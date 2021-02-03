 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Мы наблюдаем раскол общества и элит", - Назарбаев прозрел
18:25 04.02.2021

Первый Президент Нурсултан Назарбаев рассказал о расколе общества и элит в развитых странах. Председатель Совета безопасности указал, что мир возвращается к битве идеологии, второй версии холодной войны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"За этот год на постсоветском пространстве мы увидели массовые политические волнения, войну между государствами, в Центральной Азии, во всем большом регионе. Вокруг также нестабильная обстановка.

Даже в устоявшихся развитых странах мы наблюдаем раскол общества и элит. По оценкам аналитиков, мир идет к новой биполярности. Это означает ужесточение борьбы не просто в отдельных сферах, конкуренцию и модели развития, по сути, мы вновь возвращаемся к битве идеологий, второй версии холодной войны.

Мы должны четко соблюдать, как в таких ситуациях сохранять баланс внешнеполитических наших приоритетов, которые мы все эти годы строили", - сказал Назарбаев.

Открывая заседание, председатель Совета безопасности подчеркнул, что сегодня Казахстан, наряду с другими странами, вступил в период качественных изменений среды безопасности.

"Мы, как государство и единая нация, подошли к переломному этапу. Своеобразным водоразделом стала пандемия коронавирусной инфекции. Она окажет влияние на все предстоящее десятилетие. Уже сегодня происходит трансформация традиционных вызовов национальной безопасности, возникают новые ассиметричные и гибридные угрозы", - сказал Елбасы.

Нурсултан Назарбаев указал на необходимость выработки новой архитектуры национальной безопасности Республики Казахстан и казахстанского общества в современных условиях.

Отдельное внимание Нурсултан Назарбаев акцентировал на вопросах обеспечения экономической безопасности, кибербезопасности, информационной безопасности и особенно безопасности человеческого капитала.

"Настоящая угроза - это не падение цен на минерально-сырьевые ресурсы, а риск снижения качества интеллектуального потенциала нации. Прежде всего это касается образования. Здесь мы еще серьезно отстаем от развитых стран. Образование должно стать нашей национальной идеей на ближайшее десятилетие", - подчеркнул Елбасы.

Назарбаев: Здравоохранение теперь - базовый компонент нацбезопасности

Назарбаев акцентировал внимание на необходимости совершенствования Вооруженных сил с учетом внедрения новых технологий в военном деле и технологического прогресса в производстве вооружения и военной техники.

Источник - tengrinews.kz
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