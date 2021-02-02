Харама нет! Российские мусульмане не нашли ничего запретного в составе вакцины "Спутник V"

10:45 04.02.2021

4 февраля 2021, Дмитрий Зубарев

Духовное управление мусульман (ДУМ) России получило от разработчиков вакцины "Спутник V" сведения о ее составе: по предварительным данным, ничего запрещенного для мусульман в них нет, рассказал зампредседателя ДУМ муфтий Ильдар Аляутдинов.



"Пришел ответ от разработчиков. Свиного желатина там нет, каких-либо человеческих компонентов (клеточных линий) там тоже нет. По сути своей, на первый взгляд, мы можем сказать, что чего-то запрещенного с точки зрения ислама там нет", – цитирует РИА "Новости" Аляутдинова.



По его словам, разработчикам задали уточняющие вопросы по составу вакцины, и на следующей неделе планируется совместное заседание богословов с представителями научных институтов, занимающихся разработкой вакцин.



"Также на этот счет мы готовим богословско-правовое заключение – фетву", – пояснил муфтий.



Ранее главный внештатный микробиолог Минздрава профессор Роман Козлов заявил газете ВЗГЛЯД, что большинство ученых не используют при создании вакцин компоненты свиней. Поэтому можно говорить о халяльности препарата. Так он прокомментировал сообщения о том, что вакцину от коронавируса "Спутник V" намерены проверить на соответствие требованиям Ислама.