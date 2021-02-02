 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кого атакуем? МО Казахстана разработало госпрограмму модернизации КазАрмии
11:31 04.02.2021

Глава государства – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан принял министра обороны Нурлана Ермекбаева, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президенту было доложено о текущем состоянии и мерах по повышению боеготовности Вооруженных сил.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об оснащении казахстанской армии современными вооружениями и техникой, развитии инфраструктуры, цифровизации, обеспечении информационной безопасности, подготовке миротворческих подразделений.

Нурлан Ермекбаев сообщил, что с учетом анализа строительства армий развитых государств министерство обороны предлагает национальный проект "Модернизация армии". Реализация нацпроекта позволит существенно повысить боевой потенциал армии и обеспечить определенный социально-экономический эффект.

Министр отчитался о ходе исполнения поручения Верховного Главнокомандующего по созданию Единого оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры (ИКТ) военного назначения. Единый оператор обеспечит бесперебойное устойчивое функционирование, сопровождение автоматизированных систем управления войсками и ресурсами, информационных систем и единой транспортной среды военного назначения, отвечающих требованиям информационной безопасности.

Главе государства была представлена информация о подготовке военнослужащих для участия в операциях по поддержанию мира. По словам Нурлана Ермекбаева, прорабатывается направление в миссии ООН наиболее востребованных подразделений – военно-медицинских, инженерных, разведывательных, а также военной полиции.
По итогам встречи Верховный Главнокомандующий дал ряд поручений, касающихся повышения боевого потенциала Вооруженных сил, их качественного развития с учетом современных вызовов и угроз, оснащения армии, взаимодействия с оборонно-промышленным комплексом по производству некоторых видов вооружения в Казахстане, а также цифровизации Вооруженных сил.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность расширения миротворческой деятельности и международного сотрудничества с военными ведомствами других стран по проведению совместных учений и использованию полигонов.

Источник - zakon.kz
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