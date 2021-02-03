|В Сурхандарье взят под стражу блогер Отабек Саттори, критикующий власти
16:04 04.02.2021
В Сурхандарьинской области Узбекистана задержан блогер Отабек Саттори, известный критикой местных органов власти.
Родственники задержанного считают, что обвинения против него были сфабрикованы.
1 февраля следственный департамент министерства внутренних дел Узбекистана предъявил Саттори обвинения в вымогательстве.
Его сестра Фарангиз Алимова 2 февраля сообщила Радио Озодлик, что 29 января Саттори забрали из дома сотрудники органов безопасности в штатском.
Алимова предоставила "Озодлику" кадры с камеры видеонаблюдения, на которых запечатлен момент задержания.
Алимова со ссылкой на адвоката сообщила, что Саттори был обвинен в вымогательстве наличных и мобильного телефона у неизвестных людей.
По словам родственников Саттори, 1 февраля суд в городе Термезе постановил поместить его под стражу в следственный изолятор.
Они настаивают, что обвинения против блогера сфабрикованы.
40-летний блогер резко критиковал губернатора области Туру Боболова.
Саттори ведет видеоблог "Халк фикири" ("Мнение народа"), который транслирует в Telegram-канале и на сайте YouTube.
В одном из своих недавних постов Сатори открыто обвинил местные власти в фабрикации уголовных дел против блогеров и пообещал продолжать поднимать вопрос о коррупции среди должностных лиц, "несмотря на репрессии".
Шавкат Мирзияев, бывший премьер-министр Узбекистана, занявший в 2016 году пост президента после кончины Ислама Каримова, правившего страной железной рукой более двух десятилетий, предпринял шаги по укреплению экономики и реализации реформ в Узбекистане, отказавшись от некоторых репрессивных политических практик времен Каримова.
Однако, по мнению экспертов, в стране продолжаются преследования, присутствует цензура, а власти сохраняют контроль над СМИ.