"Золотой голос" Казахстана Димаша Кудайбергена объявили "потомком кыргызов"

18:27 04.02.2021

В социальных сетях разгорелась бурная дискуссия по поводу того, чьим потомком - казахов или кыргызов - является казахстанский певец Димаш Кудайберген. Журналисты сайта Factcheck.kg все проверили и выяснили подробности, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Liter.kz.



В интервью, появившемся в 2013 году, Кудайберген заявил, что он потомок племени кыргыз.



"У нас, казахов, есть такое понятие, как уруу (племя). Мое племя - кыргыз", - сказал певец.



В официальной казахской историографии и в генеалогической родословной казахов есть разные объяснения тому, каким образом на территории нынешнего Казахстана появились кыргызы. Зачастую одни противоречат другим.



Кыргыз - род, относящийся к группам, которые официально не входят ни в один из трех казахских жузов. Это, помимо рода кыргыз, торе и толенгиты, ногай-казахи, кожа и каракалпаки, сунаки и другие.



Опросы на интернет-форумах информируют о том, что среди представителей рода кыргыз есть три версии появления их предков в Казахстане:



- кыргызы Северного Приаралья - это остатки племен великого Кыргызского каганата;

- кыргызов насильно переселили во времена правления хана Кенесары и Каратай-султана;

- вынужденная откочевка в казахские степи в связи с эпидемиями и болезнями на Тянь-Шане.



В газете "Актюбинский вестник" в 2013 году опубликовали две статьи, частично раскрывающие причины появлении кыргызов в Казахстане. В статье "Кто они?" от 24 января 2013 года, к примеру, краевед из Актау Нураден Кете говорил о самоидентификации казахских кыргызов и их связях с Кыргызстаном.



Еще в одной статье под названием "Алимовские кыргызы" от 11 июля 2013 года ученый, этнограф и доктор исторических наук Рахим Бекназаров дает разъяснение о появлении этого племени в Актюбинской области.



"Кыргызы - действительно пришлое население региона. При этом, скорее всего, они прибыли в этот регион в первой половине XVIII века, может быть, именно в период расселения других кыргызских родов между кундровскими татарами, кочевавшими по Ахтубе и в низовьях Волги. И, что немаловажно, перекочевка их на территории расселения племенного объединения Алимулы произошла мирным путем - компактно, с согласия местных родов, что явилось важной причиной их быстрого, безболезненного включения в культуру казахов Северного Приаралья", - говорится в статье.



Редакции также удалось найти видеоролик "Кыргыз - не казах?" (из цикла "Стереотипы по-казахски"), в котором блогер объясняет, что он казах из ру (род) кыргызов, и дает некоторую информацию о появлении кыргызов в Казахстане.



"Исходя из всего перечисленного, фактчекеры установили, что Димаш Кудайберген действительно является потомком кыргызов, которые по разным причинам осели в Казахстане в XVIII веке и ассимилировались с казахами", - делает вывод издание.