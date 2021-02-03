Христианское наследие и геополитический выбор Турции, - С.Стремидловский

00:27 05.02.2021

Христианское наследие и геополитический выбор Турции



На сегодня более 5 тысяч церквей и 650 христианских монастырей в Турции нуждаются в спасении. В этой ситуации Анкара могла бы выйти на диалог с Москвой. Россия имеет позитивный опыт восстановления исторических памятников на Ближнем Востоке. Поэтому российско-турецкие договоренности в отношении разрушающихся церквей и монастырей способны помочь сохранить христианское наследие в Турции.



СТАНИСЛАВ СТРЕМИДЛОВСКИЙ, 4 февраля 2021, 10:47 - REGNUM Анкара начинает пересматривать свое отношение к христианским храмам и памятникам, расположенным на территории Турции. Как сообщает портал Vatican News, на сегодня более 5 тысяч церквей и 650 христианских монастырей нуждаются в спасении. Ученые из Стамбульского исследовательского центра Анатолии предупредили, что многие объекты находятся под угрозой безвозвратной потери, и призвали к активизации международных усилий по спасению наследия в регионе, где ученики Иисуса Христа впервые были названы христианами.



Для турецких властей решение этой проблемы связано с геополитическим выбором, поскольку церкви и монастыри относятся как к армянскому, так и греческому наследию. В последнее время участились сообщения о печальной судьбе армянских храмов. В январе стало известно, пишет издание JAMnews, что в турецком городе Бурса неизвестный выставил на продажу историческую армянскую католическую церковь. Теперь в том же городе продается еще одна церковь, а в провинции Кютахья на западе Турции недавно была разрушена армянская церковь Сурб Торос. С протестом выступил МИД Армении, осудивший "политику Турции по целенаправленному уничтожению армянского наследия". Откликнулся также и заместитель председателя Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Тони Перкинс, который в своем блоге в Twitter заявил: "USCIRF осуждает разрушение армянской исторической церкви Сурб Торос в Кютахье (Турция), несмотря на статус охраняемого объекта. Турция должна обеспечить защиту своего разнообразного религиозного и культурного наследия".



Однако Анкара сегодня переживает сложный период в отношениях с Вашингтоном. От администрации президента США Джо Байдена ожидают большей жесткости по отношению к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чем это было во времена Трампа. Поэтому Анкара стремится сейчас наладить отношения с Европейским союзом, чтобы предотвратить появление единого западного фронта против нее. Как отмечает британский католический портал The Tablet, турецкие власти могут пересмотреть планы преобразования церкви Христа Спасителя в Полях из ансамбля стамбульского монастыря в Хоре в мечеть. Экс-министр министр туризма Турции Бахаттин Юсель считает, что это будет вызвано экономическими причинами, поскольку, оставаясь музеем, храм "привлекает большое количество религиозных туристов". Но историк Чигдем Кафесчиоглу предполагает, что мотивация носит политический характер. На это указывает и состоявшийся в конце января визит нынешнего министра культуры и туризма Турции Мехмета Эрсоя и директора Управления религиозными фондами Бурхана Эрсоя в резиденцию константинопольского патриарха Варфоломея.



Состоявшаяся беседа была названа "сердечной". Константинопольский патриархат назвал ее темами открытие Халкинской богословской школы, восстановление и переосвящение церковного приюта на острове Принкипо, который был экспроприирован в 1964 году, реконструкцию храмов и монастырей в азиатской части Турции, меры по прекращению исхода нескольких тысяч православных из Стамбула и согласие на перевыборы новых членов правления православных фондов, которым разрешено владеть недвижимостью в Турции. По мнению католического портала KATHPRESS, интерес турецких властей к проблемам Константинопольского патриархата связан с "продолжающимся сближением Анкары с Евросоюзом". Поскольку после "негативной реакции во всем мире на преобразование музея Айя-Софии - собора Святой Софии в мечеть, Эрдоган, очевидно, хочет завоевать симпатии в Брюсселе уступками патриарху Варфоломею".



Однако поможет ли это сохранить христианское наследие в Турции в полном объеме? Директор Доминиканского центра межрелигиозного диалога в Стамбуле отец Клаудио Монге признает, что современные общины не могут позволить себе возродить строения, тем более что число христиан в этой стране постоянно сокращается, и даже приток беженцев из Ирака не восстановил его. По его словам, помочь может туризм, для которого нужно создать "политические условия". Между тем еще во времена до пандемии коронавируса хорошие обороты турецкого туристического сектора не особо коррелировались с сохранением христианского наследия. А намерение властей Турции завоевать очки в глазах ЕС уступками Константинопольскому патриархату затрагивает лишь часть церквей и монастырей. В этой ситуации Анкара могла бы выйти на диалог с Москвой. Россия имеет позитивный опыт восстановления исторических памятников на Ближнем Востоке. Поэтому российско-турецкие договоренности в отношении разрушающихся церквей и монастырей способны помочь сохранить христианское наследие в Турции.