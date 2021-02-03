Вашингтону нужен вентиль от "Северного потока-2"

15:49 04.02.2021

США готовы разрешить строительство газопровода, только если смогут отключить его в любой момент



Мария Безчастная

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Дмитрий Дробницкий

Игорь Юшков



Власти США готовы начать переговоры с Германией о снятии санкций с газопровода "Северный поток-2". Об этом со ссылкой на источники в американской администрации написало издание Handelsblatt. Авторы утверждают, что Вашингтон впервые готов серьезно обсуждать прекращение противодействия строительству газопровода, однако ожидает, что немцы также сделают ответное предложение.



Handelsblatt пишет, что администрация США хочет от Германии пакетного решения, которое будет включать пункт об отключении "Северного потока-2" в том случае, если Россия начнет "оказывать давление" на Украину или снижать транзитные поставки газа через ее территорию. Еще одно требование американцев и вовсе предусматривает прямую помощь Украине.



"Германия должна помочь Украине расширить газовую инфраструктуру для транспортировки водорода, что дало бы возможность Киеву оставаться важным игроком на энергетическом рынке и в то же время снизило бы зависимость Европы от России", - пишет газета.



В Берлине хоть и рады, что США готовы начать переговоры, пока не видят возможности для еще больших уступок. Власти Германии ссылаются на то, что уже получили от России гарантии сохранения транзита через Украину.



Более того, немцев смущает сама идея возможного отключения газопровода в случае тех или иных политических событий, ведь это ставит энергетическую безопасность самой Германии под удар.



"Готовность США к диалогу по „Северному потоку - 2" можно приветствовать. Однако решения относительно энергополитики Германии США принимать не могут. Тот факт, что США требуют чего-то в обмен, чтобы согласиться с проектом, неприемлем ввиду уже принятых со стороны федерального правительства мер", - заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.



Он добавил, что решительно отвергает идею отключения газопровода из-за связанных с Украиной событий, так как это может привести к тому, что европейцы останутся без газа, если Киев, к примеру, не будет платить России по счетам.



"Мы не можем ставить нашу энергобезопасность в зависимость от платежеспособности Украины", - отметил Эрнст.



Тем не менее, как считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий, именно этого добиваются США - они готовы разрешить Германии "Северный поток-2", только если рычаг от него будет находиться в их руках.



- "Северный поток-2" очень важен для Германии, потому что благодаря этому проекту она становится главной энергетической страной ЕС, газовым хабом, которому нет никакой альтернативы. Тем более, что Берлин всегда был зажат, с одной стороны, политическим давлением Вашингтона, а с другой - ненадежностью Украины, как транзитера газа. Поэтому в интересах немецких властей проект завершить.



Что касается администрации Джо Байдена, одна из первых ее задач на международной арене - это выстраивание новых отношений с европейскими союзниками США. Хотя говорится о том, что это просто восстановление того, что разрушил Трамп, это не совсем так. На самом деле это новый формат, в котором от европейцев потребуется очень серьезная лояльность, причем не столько США, но определенным политическим кругам, связанным с Демократический партией и людьми, которые не очень любят национальные интересы и суверенитеты.



Новая администрация начала с того, что внутри США стала подавлять разные нефтегазовые проекты, которые успешно развивались при Трампе. Если для Трампа "Северный поток-2" был вопросом коммерческим, то для новой администрации важны исключительно политические аспекты.



Такого давления американского СПГ на другие рынки, как при Трампе, не будет. Зато администрация Байдена хочет иметь политический рычаг на каждую европейскую страну. "Мы разрешим вам делать то, что вы давно хотели, но при условии, что рубильник будет у нас в руках".



"СП": - Почему американские требования к Германии увязываются с Украиной?



