 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зеленский в своем раболепии превзошел Порошенко, - С.Князев
00:01 05.02.2021

Зеленский в своем раболепии превзошел Порошенко

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ

США начинают переходить от косвенного к прямому управлению Украиной

Как известно, Владимир Зеленский заблокировал трансляцию трех украинских телеканалов: "112 Украина", ZIK и NewsOne. Сделано это было наскоро, посредством постановления СНБО о введении персональных санкций против номинального владельца каналов нардепа Тараса Казака. Законодательством самостийного государства подобные акты не предусмотрены, так что здесь имел место чистый произвол. И "общество" стало возмущаться. Оно и понятно.

Своим наездом на несогласных Зеленский превзошел Порошенко. Атака на критиковавшие его телеканалы – дело, надо сказать, невиданное. "112-й" входит в пятерку крупнейших телеканалов Украины и занимает первое место в слоте трансляций ток-шоу. Его смотрят миллионы телезрителей. За три десятка лет существования самостийной Украины других примеров запрещения властями средств информации с таким охватом аудитории не было.

При этом президент-комик настаивает на том, что "Украина решительно поддерживает свободу слова". А то, что не совпадает с официальной линией, является "пропагандой, финансируемой страной-агрессором, которая подрывает движение Украины к Евросоюзу и евроатлантической интеграции". Придумать такое сам украинский президент не мог – подсказали.

Когда скандал с запретом трех телеканалов стал расширяться, ответственность за противоправное действие было поручено взять на себя главе СБУ Ивану Баканову. "СБУ предоставила обоснованные рекомендации СНБО принять соответствующее решение (…). Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой. Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины", – заявил он.

Правда, привести примеры "антиукраинской пропаганды" глава СБУ не смог. Журналисты запрещенных каналов знают, с кем имеют дело, и всего "антиукраинского" остерегаются, как огня. Однако же критикуют действия властей! А раз критикуют, то политически неблагонадежны.

"Истоком, – пишет телеграм-канал "Политика Страны", – является позиция США, посольство которых уже больше года говорит о "российской информационной угрозе" внутри Украины. Как бы ни раздражала Зеленского и Ко информационная политика трех каналов, Банковая никогда не пошла бы на столь наглое уничтожение свободы слова в Украине, если б не получила предварительной отмашки американцев". Конечно, не пошла бы! Кто сомневается?

По информации телеграм-канала, новая администрация США "нарезала" киевскому режиму еще ряд задач, таких как установка западного контроля над украинскими судами, смена командования в силовых структурах, смена правительства с тем, чтобы облегчить заход на украинский рынок западным корпорациям.

"В шахматах есть такой термин – ЦУГЦВАНГ. Это когда каждый последующий ход лишь усугубляет ситуацию. Президент Зеленский загнал себя именно в такую ситуацию, из которой он точно НЕ выйдет победителем. Пойдя на поводу американцев, а все молниеносно закрутилось после разговора Блинкена с Кулебой, Зеленский отрезал себя от цивилизованного мира и вошел в крутое пике падения в пропасть", – прокомментировал действия властей украинский политик Дмитрий Спивак. По его словам, никакого заседания СНБО не проводилось, решение было заготовлено заранее. Спивак обвинил Зеленского в узурпации власти и введении диктатуры.

Никакого стеснения в отношении американских манипуляций Украиной больше нет. Посольство США в Киеве официально заявило, что в Вашингтоне поддерживают "усилия по противодействию злонамеренному влиянию России". А радио "Свобода"*** (в России признано иностранным агентом. – Ред.) охарактеризовало запрет телеканалов как "шаг Киева против прокремлевских фигур внутри страны". Американские пропагандисты прямо связали действия Зеленского с приходом к власти Джо Байдена.

Отличилась и британская Financial Times, объявившая закрытые телеканалы "угрозой национальной безопасности" Украины и обвинившая их в распространении "кремлевской дезинформации".

"Даже Порошенко не решался вводить санкции против украинских граждан и юридических лиц, зарегистрированных на территории Украины. И вовсе не потому, что застенчивый. Просто законом это не предусмотрено. Если, конечно, субъект не осуществляет террористическую деятельность (…). С каждый днем президентские фортели все больше напоминают сюжеты из книги под названием "Уголовный кодекс"", – написал в "Фейсбуке" известный украинский адвокат Максим Могильницкий.

С ним солидарны и другие украинские юристы, называющие происходящее "опасным прецедентом". По их словам, теперь под разговоры о "пророссийскости" на Украине можно отобрать любую собственность.

Украинские власти не ограничились блокированием вещания трех телеканалов. СБУ провела задержания администраторов наиболее популярных телеграм-каналов, а "добровольные помощники" властей обошли здания попавших под запрет СМИ и оставили на их дверях заготовленные заранее наклейки о "закрытии решением СНБОУ".

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила о намерении инициировать процедуру импичмента в отношении Зеленского. Намерение понятное, но голосов в Раде у ОПЗЖ для этого не хватит.

Как справедливо замечено, "украинский режим деградирует". Проявляется это, прежде всего, в холуйском поведении властей. А в Вашингтоне, судя по энергии действий новой администрации США, начинают переходить от косвенного к прямому управлению Украиной.

Источник - Фонд стратегической культуры
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