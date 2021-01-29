Депутата КырПарламента Жумалиева ("ошмяк", партия "Бир Бол") закрыли в СИЗО. Оказался мошенником и аферистом

19:32 04.02.2021

4 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева водворили в СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщил адвокат Жыргалбек Бабаев.



По его словам, такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека. "Депутат, злоупотребляя своим положением, незаконно получил лицензию на образовательную деятельность. Мой подзащитный для этого якобы оказал давление на каких-то чиновников", - сказал Жыргалбек Бабаев.



Кубанычбек Жумалиев водворен в СИЗО на два месяца.



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ЖУМАЛИЕВ

Кубанычбек Мырзабекович



Родился 26.04.1956 г. в с.Кичик-Ак-Жол Джанги-Джольского района Джалал-Абадской области. Кыргыз. Отец - Мырзабек (1887-1986), в 1920-е гг. - воевал с басмачами. Мать - из рода правителя Осмонбека.



В 1978 окончил Рязанский радиотехнический институт (1978) по специальности "физик-электромеханик" и аспирантуру Фрунзенского политехнического института (1982). Доктор технических наук (1992), профессор (1993), академик Национальной академии наук, член Международной Академии информатизации, член Международной академии наук Высшей школы. Владеет английским языком.



1978-84 Мнс, аспирант, вед. инженер, ст. научный сотрудник Фрунзенского политехнического института

1984-86 Секретарь комитета комсомола Фрунзенского политехнического института

1986-88 Старший научный сотрудник Фрунзенского политехнического института

1988-92 Вед. научный сотрудник, зав. лабораторией Института физики Академии наук Кыргызской Республики

1992-92 И.О.директора центра НИЦ "Жалын" при НАН КР

1992-94 Председатель Госкомитета Кыргызской Республики по науке и новым технологиям

1994-95 Первый зам. министра образования и науки Кыргызской Республики

1995-96 Первый зам. Госсекретаря при Президенте Кыргызской Республики

1996-98 Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики

1998 Премьер-министр Кыргызской Республики

1998-2001 Глава-губернатор Джалал-Абадской областной администрации

2001 Министр транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики

С февраля 2004 - 2005 - и.о. первый заместитель премьер-министра - министр транспорта и коммуникаций КР.

Одновременно, с февраля 2005 - представитель президента КР в г. Ош.



2005-2009 гг. – Научный руководитель лаборатории, заведующий лабораторией Института физики Национальной Академии Наук Кыргызской Республики.

2009-2015 гг.- Директор Института физико-технических проблем и материаловедения Национальной Академии Наук Кыргызской Республики, заведующий кафедрой "Информатика и вычислительная техника" КГТУ им. И. Раззакова.



депутат Жогорку Кенеша 6 созыва по списку партии "Бир Бол" (2015-2021). Член Комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству ЖК



Лауреат премии Ленинского комсомола Киргизии 1984 г.



Женат вторым браком, жена (с 1998) - Роза Аманова - народная артистка КР, профессор Кыргызско-Турецкого университета "Манас". Двое общих детей

Всего:

3 сына и 3 дочери. 2 детей учатся в Сингапуре, один в Москве, самый младший – в школе.



29.01.2021 КырСМИ сообщили о задержании 2 сыновей по подозрению в мошенничестве на 1 млн $ и причастности к делу самого депутата. 4.02.2021 задержан и водворен в СИЗО ГКНБ на основании решения Первомайского райсуда г. Бишкек.



Автор 23 монографий и более 350 научных статей, в том числе трех монографий:

"Голографическая память" (на англ. языке), США, 1996 (в соавторстве с Аскаром Акаевым).

"Избранные лекции по оптическим компьютерам" (в соавт. с А.Акаевым), Бишкек. 1996.

"Рельефография" (в соавт. с А.Акаевым), Бишкек, 1996.



Подготовил 13 кандидатов наук и 4 докторов наук.



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В отношении депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева начали досудебное производство. У сотрудников Финпола есть много вопросов о законности происхождения его имущества. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, сейчас идет проверка по установлению фактов незаконного обогащения со стороны народного избранника. "Досудебное производство зарегистрировали в ЕРПП по статьям 323 "Незаконное обогащение" и 324 "Незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности" УК КР", - отметили в ведомстве.

Ранее редакция 24.kg сообщала, что член Жогорку Кенеша Кубанычбек Жумалиев и его супруга народная артистка Кыргызстана Роза Аманова не указали в декларациях почти 50 компаний. СМИ также сообщали, что у депутата есть 33 компании, которые он скрыл от налоговой. Нардеп заявил, что большинство из них закрыты, а остальные переданы в доверительное управление.

Однако СМИ выявили еще 14 фирм, зарегистрированных на певицу, они также не указаны в декларациях депутата. При этом он три года подряд в отчетах о доходах и расходах указывал лишь дом, квартиру и машину. Речи о компаниях нет. В графе "близкие родственники" задекларированы только дом и машина "Ауди Q7" 2007 года выпуска.

https://24.kg/vlast/152613_ugsbep_est_voprosyi_ozakonnosti_proishojdeniya_imuschestva_kubanyichbeka_jumalieva/