Химические атаки. Удастся ли в Казахстане побороть рынок синтетических наркотиков?

09:35 04.02.2021 Евгений Косенко, 3 февраля 21



В августе 2019 года президент Касым-Жомарт Токаев напрямую обратился к теме наркобизнеса в стране.

– Особо тревожит наших людей активизация наркопреступности. Достать и купить наркотики стало легче. Любой подросток может это сделать через интернет. В каждом спальном районе можно найти завуалированную рекламу наркотиков. Так называемые ссылки на специальные сайты, QR-коды с выходом в целые интернет-магазины можно найти на стенах домов и заборов наших городов, – поделился своими наблюдениями глава государства. И отметил:

– Отсюда возникают домыслы о соучастии сотрудников правоохранительной системы в данной криминальной деятельности. Это недопустимо, поскольку речь идет о здоровье наших детей и нашем будущем. Я ставлю задачу перед полицией: искоренить эту проблему, взять на вооружение не только оперативные меры, но и весь современный технологический арсенал...

Что ни говори, а выступления президента страны, посвященные проблеме наркобизнеса, явление не частое. Скорей, даже сверхординарное и свидетельствующее о том, что угроза на самом деле уже перешла на зашкаливающий уровень.

Косвенным подтверждением этого стал поистине наглый ответ самой наркомафии, прозвучавший буквально через полгода после президентского поручения. На улицах восьми казахстанских городов были обнаружены рекламные билборды с QR-кодами, отсылающими пользователей на сайты по реализации наркотических веществ.

Как выяснили очевидцы, на баннере были указан QR-код и название сайтов, на которых можно было купить синтетические наркотики, что называется "на любой вкус" Более того, на этих порталах устраивались конкурсы с розыгрышем ценных призов вплоть до iPhone. Условие конкурса было крайне простое и, в общем-то, даже неподсудное – всего лишь сфотографироваться с баннером, выложить у себя на страничке в социальных сетях, отметить друзей и так далее. То есть, как обычно. Кстати, после регистрации новичкам полагалась премиальная сумма денег, которую нужно было потратить на первую покупку "дури".

Скандал тогда разгорелся нешуточный. И в первую очередь задавались вопросы представителям местных властей – как вообще могло произойти подобное?

Для начала заволновались чиновники акимата Алматы, ответственные за контроль наружной рекламы и поспешили отвести от себя подозрения в пособничестве наркоторговцам. Так, в управлении городского планирования и урбанистики сообщили представителям СМИ, что в первоначальном эскизе рекламы QR-код переводил на сайт, где не было запрещенной информации. А страшное, дескать, случилось уже потом: "Позднее при размещении рекламы заявители изменили информацию на сайте. По данному факту все материалы были переданы правоохранительным органам, баннеры демонтированы. Вместе с тем, сообщаем, что управление городского планирования и урбанистики города Алматы призывает всех воздержаться от употребления запрещенных веществ"

Затем отреагировала полиция, заявив, что этот факт уже принят в производство сотрудниками управления по противодействию наркобизнесу: "Сам по себе он – вопиющий и требует особого внимания и безотлагательных мер со стороны правоохранительных органов. На данном этапе проверочных мероприятий установлена компания, что разместила данный рекламный билборд, а также заказчик, который в ближайшие часы будет отыскан и доставлен для разбирательства в департамент полиции города Алматы. Эти действия однозначно повлекут за собой ответственность, согласно действующему законодательству. Тогда-то и будет дана правовая оценка, о ней мы сообщим дополнительно. Однозначно, весь визуальный продукт, установленный данной рекламной компанией по заказу вышеуказанного лица, будет непременно демонтирован".

Еще чуть позже свое слово сказала прокуратура южной столицы, предложившая усилить работу по выявлению организованных преступных групп, распространяющих наркотики.

Примерно аналогичная ситуация была и в Нур-Султане, где обнаружилось как минимум три подобных уличных баннера. Они, конечно, тоже были демонтированы, а столичные чиновники начали ссылаться на некоторое несовершенство законодательства

Так, по словам директора ТОО "Астанагоархитектура" Нуржана Кенжебекова, с 11 апреля 2019 годы были внесены изменения в закон "О рекламе". Как результат, процедура размещения наружной рекламы перешла с разрешительного на уведомительный характер: "Ранее рекламодатели направляли в управление эскизный проект рекламной конструкции, решение по инженерному обеспечению, правоустанавливающие документы и только после получали разрешение. Сейчас рекламодатель за 5 дней до размещения наружной рекламы направляет уведомление в управление, заранее оплатив налог. Это и дает лазейку для разных злоупотреблений".

