдом Трампом.

"Природа и масштабы китайских инвестиций в Израиль на деле вызвали обеспокоенность в США, потому что они часто связаны с технологическими секторами, которые в Америке считают критически важными для своей национальной безопасности, – говорится в исследовании. – Например, это компьютерные микросхемы и полупроводники, IT-технологии и программное обеспечение, биологические науки, интернет и коммуникационные технологии". Помимо этого, как отмечается, китайские предприниматели выиграли очень крупные тендеры в сфере развития транспортной инфраструктуры в Израиле и продемонстрировали интерес к проблемам водо- и электроснабжения. В связи с этим тревога американцев объяснима, говорят эксперты.

Свое беспокойство американцы пытались донести до ближневосточного союзника как по дипломатическим, так и по военным каналам. В 2019 году американское давление заставило Израиль созвать комитет по изучению "политики зарубежных инвестиций". Такой шаг был принят после заседания военно-политического кабинета Израиля. Структура должна была проверять компании, которые имеют жизненно важное значение для национальной экономики и сферы безопасности. Однако создание комитета почти сразу же вызвало нарекания: он имел возможность проверять далеко не все сделки с зарубежными инвесторами. Кроме того, решение созвать подобный орган было принято слишком поздно: инвестиционный поток был уже налажен.

Недавний материал газеты "Гаарец" показал, что в некоторых случаях израильское руководство открыто отвергало требования США. Так, согласно ее источникам, в прошлом году администрация Трампа предложила еврейскому государству проверить порт Хайфы на наличие китайских шпионских средств. Однако власти Израиля наотрез отказались от подобной ревизии. Дело в том, что еще пять лет назад Шанхайская международная портовая группа получила контракт на строительство в этом порту терминалов и на их последующую аренду сроком на 25 лет. Договоренности вызвали возражения со стороны Пентагона: в Хайфу заходят корабли Шестого флота ВМС США, и через своих представителей власти КНР легко могли организовать слежку.

Несмотря на то что в последние два года инвестиции со стороны Пекина замедлились, их тема вполне способна и сейчас создать препятствия в контактах с американцами. Тем более что окружение президента Джозефа Байдена видит в политике КНР вызов так же, как и команда предыдущего главы государства. Конечно, это не основная проблема в отношениях двух союзников. Главная заключается в возможном решении нынешнего главы Белого дома вернуться к ядерной сделке с Ираном, Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Такое развитие событий в Израиле считают неприемлемым. Не случайно на днях глава Генерального штаба Авив Кохави назвал соглашение даже в улучшенном виде плохим "с тактической и стратегической точек зрения".

Если администрация Байдена проигнорирует тревогу своего ближневосточного союзника и решится реанимировать диалог с Ираном и сделать ему некоторые послабления в санкционном режиме, в американо-израильских отношениях будет логично ожидать признаки серьезного похолодания. В этом случае тема повышенного китайского интереса к инфраструктуре еврейского государства вполне может быть использована его правительством – в целях оказать давление на американскую дипломатию и продемонстрировать сбалансированность своей политики. По крайней мере другим ближневосточным союзникам Вашингтона подобная затея легко удавалась.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612415880
Новости Казахстана
- Заседание Совета Безопасности Республики Казахстан под председательством Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева
- Рабочий график главы государства
- Мажилис в первом чтении одобрил законопроект, расширяющий возможности сельских бюджетов
- Депутаты "Ак жола" не поддержали законопроект о местных органах власти и потребовали усилить полномочия маслихатов по исполнению наказов избирателей
- О государственном языке как о государственной программе (даты, цифры и факты)
- Кадровые перестановки
- Депутаты "Ак жола" предложили полностью отменить уголовную ответственность бизнесменов за экономические преступления
- Химические атаки
- Депутаты "Ак жола" вступились за нефтяников Актобе
- Высшие учебные заведения Республики Казахстан на начало 2020/2021 учебного года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  