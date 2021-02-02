Лижем имидж. У КазПреза Токаева новая (страшненькая) советница по PR - Маржан Акимжанова

10:31 04.02.2021

Маржан Акимжанова назначена советником Президента



Назначен новый советник Президента РК, передает zakon.kz.



Распоряжением главы государства Акимжанова Маржан Абдиюсуповна назначена советником Президента Республики Казахстан, - сообщается на сайте Акорды.

В 2016 году Акимжанова являлась заместителем пресс-секретаря Президента РК.



Награждена орденом "Құрмет".



Также известно, что в 2009-м работала заведующей сектором пресс-службы Президента.



фото тут - https://ru.sputnik.kz/politics/20210204/16208674/Sovetnikom-prezidenta-Kazakhstana-naznachena-Marzhan-Akimzhanova.html