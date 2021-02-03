РосПремьер Мишустин прилетел в Алматы. В программе саммита ЕАЭС...

16:36 04.02.2021

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг прибыл в Алматы, сообщает zakon.kz.



Это первый зарубежный визит главы российского правительства в нынешнем году.



В пятницу, 5 февраля, в Алматы пройдет заседание Евразийского межправительственного совета, на котором будут рассматриваться, в частности, вопросы интеграции и функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Особое внимание предполагается уделить тематике устранения барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС, а также отдельным вопросам совершенствования договорно-правовой базы союза в сфере таможенно-тарифного регулирования.

В пресс-службе кабмина также отметили, что Мишустин во время визита в Казахстан примет участие в цифровом форуме Digital Almaty 2021, который состоится 5 февраля.



Казахстан в 2021 году председательствует в органах ЕАЭС, включая межправительственный совет. Предыдущее заседание межправсовета прошло 4 декабря 2020 года в режиме видеоконференции.