В Сурхандарье взят под стражу блогер Отабек Саттори, критикующий власти

16:04 04.02.2021

В Сурхандарьинской области Узбекистана задержан блогер Отабек Саттори, известный критикой местных органов власти.



Родственники задержанного считают, что обвинения против него были сфабрикованы.



1 февраля следственный департамент министерства внутренних дел Узбекистана предъявил Саттори обвинения в вымогательстве.



Его сестра Фарангиз Алимова 2 февраля сообщила Радио Озодлик, что 29 января Саттори забрали из дома сотрудники органов безопасности в штатском.



Алимова предоставила "Озодлику" кадры с камеры видеонаблюдения, на которых запечатлен момент задержания.



Алимова со ссылкой на адвоката сообщила, что Саттори был обвинен в вымогательстве наличных и мобильного телефона у неизвестных людей.



По словам родственников Саттори, 1 февраля суд в городе Термезе постановил поместить его под стражу в следственный изолятор.



Они настаивают, что обвинения против блогера сфабрикованы.



40-летний блогер резко критиковал губернатора области Туру Боболова.



Саттори ведет видеоблог "Халк фикири" ("Мнение народа"), который транслирует в Telegram-канале и на сайте YouTube.



В одном из своих недавних постов Сатори открыто обвинил местные власти в фабрикации уголовных дел против блогеров и пообещал продолжать поднимать вопрос о коррупции среди должностных лиц, "несмотря на репрессии".



Шавкат Мирзияев, бывший премьер-министр Узбекистана, занявший в 2016 году пост президента после кончины Ислама Каримова, правившего страной железной рукой более двух десятилетий, предпринял шаги по укреплению экономики и реализации реформ в Узбекистане, отказавшись от некоторых репрессивных политических практик времен Каримова.



Однако, по мнению экспертов, в стране продолжаются преследования, присутствует цензура, а власти сохраняют контроль над СМИ.