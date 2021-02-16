В центр Ташкента воткнут "комплекс Истиклол" - "в честь 3000-летней истории узбекской государственности"

15:27 04.02.2021

Напротив ЦУМа в Ташкенте построят комплекс "Истиклол"



Столичный хокимият объявил конкурс на создание проекта концепции комплекса "Истиклол", посвященного 30-летию независимости Узбекистана. Объект расположится в центре Ташкента напротив ЦУМа (в сквере "Голубые купола").



Хокимият Ташкента объявил конкурс на создание проекта концепции комплекса "Истиклол", посвященного 30-летию независимости Узбекистана.



По данным столичной администрации, для строительства объекта выбрана территория между улицами Шарафа Рашидова, Ислама Каримова и Афросиеб - напротив Центрального универмага (ЦУМ).



Создание комплекса "Истиклол" и возведения в нем "монументальной композиции, отражающей суть и огромное историческое значение нашей независимости" было предусмотрено в постановлении президента от 17 декабря 2020 года.



В рамках конкурса необходимо разработать проект концепции комплекса "Истиклол", который "олицетворяет 3000-летнюю политическую, экономическую, научную, культурную, духовную историю узбекской государственности и процессы, охватившие последние 30 лет, особенно этап строительства нового Узбекистана".



Юридические и физические лица (творческие люди), желающие участвовать в конкурсе, обязаны разработать свои предложения по следующим направлениям:



основная идея комплекса;

структура комплекса - генеральный план (с условием сохранения на территории многолетних декоративных деревьев);

основные символы и эмблемы комплекса;

историческая действительность, отраженная в комплексе (с учетом 3000-летней истории узбекской государственности, достижений в политической, экономической, научной и культурной сферах);

изображение в комплексе великих предков, национальных героев, внесших большой вклад в развитие и укрепление страны (включая шедевры материальной культуры, великих государственных и военных деятелей, известных женщин, деятелей науки и культуры, лидеров национально-освободительной борьбы и исторических событий мирового значения);

архитектурное решение комплекса - орнаменты, символы;

особенности комплекса, отличающиеся от памятников независимости в других странах;

строительные материалы (мрамор, дерево, камень и другие), предлагаемые к использованию при строительстве комплекса;

духовное, воспитательное и педагогическое значение комплекса;

и другие.



Конкурс завершится 7 марта, а до 10 марта определят победителей.



первое место - 300 млн сумов и официальное поздравительное послание от имени правительства;

второе место - 200 млн сумов и официальное благодарственное письмо от имени правительства;

третье место - 100 млн сумов.



Хокимият предлагает ознакомиться с более подробной информацией о конкурсе на сайте Института истории АН, но он недоступен.



Возможный проект комплекса "Истиклол" напротив ЦУМа в Ташкенте. Фото: "Узбекистан 24".



11 января президент Шавкат Мирзиеев знакомился с презентацией крупных инвестпроектов, которые банки планируют реализовать в 2021 году. "Газета.uz" обратила внимание, что среди них был проект комплекса, который, судя по презентации, расположится напротив ЦУМа.