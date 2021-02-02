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|Лижем имидж. У КазПреза Токаева новая (страшненькая) советница по PR - Маржан Акимжанова
10:31 04.02.2021
Маржан Акимжанова назначена советником Президента
Назначен новый советник Президента РК, передает zakon.kz.
Распоряжением главы государства Акимжанова Маржан Абдиюсуповна назначена советником Президента Республики Казахстан, - сообщается на сайте Акорды.
В 2016 году Акимжанова являлась заместителем пресс-секретаря Президента РК.
Награждена орденом "Құрмет".
Также известно, что в 2009-м работала заведующей сектором пресс-службы Президента.
фото тут - https://ru.sputnik.kz/politics/20210204/16208674/Sovetnikom-prezidenta-Kazakhstana-naznachena-Marzhan-Akimzhanova.html