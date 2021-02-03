Запад обеспокоен массовыми арестами стамбульских студентов, а вот Сарбоннских - нет...

14:48 04.02.2021

Вечером 1 февраля акция протеста студентов, среди которых были представители ЛГБТ-сообщества, против назначения профессора Мелиха Булу новым ректором Босфорского университета закончилась столкновениями с полицией. США, ЕС и ООН поспешили отреагировать на события в Стамбуле, в результате которых арестованы больше сотни молодых людей.



Evrensel (Турция): США, ЕС и ООН осудили Турцию в связи с акциями в Босфорском университете



США, Европейский союз и ООН выступили с осуждением Турции из-за давления в отношении студентов Босфорского университета и нападок на представителей ЛГБТИ+.



Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс (Ned Price), ЕС и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сделали заявления по поводу давления в отношении студентов Босфорского университета и критики в адрес представителей ЛГБТИ+. В заявлениях говорится, что студенты осуществляют свое законное право на свободу собраний, выражается недовольство риторикой ненависти в отношении представителей ЛГБТИ+, а также призыв к освобождению студентов.



Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США обеспокоены задержанием студентов, и отметил: "Мы решительно осуждаем риторику ненависти в отношении сексуальных меньшинств".



ЕС: события, которые идут вразрез с провозглашением реформ, и риторика ненависти неприемлемы



Представители Европейской комиссии в интервью "Евроньюс тюркче" (Euronews Türkçe) заявили: "Европейский союз серьезно обеспокоен продолжающимся в Турции неблагоприятным ходом событий в области верховенства закона, прав человека и судебной системы". Утверждается, что арест студентов, осуществляющих свое законное право на свободу собраний, и решение о запрете массовых акций в двух районах Стамбула представляют собой чрезвычайно тревожную ситуацию. "Это также противоречит анонсированным турецкими официальными лицами реформам в соответствии с ценностями и стандартами ЕС", - говорится в заявлении.



Вместе с тем выражается призыв освободить задержанных и отмечается: "Напоминаем, что чрезмерное применение силы полицией против людей, пользующихся свободой выражения мнений, идет вразрез с обязательствами Турции как страны-кандидата на вступление в ЕС и члена Совета Европы на протяжении длительного времени".



"Риторика ненависти в отношении студентов ЛГБТ со стороны высокопоставленных официальных лиц в ходе этих событий и закрытие ЛГБТ-ассоциации неприемлемы", - указывается в заявлении.



Докладчик Европейского парламента по вопросам Турции Начо Санчес Амор (Nacho Sanchez Amor) написал на своей странице в социальных сетях: "Насилие со стороны полиции, массовые задержания, всеобщие обвинения в терроризме и нападки на ЛГБТ… Это отражение новой позитивной повестки дня и воли к реформам?"



Управление Верховного комиссара ООН по правам человека тоже выступило с осуждением



Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также призвало освободить задержанных студентов и положить конец непропорциональному применению силы со стороны полиции. Ведомство также осудило ненавистнические высказывания турецких официальных лиц в отношении представителей ЛГБТИ+.



Оригинал публикации: ABD, AB ve BM Boğaziçi eylemleri ile ilgili Türkiye"yi kınadıОпубликовано 03/02/202