 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Удар рогом.. В Монголии начали производить футбольные мячи из кожи яка
13:56 04.02.2021

В аймаке Сухбаатар начался выпуск футбольных мячей из коровьей кожи под названием "Зэв".

Название "Зэв" монгольским мячам было дано в честь Зэв ноена. Зэв ноен (зэв от монгольского "кончик стрелы"). Зев (1181 - 1225 или 1231) - монгольский военачальник, темник, один из лучших полководцев Тэмуужина - Чингисхана.

Качество мяча можно проверить, загрузив приложение отслеживания мобильного телефона "Сертификат RMTS" из магазина Google Play или просто отсканировав приведенный QR-код. Можно, узнать из какой кожи какого яка сделан мяч и даже имена пастухов.

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Сообщается, что Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) ведет переговоры с ФИФА о поставке монгольского мяча. Изготовить качественный брендированный футбольный мяч "с нуля" - значительно лучше и дешевле, чем печатать картинки по готовому.

На сегодняшний день в мире не существует технологий, позволяющих качественно брендировать готовый футбольный мяч. А монгольский мяч и его покрытие изготавливаются из натуральной кожи. Это при том, что во всем мире сегодня для производства мячей в основном применяют синтетику (полиуретан или поливинилхлорид).

Самое главное в монгольском футбольном мяче - подкладка. Это внутренняя прослойка между покрышкой и камерой.

Качество футбольного мяча напрямую зависит от толщины подкладки. Она влияет на качество отскока мяча и помогает сохранить его форму. Материалом для ее изготовления служит полиэстер или спрессованный хлопок. Современный профессиональный футбольный мяч состоит из четырех и более слоев подкладки. Производители заявляют, что все эти требования учтены и при производстве монгольских мячей.

Источник - centralasia.media
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