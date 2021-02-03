Нет непотизму и кумовству! Брата КырПремьера Марипова уволили из районных акимов

11:58 04.02.2021

Бакытбек Марипов освобожден от должности акима Ноокатского района. Он является родным братом премьер-министра



Марипов Бакытбек Асамидинович освобожден от должности главы государственной администрации – акима Ноокатского района Ошской области.



Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее решение подписал премьер-министр Улукбек Марипов.



В правительстве отметили, что это одно из первых решений, принятых У.Мариповым на посту премьер-министра.



Решение принято в соответствии с пунктом 7 статьи 89 Конституции в целях исключения конфликта интересов, так как Бакытбек Марипов является родным братом Улукбека Марипова.



В соответствии с законодательством, местные органы власти являются частью исполнительной ветви власти и напрямую подчинены премьер-министру.



"Одним из основных направлений указа президента "О новой государственной кадровой политике" является создание условий для обеспечения равного доступа граждан на государственную и муниципальную службу и снижение рисков коррупционных проявлений в решении кадровых вопросов", - отметили в правительстве.