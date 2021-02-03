 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китайская ядерная дубина для Америки страшнее российской, - В.Скосырев
17:21 04.02.2021

Китайская ядерная дубина для Америки страшнее российской

Пентагон хочет ограничить рост арсенала КНР
Владимир Скосырев
3.02.2021

Адмирал Чарльз Ричард призывает повысить боеготовность ядерных сил.
Глава стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил, что региональные конфликты могут перерасти в ядерную войну. Эта угроза обрела реальные черты из-за того, что Пекин и Москва попирают международные нормы в масштабе, невиданном со времен холодной войны. К тому же Китай наращивает свои арсеналы, стремясь стать на одну ногу с США и РФ. Этот мотив прозвучал и в выступлении нового министра обороны США Ллойда Остина, указавшего в Конгрессе, что Америке необходимо сохранить перевес в сфере ядерного оружия над Китаем. Эксперты говорят, что самой опасной точкой, которая способна спровоцировать армагеддон, стал вопрос Тайваня.
Предупреждение адмирала – это не шутка. Ведь именно стратегическое командование, как подчеркивает телеканал Fox News, ответственно за американские ядерные средства возмездия. Естественно, вину за возможную катастрофу Ричард возлагает не на Америку, а на ее потенциальных противников. В статье в ежемесячном журнале Института ВМС США Proceedings он утверждает, что если конфронтация с применением конвенциональных вооружений ведет к поражению России или Китая, что угрожает самому существованию их режимов, то эти государства могут пустить в ход ядерное оружие.

Ричард пишет, что необходимо повысить готовность к такому варианту развития событий, в частности, провести пересмотр процедур сдерживания обеих держав, ускорить производство и поставку оружейных систем и других возможностей для вооруженных сил США, благодаря которым стратегическое превосходство Америки над соперниками сохранится.

С призывами одуматься и осознать опасность, исходящую от Китая и России, к соотечественникам взывают не только чины Пентагона, которым по должности положено это делать, но и некоторые представители большого бизнеса. Например, Уильям Уиндердорф, председатель фирмы и попечитель правоконсервативного фонда Heritage, напоминает, что 22 декабря прошлого года четыре китайских и два российских стратегических бомбардировщика пролетели в ходе совместной миссии над Восточно-Китайским и Японским морями. Это подтверждает, что нельзя исключать в будущем того, что Россия и Китай заключат военный альянс. А ведь обе эти державы постоянно модернизируют свои ядерные арсеналы и другие компоненты вооруженных сил. "Пора положить конец недофинансированию Вашингтоном программ вооружений. Нельзя победить в завтрашних конфликтах, имея вчерашние вооружения", – предупреждает Уиндердорф.

К тому же ястребы в американском истеблишменте недовольны продлением российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Они говорят, что это может дать Китаю дополнительно пять лет для того, чтобы нарастить свой ядерный арсенал и стать в этой области столь же мощной державой, как Россия и США. По данным Стокгольмского института исследований международного мира, у Китая пока 320 ядерных боеголовок – намного меньше, чем у США и России. Но Сун Чжунпин, бывший офицер китайской армии, а ныне военный обозреватель в Гонконге, высказывает, по существу, ту же точку зрения, что и американские силовики. Ядерные боезапасы Китая быстро увеличиваются, что никак не способствует ослаблению напряженности в американо-китайских отношениях. Причем наиболее вероятным триггером конфликта стали противоречия по вопросу Тайваня.

Так справедливы ли утверждения, что в случае ядерной войны Россия окажется в одной лодке с Китаем? В беседе с "НГ" Василий Кашин, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, отметил: "Контакты между китайскими и российскими военными тесные. Правда, не было сообщений о проведении совместных учений ядерных сил. Теоретически такое возможно. В российско-китайском договоре 2001 года указывается, что мы в случае угрозы агрессии можем проводить консультации друг с другом относительно путей ликвидации этой угрозы. Но обязательств предпринять реальные действия в договоре нет. Нет ничего подобного взаимным обязательствам, которые существуют в договоренностях между США и Британией или между США и Францией. С Британией у американцев предусмотрено скоординированное нацеливание ядерного оружия на разные объекты. Поэтому трудно представить, как российско-китайское взаимодействие выглядело бы на практике".

Что касается Тайваня, то это действительно самая горячая точка в отношениях Китая и США, считает эксперт. "Это вопрос территориальной целостности Китая, по нему невозможен компромисс. А у США есть закон 1979 года, и у них есть определенные обязательства перед Тайванем. Остров настолько важен для США, что его потеря означала бы провал американской стратегии в Азии. Отсюда высокий риск конфликта", – подчеркнул Кашин.

Источник - ng.ru
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