 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турция заключила тайную сделку по производству рос-вакцины "Спутник V", - Bloomberg
10:29 04.02.2021

Близкий соратник президента Турции готовится производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Условия сделки, подписанной несколько месяцев назад, окутаны тайной. Соглашение было заключено с "благословения" Путина и Эрдогана, утверждает издание.

Bloomberg (США): секретная сделка позволит соратнику Эрдогана производить вакцину "Спутник V"

Фират Козок (Firat Kozok), Степан Кравченко (Stepan Kravchenko)

Озтюрк Оран (Ozturk Oran), председатель правления исламского банка Vakif Katilim и владелец фармацевтической компании VisCoran Ilac Sanayii, подписал соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на производство российской вакцины в Турции. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее подтвердил факт подписания соглашения о производстве с турецкой компанией, но отказался назвать ее.

Оран, который был соратником Эрдогана с первых дней его президентства, сообщил агентству Bloomberg, что VisCoran и РФПИ подписали это соглашение 16 августа 2020 года, то есть задолго до того, как по итогам клинических испытаний было подтверждено, что эффективность вакцины "Спутник V" составляет более 90 процентов. По словам Орана, частная компания VisCoran не имеет мощностей для массового производства "Спутника V", поэтому основная часть работы, вероятно, будет передана одной из немногих турецких фирм, у которых есть для этого технические возможности. Оран и Дмитриев отказались сообщить о дате начала производства.

С благословения Путина и Эрдогана

Переговоры о совместном производстве вакцины начались после того, как президент России Владимир Путин поднял этот вопрос в беседе с Эрдоганом, о чем еще в декабре сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (Mevlut Cavusoglu).

В последние годы Путин и Эрдоган сблизили свои страны в военном и коммерческом плане, что вызывало тревогу среди давних союзников Турции на Западе, которые волновались, что Анкара, возможно, слишком сильно сближается с Москвой. Решение Турции купить у России системы ПВО С-400 послужило причиной введения санкций Соединенными Штатами и приостановило совместное производство истребителей F-35 для турецких вооруженных сил.

Дмитриев отверг предположения о наличии какой-либо связи сделки по "Спутнику V" с политикой. По его словам, для турецких компаний естественно интересоваться получением лицензии на "лучшую в мире вакцину". По словам Орана, Турция способна производить больше доз вакцины, чем нужно для вакцинации 83 миллионов ее жителей и еще 5 миллионов беженцев, которые сейчас находятся на ее территории. Это позволит экспортировать излишки за рубеж.

Турция заключила соглашение с Китаем на поставку до конца марта 50 миллионов доз вакцины CoronaVac, произведенной компанией Sinovac Biotech. Она также ведет переговоры о поставке еще 4,5 миллиона доз вакцин американской Pfizer и немецкой BioNTech. Кроме того, в настоящее время Турция проводит испытания нескольких собственных вакцин-кандидатов.

Оригинал публикации: Secretive Russia Deal Allows Erdogan Ally to Produce Sputnik VОпубликовано 03/02/2021

Источник - иноСМИ
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