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Где-где - в Караганде! КазДепутаты предложили возродить ссылку как вид наказания
12:05 04.02.2021

В Казахстане предложили возродить ссылку как вид наказания
Опубликовано: 03 Февраля 2021 Автор: Эльдар НУРУЛЛИН | Нур-Султан

Вернуть в Уголовный кодекс ссылку в отдаленные районы республики и высылку с запретом на проживание в крупных городах и областных центрах предложили депутаты фракции "Ак жол".

По мнению акжоловцев, данный вид наказания следует возродить для предпринимателей и бизнесменов за экономические преступления. Своими соображениями по этому поводу они поделились в депутатском запросе на имя генерального прокурора республики и председателя недавно созданного Агентства по финансовому мониторингу при президенте.

"Согласно официальным данным, за 2020 год число экономических преступлений, а значит, и уголовных дел по ним, выросло на 23%, – говорится в запросе. – Подавляющее большинство из них – это незаконная выписка счетов-фактур, нарушение бухучета и другие. Каждая из указанных статей предусматривает наказание вплоть до лишения свободы. При этом само наличие уголовной ответственности позволяет месяцами держать предпринимателя под стражей, подвергать их вымогательствам и захвату бизнеса. Не случайно значительная часть таких дел прекращается до суда. Еще хуже, когда предпринимателя все-таки сажают. Предприятие ликвидируется, сотни людей лишаются работы, государство – налогов, а общество еще и оплачивает его содержание. По факту, проигрывают все".

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В партии считают, что возрождение ссылки и высылки, исключенных из Уголовного кодекса более 20 лет назад, не только даст предпринимателям возможность заниматься бизнесом и дальше, но и поднимет уровень жизни в отдаленных районах республики.

"Такие нарушители, как правило, обладают деловой хваткой, нередко имеют средства и целые предприятия. Получается, их переселение вместо тюрьмы в малые города и районные центры может поддержать местную экономику. Ведь такие осужденные не захотят сидеть без дела, перевезут семьи и бизнес, построят дома для себя и своих специалистов, отремонтируют школы, где учатся их дети, откроют заведения для досуга и так далее, – считают мажилисмены. – Тем самым государство вместо преступников может сохранить действующих предпринимателей и даже целенаправленно оживить депрессивные райцентры и малые города, например, в Северо-Казахстанской или Кызылординской областях, Аркалыке либо по периметру внешних границ республики".
Не отходя от кассы, акжоловцы предложили определить вероятные места ссылки экономических нарушителей из числа райцентров и малых городов Казахстана. "ЭК" предлагает не изобретать заново велосипед, а обратиться к архивным данным, ведь в Казахстане сохранились населенные пункты, куда ссылали и во времена царской России, и во времена СССР. К примеру, отлично подошел бы Семей, куда в свое время сослали классика мировой литературы Федора Достоевского и революционера Евгения Михаэлиса. Семь лет отбывал ссылку в Мангистауской области украинский поэт и художник Тарас Шевченко. А другого известного революционера Льва Троцкого сослали не куда-нибудь, а сразу в Алма-Ату! Правда, в современных казахстанских реалиях многие о таком "наказании" только мечтают...

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612429500
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