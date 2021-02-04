В Киргизии обойдутся без премьер-министра. Жапаров укрепляет президентскую власть, - В.Панфилова

08:08 05.02.2021

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



4.02.2021

В Киргизии приступило к работе 34-е правительство за 30 лет независимости страны. Ему предстоит в кратчайшие сроки стабилизировать экономику и ликвидировать последствия пандемии. Такую задачу перед министрами поставил президент Садыр Жапаров. Однако эксперты обращают внимание на то, что к управлению страной пришло "правительство временщиков", у которых нет плана реформ и стратегии. После изменения Конституции парламентская республика станет президентской.

Садыр Жапаров, выступая накануне в парламенте, заявил, что "необходимо срочно разработать программу устойчивого экономического роста, уже сейчас заложив основу для обеспечения положительного развития". А поскольку такой программы нет, то начать он предложил с оптимизации системы управления. Как отметил глава государства, "необходимо сократить непомерно разросшийся государственно-бюрократический аппарат, провести новую кадровую политику". Для примера он привел сферу энергетики: "Будет разработана и реализована модель вертикальной интеграции. Ожидается, что экономический эффект составит 2 млрд сомов (около 2 млрд руб.) Аналогичные реформы мы проведем в каждом секторе и министерстве, это позволит получить доход и рационально использовать ресурсы". В новом кабинете министров, по его словам, "собралась опытная команда, которая не знает, что такое усталость". Жапаров отметил, что каждый министр должен подготовить перечень реформ, которые будут "проводиться в ближайшие годы в каждой из отраслей".



В целях оптимизации госуправления в Киргизии вдвое сократили управленческий аппарат, но лица в нем все те же. Так, новыми назначены 8 из 16 руководителей. Однако они прежде работали или работают в аппарате правительства. Более 40 служб, ведомств, министерств объединены в 12 министерств. При этом функции Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) и МВД расширились.



"Мы не можем запаздывать с оптимизацией госуправления, времени нет. Поэтому предлагаемая структура является очень важным шагом для оперативного решения вопросов. Вместо четырех вице-премьеров остается один. Место второго вице-премьера совмещено с постом министра экономики и финансов", – сказал при вступлении в должность новый премьер-министр Улугбек Марипов. До этого он возглавлял Счетную палату Киргизии, ранее был советником президента Алмазбека Атамбаева и работал в аппарате президента Курманбека Бакиева.



Президент призвал граждан оказать доверие новой власти. "На реформы потребуется минимум полгода. За это время новый кабмин покажет, как он умеет работать. Ожидается принятие новой Конституции, новых законов. На их основе будут проводиться реформы. Новые кадры будут выбраны по результатам конкурса. Упраздним пост премьер-министра и дублирующие органы. Чтобы пройти этот этап, нужно время", – отметил Садыр Жапаров.



Эксперты, напротив, считают, что объединение всех государственных служб и ведомств и присоединение их к министерствам утяжелит работу и создаст бюрократию, что никак не будет способствовать проведению реформ.



Генеральный директор аналитического центра "Стратегия Восток–Запад" Дмитрий Орлов высказал сомнения в том, что нынешний кабинет министров сможет провести хоть какие-то реформы. "Дело в том, что нынешнее правительство временное. В апреле должен состояться референдум по Конституции, а в конце мая – начале июня – парламентские выборы. Новый парламент сформирует новый кабинет министров", – сказал "НГ" Дмитрий Орлов. По его словам, из-за того что в стране часто меняется правительство, у чиновников сложилось мнение: "Зачем напрягаться, если завтра-послезавтра могут отправить в отставку?" "Этот синдром временщиков очень сильно мешает. С другой стороны, если правительство не начнет работать по 24 часа семь дней в неделю, это пойдет в минус Садыру Жапарову, и он легко потеряет выданный ему народом кредит доверия", – считает эксперт.



Киргизский эксперт Руслан Акматбеков считает, что нынешний состав правительства сформирован в результате политического торга. "Чтобы правительство было успешным, нужна хорошая команда, решительность. К сожалению, этого в новом составе правительства нет. Очень сомневаюсь, что правительство заработает как команда, потому что сформировано оно в результате политического торга. Разные силы включили в состав кабмина своих представителей. Что касается решительности, то у нас в стране правительство всегда смотрит в глаза президенту", – сказал радио "Марал" Акматбеков.



Политолог Марс Сариев назвал нынешний состав правительства беспроигрышным вариантом для Садыра Жапарова. Даже несмотря на то, что ему осталось работать три месяца. "При формировании кабинета министров Садыр Жапаров применяет технологию политического маневрирования. Это касается как состава правительства, сформированного в октябре в угоду так называемым революционерам, так и нынешнего состава, который призван нейтрализовать недовольство старой элиты", – сказал "НГ" Сариев. Старая элита еще не сказала своего слова. Она наблюдает, сможет ли встроиться в новую повестку страны. В противном случае недовольство может вылиться в очередной протест.



По словам Сариева, у нового кабинета есть 100 дней. Что министры успеют сделать за это время? Скорее всего дискредитируют себя. Это станет хорошим поводом слить старую элиту, которая 30 лет не отпускала власть из своих рук. Но даже если этого не случится и нынешний состав правительства за три месяца совершит "экономическое чудо", Садыр Жапаров все равно останется в выигрыше, отметил Сариев. По его мнению, нынешняя реформа госуправления не окончательная. После изменения Конституции страна сменит форму правления с парламентской на президентскую, полномочия главы государства расширятся, а значит – впереди новые реформы.



Пока же наполнение казны идет за счет арестов коррупционеров. Такой подход отвечает запросам большинства населения. По словам председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, "каждый коррупционер будет отвечать по закону вне зависимости от того, кто это – депутат или министр".