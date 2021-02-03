На похороны самого богатого уйгура планеты (А.Ибрагимова) слетелась в Токмок вся кыргызская "знать"

15:42 04.02.2021

Похороны миллиардера Алиджана Ибрагимова: как проходят и кто присутствует



В Токмаке проходят похороны бизнесмена Алиджана Ибрагимова, известного как Граф Токмакский.



Видео кортежа, сопровождавшего тело сегодня ночью, опубликовали в Сети.







Известно, что специальным чартерным рейсом в Кыргызстан из Казахстана прилетела группа высокопоставленных чиновников из соседнего государства. На похоронах миллиардера также присутствуют представители правительства, депутаты парламента КР и РК, политики и бизнесмены.



Очевидцы сообщают, что среди присутствующих на похоронах заметили Омурбека Бабанова, депутатов парламента Каната Исаева, Пархата Тулендыбаева, полпреда правительства в Чуйской области Мирбека Миярова и бывшего кандидата в президенты Аймена Касенова.







Напомним, Алиджан Ибрагимов скончался на 67-м году жизни. Он долгое время находился в коме. Об Ибрагимове известно, что он родился в Ферганской области Узбекистана, проживал в городе Токмаке Чуйской области Кыргызстана. По данным Forbes.kz, Алиджан Ибрагимов входит в пятерку богатейших бизнесменов Казахстана. Его состояние оценивают в $900 миллионов. Он был совладельцем (20,7 процента) Eurasian Resources Group (ERG), в котором его партнерами являются Александр Машкевич и Патох Шодиев.



Руслан ХАРИЗОВ