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов вкратце проинформировал о том, что по данному факту ведется проверка, по результатам которой виновных обязательно накажут. А заодно предложил пока не называть случившееся преступлением:

– Что касается преступления. Такую квалификацию дают прокуратура и суд. Если они присвоят квалификацию, я буду говорить также, как и вы. До этого времени рекомендую не разбрасываться словами…

Возвращаясь к развитию событий в Алматы, отмечу, что еще через некоторое время был установлен собственник билбордов – ТОО "Наружная реклама-регионы". Но ее директор сообщил журналистам, что так же является пострадавшей стороной, поскольку его ввели в заблуждение:

– К нам в компанию по электронной почте обратился рекламодатель, заявив, что хочет разместить рекламу в городах Казахстана с брендом "Union Challenge". Согласно казахстанскому законодательству о рекламе, ответственность за содержание рекламы несет сам рекламодатель. В данном случае наша компания выступает лишь рекламораспространителем, и наша зона ответственности – время, место и способ размещения рекламы. При этом мы со своей стороны всегда предварительно проверяем содержание рекламы наших заказчиков. При нашей собственной проверке никаких замечаний к данному рекламному материалу не возникло. В тексте рекламы никаких намеков на запрещенные вещества не имелось. Указанный на рекламном макете QR-код переводил на сайт, который рекламировал услуги фитнеса…

Впрочем, директору фирмы-исполнителя эти доводы особо не помогли и на основании статья 423 Административного кодекса РК "Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, прекурсоров", его фирма была оштрафована на сумму свыше 750 тысяч тенге.

Заодно было объявлено об установлении личности посредника в заказе, который вроде как являлся жителем Караганды и был объявлен в розыск. Ну а все остальное, касающееся бренда "Union Challenge", так вообще находилось за пределами Казахстана, то ли в России, то ли еще дальше. В общем билборды на улицах казахстанских городов – это был всего лишь крошечный фрагмент действий крупной международной наркосети...

Я намеренно столь подробно остановился на этом (без преувеличения вопиющем по наглости инциденте, для того чтобы показать, во-первых, степень разнузданности наркокартелей, а во-вторых – встроенность нашей страны не только в глобальную систему борьбы с преступностью (чем мы вполне заслуженно гордимся), но и в саму глобальную преступность, судя по всему, чувствующую себя на казахстанских просторах вполне уверенно.

Здесь справедливости ради стоит отметить, что наша страна фактически является единственным государством ы Центральной Азии, не только ведущую и обнародующую статистику, связанную с проблемой наркобизнеса, но и весьма активно сотрудничающей с международными мониторинговыми службами. По крайней мере, именно так говорилось об этом в отчете, подготовленном несколько лет тому назад управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УПН ООН): "Что касается изъятий новых психоактивных веществ (НПВ), на данный момент Казахстан является единственной страной в Центральной Азии, по которой доступна информация о количествах изъятых НПВ".

Так что, один из вердиктов подготовленного УПН ООН доклада "Оценка ситуации с синтетическими наркотиками в Центральной Азии", согласно которому "набольшее число НПВ в Центральной Азии было зарегистрировано в Казахстане", возможно, объясняется именно наличием объективной статистики, нежели особыми предпочтениями наркомафии.

А что, собственно, представляют из себя эти самые НПВ и почему они получают такое широкое распространение?

Впервые синтетические или, как их называют, "дизайнерские" наркотики появились в Казахстане 10–12 лет тому назад.

