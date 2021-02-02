Игры разума. Псаки перепутала летнюю Олимпиаду в Токио и зимние Игры в Пекине

11:38 04.02.2021

4 февраля 2021: Алина Назарова

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о летней Олимпиаде в Токио, заявила о позиции США по зимним Играм в Пекине. Таким образом осталось не совсем понятным, что она прокомментировала: угрозу коронавируса для американских спортсменов или вопрос бойкота соревнований в Китае.



На мероприятии в Белом доме со стороны журналистов поступила просьба рассказать, что власти США думают о том, "будет ли для американской сборной безопасно отправиться в Токио".



"В настоящее время мы не говорим об изменении нашей позиции или наших планов по Олимпийским играм в Пекине. Мы, конечно, тесно консультируемся с союзниками и партнерами на всех уровнях, чтобы определить наши общие проблемы и выработать общий подход, но в настоящее время не ведется никаких дискуссий об изменении планов со стороны США", – ответила Псаки, передает РИА "Новости".



Накануне в Японии были опубликованы правила для международных федераций по COVID-безопасности, но в них нет ясного ответа на вопрос о том, должна ли быть обязательная вакцинация перед Олимпийскими играми. Игры из-за коронавируса были перенесены с 2020 года и должны пройти с 23 июля по 8 августа этого года.



Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Подготовительная работа к зимним Олимпийским играм в Пекине идет успешно, Китай уверен, что сможет в срок завершить подготовку, несмотря на пандемию.



Между тем коалиция из 180 правозащитных групп – представителей тибетцев, уйгуров, монголов и других этнических групп – направила открытое письмо с призывом к зарубежным правительствам бойкотировать предстоящие зимние Игры в Пекине из-за нарушения Китаем прав этнических меньшинств. Группа американских сенаторов-республиканцев во вторник представила резолюцию с призывом перенести Игры-2022 после того, как США обвинили Китай в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны. МИД КНР назвал безответственными призывы бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине. Национальный олимпийский комитет США также выступил против бойкота Игр в Пекине.