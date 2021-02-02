Канал в Баткене отдали Таджикистану? В КырПарламенте опять "пограничная" истерика

11:25 04.02.2021

Канал в Баткене отдали Таджикистану? В ЖК потребовали срочно разобраться



/ Эмиль Садыров



Парламентарий предложил создать депутатскую комиссию, а также заслушать официальную информацию МИД.



Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов призвал срочно рассмотреть информацию о том, что исток канала, который впадает в Торт-Кульское водохранилище в Баткенской области, передали Таджикистану.



Накануне премьер-министр Улукбек Марипов заявил в парламенте, что "начало канала" перешло к соседней стране.



"К сожалению, мы лишились начала канала, который выходит на Торт-Кульское водохранилище. Я уточнил это. Здесь есть стратегические вопросы", - сказал Марипов.

Икрамов предложил создать депутатскую комиссию, а также заслушать официальную информацию МИД Кыргызстана.



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"Вчера премьер Улукбек Марипов сказал об интересной ситуации вокруг Торт-Кульского водохранилища. Если верить его словам, дело превращается в большую проблему, скандал. Нужно срочно создать депутатскую комиссию", - заявил парламентарий.

Он отметил, что скоро начнутся весенне-полевые работы, поэтому вопрос надо рассмотреть как можно быстрее.



Торт-Кульское водохранилище находится в Баткенской области. Оно обеспечивает поливной водой половину Баткенского района и город Баткен.