Поначалу их выбор был крайне невелик, впрочем, как и варианты воздействия этих веществ на организм. Одни имели стимулирующее действие – чуть позже они получили условное название "скорость", другие имели недолгое расслабляющее действие – "эйфоретик". Поначалу отношение к ним у потенциальных потребителей было несколько настороженным, все-таки казахстанское общество довольно консервативно (в данном случае, это явилось определенным плюсом), и наркозависимые сограждане "по старинке" отдавали предпочтение более традиционным наркотикам канабисной группы и опийного происхождения. Для производителей синтетических наркотиков это было невыгодно, и их агентура на местах развязала самую настоящую войну против "коллег-конкурентов", производящих другие виды зелья. Довольно часто "в темную" даже использовались сотрудники правоохранительных органов, которым наркодельцы от синтетики охотно "сливали" сети распространения тех же каннабиоидов, каналы поставки и точки хранения. Правоохранители с удовольствием информацией пользовались, каналы пресекали, точки "хлопали", и через некоторое время даже добились определенного дефицита этих наркотиков на рыке. Чем незамедлительно воспользовались "синтезаторы", тем более что подпольная "наука" не стояла на месте, разрабатывались новые и новые формулы, расширялся ассортимент с "улучшенными" видами "дури", в которые для лучшего маркетинга добавлялись пищевые красители. Постоянная же смена формул этих кристаллов и порошков затрудняла экспертам возможность выявлять их ранее разработанными методами. До сих пор точно определить наличие "солей" в крови или моче практически невозможно. Один из наиболее надежных способов выявления – это газовая хроматография волос, которая вряд и возможна в простых лабораториях на местах. Таким образом, сложилась малоприятная ситуация, когда человек, потребляющий̆ такие препараты, без проблем мог получить любой документ, требующий̆ справки об отсутствии наркотической̆ зависимости, типа того же водительского удостоверения. Ведь нехитрые экспресс-тесты, используемые в казахстанских авто-ЦОНах, просто не в состоянии выявлять синтетические виды наркотиков.

Что касается самих наркотических веществ, то, в принципе, несмотря на изрядное расширение торговой линейки, основная классификация синтетики остается прежней.

"Скорость" или "соли" – это аналоги метамфетамина синтетического производства (на сленге – "меф", "мяу" и так далее). Еще есть стимуляторы и эйфоретики (альфа-ПВП, экстази) которые возбуждают центральную нервную систему человека, вызывают эмпатию и чувство эйфории.

Торговых брендов на рынке тоже предостаточно – "JVH", "Легалка", "Микс", "Марка", "Крис" и прочих названия, исчисляемых десятками. Кстати, аббревиатура "JVH" появилась от имени создателя формулы этого наркотика – американца Джорджа Хаффмана. В настоящее время этот наркотик из Америки перекочевал в Китай, где и находится его основное производство. И уже оттуда он распространяется по миру, в том числе в изобилии попадая в Казахстан.

На первых порах "синтетика" стоила довольно дорого (гораздо дороже привычных канабиоидов и опиоидов") – 0,1 грамма был по 6000 тенге, 0,3 стоил 11000 тенге. Но затем началось расширение импорта и внутреннего производства, появились оптовые "магазины", в которых уже целый грамм стоил 17000 тенге (сейчас еще дешевле).

Что же касается распространения, то классическая схема "из рук в руки" в настоящее время практически не применяется, и для покупки практически любого количества наркотиков достаточно иметь доступ в сеть интернет.

Ну а дальше – все просто или совсем просто. Не только пресловутый и загадочный "ДаркНет", но и вполне легальный, "обычный" интернет буквально забит объявлениями о продаже наркотиков (достаточно лишь правильно задать алгоритм поиска).

А по технологии все обстоит как в любом интернет магазине – выбирается товар, производится оплата (чаще через Qiwi-кошелек или другие платежные сервисы), и покупатель получает геолокацию с указанием точного места, где курьер спрятал наркотики. Это могут быть двор жилого дома, детская площадка, оживленная улица, короче говоря, где угодно. После нахождения "клада" покупатель может даже оставить отзыв на сайте "магазина" (это приветствуется и активным "отзовикам" впоследствии предоставляется система скидок). Что же до рекламы сайтов и "магазинов, то ее все мы (и как выяснилось, президент Токаев не исключение) можем в изобилии видеть на стенах домов, подъездах, заборах, остановках общественного транспорта. В общем, везде, куда падет глаз. Чаще всего эти граффити наносят сами наркоманы, таким образом зарабатывая себе на дозу со скидкой, но, как свидетельствует статистика правоохранительных органов, довольно часто таким образом "подрабатывают" студенты, школьники (сами пока не употребляющие наркотики) и даже был случай задержания пенсионера с баллончиком краски и шаблоном очередного Телеграмм-канала по продаже дури.

