|Нет непотизму и кумовству! Брата КырПремьера Марипова уволили из районных акимов
11:58 04.02.2021
Бакытбек Марипов освобожден от должности акима Ноокатского района. Он является родным братом премьер-министра
Марипов Бакытбек Асамидинович освобожден от должности главы государственной администрации – акима Ноокатского района Ошской области.
Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее решение подписал премьер-министр Улукбек Марипов.
В правительстве отметили, что это одно из первых решений, принятых У.Мариповым на посту премьер-министра.
Решение принято в соответствии с пунктом 7 статьи 89 Конституции в целях исключения конфликта интересов, так как Бакытбек Марипов является родным братом Улукбека Марипова.
В соответствии с законодательством, местные органы власти являются частью исполнительной ветви власти и напрямую подчинены премьер-министру.
"Одним из основных направлений указа президента "О новой государственной кадровой политике" является создание условий для обеспечения равного доступа граждан на государственную и муниципальную службу и снижение рисков коррупционных проявлений в решении кадровых вопросов", - отметили в правительстве.