- Украина, как и при Обаме, снова приобретает особое значение. Напомню, что за проектом Майдана и постмайданной Украины стояли два человека - Джо Байден и Виктория Нуланд, которая почти в том же качестве вернулась в администрацию. Естественно, они хотят управлять этим форпостом Запада, максимально приближенным к российским границам. Как и украинской нефтегазовой системой, которой занимался и сын Джо Байдена Хантер. Другое дело, что самой Украине от этого мало что перепадет.



Европе будут предложены достаточно жесткие условия, и большинство европейских лидеров готовы на них пойти. Но этого нельзя сказать об Ангеле Меркель. Этот долго уходящий немецкий лидер будет сопротивляться требованиям США до последнего, но сложно сказать, сколько еще она пробудет у власти. Можно с уверенностью сказать только то, что диктат США будет очень жестким, и никакие национальные интересы во внимание приниматься не будут. При Меркель это еще не проходит, но не факт, что не пройдет при ее преемнике.



Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков считает, что администрация Байдена даже пи желании вряд ли сможет отменить санкции против газопровода, скорее, переговоры идут о том, чтобы не вводить новые ограничения, которые затронут саму Германию.



- В этой истории очень много странностей. Во-первых, отменить санкции против "Северного потока-2" сейчас практически невозможно. Они были прописаны в законе о федеральном бюджете на 2020, затем конкретизированы таким же документом на 2021 год, и эти документы продолжают действовать. Чтобы их отменить, нужно принять новый федеральный закон. И есть очень большие сомнения, что такой закон, отменяющий санкции против России, пройдет через обе палаты американского парламента, где есть очень жесткий антироссийский консенсус.



Если бы санкции были введены указом президента, Байден мог бы о чем-то договориться с немцам и отменить предыдущий акт Трампа. Но так как это федеральный закон, сама постановка вопроса об отмене санкций спорна.



Второй странный момент в том, что снятие санкций увязывается с сохранением всего объема прокачки через Украину. Но зачем тогда нужен "Северный поток-2"? Он ведь и строился для того, чтобы перекинуть на него объем украинского транзита. С других направлений, например, с Ямала-Европы, делать это не имеет смысла, так как они и так выгодны.



Именно украинский маршрут - самый затратный. Там и инфраструктура старая, и тарифы заоблачные, и нынешний тарифный договор очень жесткий. Невозможно сохранить украинский транзит в полном объеме и еще что-то качать по "Северному потоку-2".



Кроме того, Россия уже играла в такую историю в 2019 году, когда согласилась подписать новый контракт на транзит газа через Украину, видимо, в обмен на обещания не вводить санкции против "Северного потока-2". "Газпром" пятилетний транзитный контракт подписал, а США все равно ввели ограничения, поэтому доверять таким обещаниям вряд ли можно.



"СП": - То есть информация о переговорах не совсем соответствует действительности?



- Не совсем. Думаю, такая новость появилась потому, что немцы и сейчас, и в прошлом году продолжают лоббировать изменение текста не уже принятых, а новых законопроектов о санкциях. Они содержат формулировки о запрете на обслуживание газопровода, его ввод в эксплуатацию, сертификацию и так далее. Немцы опасаются, что эти ограничения будут работать против них.



Труба уже выведена на берег Германии и лежит в немецкой акватории. Как немцы будут обслуживать этот газопровод, хотя бы для того, чтобы он не вредил окружающей среде, если это запрещено американскими санкциями?



Самая патовая ситуация может быть такой: "Газпром" вопреки санкциям достраивает "Северный поток-2", получает все сертификаты и приходит с документами к немецкому регулятору. Но США принимают санкции в нынешней формулировке, и Германия оказывается в безвыходной ситуации. Ведь по немецким законам, если у компании есть все необходимые бумаги, они должны выдать разрешение на ввод в эксплуатацию. Получается, что нужно выполнять либо немецкие законы, либо американские.



Немцы не хотят оказаться между молотом и наковальней и пытаются эти формулировки из новых санкционных законов убрать. А в том, что новые антироссийские санкции будут, в том числе против "Северного потока-2", можно практически не сомневаться.