Более-менее реальный заслон рекламе наркотиков появился лишь в январе прошлого года, когда вступили в силу поправки, ужесточающие наказание за наркопреступления. Так, в частности, помимо административного кодекса (с его не очень страшными штрафами и общественными работами), за распространение ссылок на интернет-сайты, пропагандирующие и реализующие наркотики, появилась ответственность уголовная. В уголовный кодекс была введена новая статья – 299-1, устанавливающая ответственность за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков. Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. В том случае, если это преступление будет совершено группой лиц, неоднократно, в организациях образования или местах массового скопления людей, с использованием СМИ или электронных информационных ресурсов, с использованием служебного положения, то наказание устанавливается в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет. Это, согласитесь, куда как действенней, нежели предыдущие меры, когда в отношении граффитистов чаще всего применялась нормы статей "Мелкое хулиганство" и "Нарушение правил благоустройства города". То есть, реклама наркосайта приравнивалась по зловредности к надписи "Паша-козел", "Люблю Гулю" или классике из трех букв.

Правда, по данным самих правоохранителей, наркобизнес отреагировал на нововведение лишь увеличением зарплаты тем же граффитистам "за риск" (там действует принцип сдельщины и строгая отчетность, когда нанесенные надписи фотографируются и отправляются заказчикам, либо в этом квадрате проходит проверяющий, который фиксирует и считает их количество).

Теперь обратимся цифрам. По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, только за январь 2020 года в стране было зарегистрировано 760 преступлений по статьям 296–303 УК РК. Все они связаны с наркотиками. С раскрываемостью, дело обстояли, мягко говоря, так себе – всего 55,9%.

Чуть лучше выглядит ситуация с изъятием самих наркотиков. В конце прошлого года в ходе свей отчетной встречи министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщил, что с начала 2020 года было изъято синтетических наркотиков в 5,5 раз больше, чем в аналогичный период 2019 года. Здесь, правда, можно задаться вопросом – лучше ли в пять раз стала работать полиция или изрядно вырос объем наркотической гадости?

Что же касается самих "интернет-магазинов", то опять-таки по данным министра, за прошлый год таковых удалось ликвидировать более пятисот.

Чуть раньше министра отчитался начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД Тлеген Маткенов. Согласно его данным, к ноябрю 2020 года полиция выявила 1950 преступлений в сфере наркобизнеса, в том числе 112 факта сбыта и 87 фактов контрабанды наркотических средств. Была разобщена деятельность шести крупных организованных преступных группировок, при этом пять лидеров ОПГ и 21 активный участник таковых были привлечены к уголовной ответственности.

Свою статистику добавил и КНБ, проинформировав о том, что органы национальной безопасности ликвидировали деятельность 12 подпольных нарколабораторий в городах Нур-Султан, Алматы, Акмолинской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областях. При этом, было изъято свыше 145 кг наркотиков синтетического происхождения и 2,5 тонны химических прекурсоров.

В целом же, за прошлый год совместными усилиями правоохранителей выявлено 2144 наркопреступления, в том числе 1300 фактов сбыта. Из незаконного оборота изъято почти 26 тонн наркотиков, из них 100 килограмм приходятся на синтетические виды. Ликвидировано семь крупных нарколабораторий с изъятием более 65 килограмм готовых к употреблению наркотиков.

Периодически появлялись в СМИ и некоторые подробности операций. Так, летом прошлого года в Западно-Казахстанской области была ликвидирована достаточно мощная лаборатория по промышленному производству "синтетики". В ходе обыска были обнаружены и изъяты порошкообразные вещества, смеси, концентраты химических веществ, канистры с химическими реагентами, защитные костюмы, респираторы, лабораторное оборудование, а также 11,4 килограмм синтетического наркотика мефедрона и 8,1 килограмм пировалирона.

Чуть раньше аналогичную лабораторию ликвидировали в Талгаре Алматинской области. Там было изъято более 6 килограмм готового к реализации мефедрона, что в пересчете, составляет порядка 120 тысяч доз синтетических наркотиков на сумму более 413 миллионов тенге.

Для сравнения, за весь 2018 год в стране было конфисковано всего два килограмма подобного зелья. Здесь стоит отметить, что в то время основные силы правоохранителей задействовались в других операциях, например, "Допинг" по проверке аптек осуществляющих незаконную продажу наркотических и психотропных веществ, типа того же трамадола, тропикамида и кодеиносодерщих препаратов, хорошо известных наркоманам. Только в ходе одной такой операции, прошедшей на всей территории страны, из аптечного оборота были изъяты 931 ампула наркотических средств, 2170 таблеток и 560 ампул психотропных веществ.

