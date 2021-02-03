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Игра на опережение: ЕЭК предложила реформу для рывка экономики ЕАЭС
03:27 05.02.2021

Комиссия увидела в пандемии трамплин для разгона ВВП союза до 4,5% в год

Юлия Церех
Дмитрий Гринкевич

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предложили фискальную реформу для выхода на опережающие темпы роста экономики, следует из итогового доклада комиссии о макроэкономической ситуации в ЕАЭС за 2020 год (есть у "Известий"). В частности, там уверены в необходимости освободить от сборов расходы на НИОКР и доплачивать компаниям за инновации в виде налоговых премий. Кроме этого, ЕЭК предложила увеличить инвестиции на прогрессивные технологии в пять раз - с 1% до 5% ВВП.

Приоритизация развития инноваций позволит союзу выйти на опережающие темпы развития экономики в 4,5% ежегодно. В противном случае, отставание ЕАЭС от развитых стран будет усугубляться. В РФ в целом есть стимулы для инноваций, однако на практике они применяются редко, отметили эксперты.

Наука для рывка

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Пандемия, кроме ее безусловно негативного эффекта на экономику ЕАЭС и мира в целом, вместе с тем, открывает возможности для формирования опережающего роста в государствах-членах союза путем ускоренной относительно других стран адаптации к новым бизнес-моделям, бизнес-процессам и изменениям в потребительском поведении, говорится в макроэкономическом докладе ЕЭК по итогам 2020 года.

Под таким ростом комиссия подразумевает выход на ежегодные темпы увеличения ВВП союза более чем на 4,5%, что позволит перейти к реализации сценария, обеспечивающего формирование в ЕАЭС "собственного центра силы".

Для ускорения развития потребуется структурная трансформация экономик членов союза. Для этого государствам нужно провести фискальную реформу, направленную на стимулирование инноваций.

В частности, ЕЭК предложила освободить расходы на НИОКР от сборов, выплачивать компаниями, внедряющим инновации налоговые премии, а также повысить соответствующие инвестиции в пять раз - с 1 до 5% ВВП. Кроме этого, опережающему росту поспособствуют вложения в развитие инфраструктуры: транспортной, телекоммуникационной и так далее.

В связи с большим пространством для инновационной деятельности, развивающиеся страны получают больший экономический эффект от реализации технологических нововведений. Увеличение доли расходов на НИОКР на 1 п.п. ВВП может привести к ускорению экономического роста на 18,7%, говорится в докладе. Впрочем, по мере увеличения финансирования и модернизации экономик эффект будет ослабевать.

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Сейчас в законодательстве отсутствуют четкие определения налоговой базы, квалификации конкретных работ, льготы для подрядчиков, механизма передачи прав интеллектуальной собственности, сообщили "Известиям" в пресс-службе ЕЭК, отвечая на вопрос, каким конкретно образом предлагается простимулировать инновации за счет снижения сборов. То же касается и вопроса предоставления налоговых премий для предприятий, осуществляющих инвестиции в перспективные отрасли, добавили там.

Отказ от реструктуризации экономики приведет к тому, что отставание ЕАЭС от развитых стран будет нарастать. Согласно базовому прогнозу, ВВП союза в 2021-2023 ожидается на уровне 3,2, 3,1 и 2,5%. Экономика мира будет расти более высокими темпами: 5,1%, 3,8% и 3,8%.

Российское налоговое законодательство в целом уже содержит инструменты стимулирования развития НИОКР, в частности, довольно давно разрешает применение повышающего коэффициента 1,5 к соответствующим расходам при выполнении ряда условий, отметила партнер KPMG в России и СНГ Алиса Мелконян. Впрочем, это не столь активно используется на практике, так как предполагает довольно существенные трудозатраты (документирование, ведение аналитического учета и т.д.), хотя и дает ощутимую налоговую экономию в виде увеличения принимаемых расходов в полтора раза, пояснила эксперт.

С 2021 года новой мерой стимулирования стала возможность применения инвестиционного налогового вычета по расходам на НИОКР, добавила Алиса Мелконян. Он требует меньших административных затрат, но дает более слабую экономию.

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В пресс-службе Минфина на просьбу прокомментировать предложения ЕЭК сообщили, что в РФ уже действуют механизмы поддержки инноваций, например, налоговый вычет. В Минэке также заявили, что ведут соответствующую работу. В частности, там недавно создали пятый инновационно-технологический центр, а также прорабатывают механизм поддержки стартапов с ВЭБ.РФ.

Где брать деньги

Впрочем, в ЕЭК отмечают, что затяжной характер пандемии может привести к истощению ресурсов (как потенциала по доходам, так и по займам), что потребует от правительств роста эффективности государственных расходов и переориентации на стимулирование экономического роста в среднесрочной перспективе. Более того, остаются риски возникновения новых вирусов и эпидемий, что говорит о необходимости в любом случае подстраиваться под новые реалии.

В целом, эти тенденции создают риски для сохранения устойчивости бюджетов, поэтому в среднесрочной перспективе возможны изменения в налоговой сфере. В пресс-службе комиссии на просьбу уточнить, какие именно нововведения могут появиться, сообщили, что, принимая во внимание непопулярность мер по повышению налоговых ставок на доходы физических лиц, введение и углублений действующей прогрессивной шкалы, если и будет осуществляться, то очень плавно. Более вероятен рост ставок косвенных налогов, повышение эффективности предоставления льгот, уточнили там. К косвенным налогам относятся прежде всего НДС и разные виды акцизов.

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Пандемия уже дала стимул и для прямого повышения налогов: ввели дифференцированную ставку НДФЛ, повысили НДПИ, ужесточили правила для вывода капитала, напомнила партнер ФБК-Право Галина Акчурина. Столь массового увеличения ставок в ближайшей перспективе может и не быть, но администрирование станет более суровым, добавила она. В частности, уже расширен доступ налоговых органов к банковской тайне физлиц, обсуждаются порядки взимания акцизов, НДС, налогов на имущество и так далее.

В России устойчивость федерального бюджета выше, чем в других государствах, однако нет сбалансированности по стране в разрезе отдельных субъектов, сообщил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

Более чем в 70 регионах казна сверстана с дефицитом, что потребует от центра дополнительного выделения средств. По мнению эксперта, если РФ столкнется с необходимостью резать затраты, она может снизить расходы на госаппарат и силовой блок. Впрочем, скорее всего сокращение вложений, например, в строительство и ремонт дорог, поддержку реального сектора и иных инвестиций, которые откладываются на перспективу.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612484820
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