Так же не стоит сбрасывать со счетов и более традиционные виды наркотиков – каннабиоиды и опиоиды, включая их химические производные типа героина.

Что касается канабиса, то там количество измеряется тоннами. За десять месяцев прошлого года было изъято 5,5 тонн марихуаны и почти 300 килограмм гашиша.

Причем, на этом рынке тоже царит разнообразие, так как, ту же шуйскую анашу, "добросовестные" торговцы в настоящее время разбавляют такими сортами "элитной" марихуаны как "АК-47", "Гагариным", "Бобом Марли", "Пабло Эскобаром". Эти сорта выращивают в помещениях (гаражах, теплицах) при помощи гидропоники. Летом прошлого года такую теплицу обнаружили в Павлодаре сотрудники КНБ. Примерно в это же время в столице задержали 23-летнего "плантатора", выращивавшего дома галлюциногенные грибы. Их общий вес можно было разделить на пять тысяч доз…

Это было небольшое отвлечение, чтобы показать, какой размах приобрела в стране проблема наркомании в целом. Масштабы, бесспорно, впечатляют, тем более, что особую тревогу у специалистов вызывает уже упомянутый рост потребления крайне опасной "синтетики". На сегодняшней день в общем списке таковой значится 89 видов новых наркотиков и 368 потенциально опасных веществ. При этом, согласно статистическим данным правоохранителей, только в 2019 году по республике было отмечено двукратное увеличение числа лиц, употребляющих стимуляторы и синтетические наркотики

Вызывает определенные вопросы официальная статистика наркозависимых. По данным Минздрава, в стране на учете состоит всего около 28 тысяч человек (цифра не сильно меняется год от года). При этом, согласно статистическим данным правоохранителей, только в 2019 году по республике отмечено двукратное увеличение числа лиц, употребляющих стимуляторы и синтетические наркотики.

Поэтому не удивительно, что статистика медиков вызвала недоумение у некоторых парламентариев. Так, в ходе одного из пленарных заседаний Мажилиса, депутат Канат Нуров заявил, что если опереться на данные центра СПИД и провести некоторые собственные подсчеты, то можно предположить, что наркозависимыми являются как минимум 450 тысяч казахстанцев, то есть, свыше 2% населения. Что же до последствий, то по данным ООН, Казахстан занимает 33-е место среди 93 стран мира по смертности от наркотиков.

Лечат же наркоманов в 34 наркодиспансерах и около сотни частных клиник, куда, впрочем, могут попасть пациенты с еще сохранившемся солидным достатком. Среди наркоманов (особенно молодых) таковых не много, так что большинству из них уготован прямой путь на кладбище. Тем более, что та же синтетика уничтожает организм примерно за полгода. От употребления синтетических наркотиков в течение нескольких месяцев напрочь разрушаются внутренние органы и клетки головного мозга. Отсюда и различные психические и психологические расстройства, которые развиваются быстро, буквально за два-три месяца регулярного употребления – бессонница, галлюцинации, фобии, агрессия, панические состояния, повышенная тревожность, мания преследования, тяжелая депрессия вплоть до суицида. Последствия напоминают симптомы шизофрении…

В конце прошлого года МВД совместно с Верховным судом приступили разработке проекта нормативного постановления, которое позволит применять единый подход к расследованию уголовных дел и обеспечению судебной практики по делам о новых видах наркотиков. Так же, вступили в силу созданные вместе с Национальным банком поправки к закону "О платежах и платежных системах", который̆ ранее позволял осуществлять анонимные платежи на сумму до 240 тысяч тенге. Кроме того, внедрена процедура приостановления подозрительных денежных операций в Сети с возможностью идентификации их участников. Теперь, по идее, будет гораздо проще следить, кто и кому перечисляет денежные средства, а полицейским привлекать к ответственности продавцов...

Ну а пока в государстве ужесточаются меры контроля, за первый месяц 2021 года в Казахстане было выявлено около 90 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из них 59 фактов сбыта, 28 хранения и шесть контрабанды. Общий вес изъятых наркотических средств составил более 340 килограмм, из которых почти 80 килограмм гашиша и 600 граммов героина (остальное, скорей всего, пришлось на "синтетику"). А по данным экспертов, на наркорынке появились более 10 новых видов химических соединений… Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612420500

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