 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 05.02.2021
08:15  Шавкат Мирзиеев - журналистам: "Не бойтесь, за вами стоит президент" (узб-юмор)
08:12  О водно-энергетических проблемах ЦентрАзии. Как найти выход из противоречий, - В.Прохватилов
08:11  Израиль пугает появлением "исламской атомной бомбы", - Д.Седов
08:08  В Киргизии обойдутся без премьер-министра. Жапаров укрепляет президентскую власть, - В.Панфилова
03:27  Игра на опережение: ЕЭК предложила реформу для рывка экономики ЕАЭС
03:24  Очистительный кризис, - Сергей Караганов
00:27  Христианское наследие и геополитический выбор Турции, - С.Стремидловский

00:16  Казахстан хочет купить турецких ударных беспилотников. Бомбить кыргызов?
00:01  Зеленский в своем раболепии превзошел Порошенко, - С.Князев
Четверг, 04.02.2021
19:40  За растыр рентген-аппаратов задержана глава Управздрава Мангистауской области Казахстана Жамал Жаманбаева
19:32  Депутата КырПарламента Жумалиева ("ошмяк", партия "Бир Бол") закрыли в СИЗО. Оказался мошенником и аферистом
18:27  "Золотой голос" Казахстана Димаша Кудайбергена объявили "потомком кыргызов"
18:25  "Мы наблюдаем раскол общества и элит", - Назарбаев прозрел
17:21  Китайская ядерная дубина для Америки страшнее российской, - В.Скосырев
16:36  РосПремьер Мишустин прилетел в Алматы. В программе саммита ЕАЭС...
16:04  В Сурхандарье взят под стражу блогер Отабек Саттори, критикующий власти
15:50  "Дайте работу". Беспорядки на узбекском Алтыарыкском НПЗ
15:49  Вашингтону нужен вентиль от "Северного потока-2"
15:42  На похороны самого богатого уйгура планеты (А.Ибрагимова) слетелась в Токмок вся кыргызская "знать"
15:27  В центр Ташкента воткнут "комплекс Истиклол" - "в честь 3000-летней истории узбекской государственности"
14:48  Запад обеспокоен массовыми арестами стамбульских студентов, а вот Сарбоннских - нет...
13:56  Удар рогом.. В Монголии начали производить футбольные мячи из кожи яка
13:55  Times: ИИ технологично расправится с Человечеством. Вот как может начаться третья мировая война
12:10  Русофобия разорила железные дороги Латвии. А как все хорошо начиналось...
12:05  Где-где - в Караганде! КазДепутаты предложили возродить ссылку как вид наказания
11:58  Нет непотизму и кумовству! Брата КырПремьера Марипова уволили из районных акимов
11:38  Игры разума. Псаки перепутала летнюю Олимпиаду в Токио и зимние Игры в Пекине
11:31  Кого атакуем? МО Казахстана разработало госпрограмму модернизации КазАрмии
11:28  Тупик имени Трампа. Контроль над вооружениями – рифы и отмели американской политики, - В.Козин
11:25  Канал в Баткене отдали Таджикистану? В КырПарламенте опять "пограничная" истерика
10:45  Харама нет! Российские мусульмане не нашли ничего запретного в составе вакцины "Спутник V"
10:39  За военным переворотом в Бирме может стоять Китай, - Foreign Policy
10:31  Лижем имидж. У КазПреза Токаева новая (страшненькая) советница по PR - Маржан Акимжанова
10:29  Турция заключила тайную сделку по производству рос-вакцины "Спутник V", - Bloomberg
09:35  Химические атаки. Удастся ли в Казахстане побороть рынок синтетических наркотиков?
08:59  "Греем Грефа?": Кыргызские мастера в Крыму ждут выплат от Сбербанка России
08:18  Пекин может дать Израилю средство давления на США, - Игорь Субботин
07:15  Социальный протест или госизмена? О митингах в поддержку Навального, - Виктор Пироженко
00:59  Хуже только девяностые..., - О.Кирьянов
00:30  УзбЦентрИзбирком возглавит вице-спикер Сената Зайниддин Низамходжаев. Старик меняет патриарха
00:02  Сталинградский подвиг 81-й Казахстанской кавалерийской дивизии
00:01  Американский капитализм против китайского социализма, - Юрий Тавровский
Среда, 03.02.2021
23:47  Советником КырПрездента по историческому мракобесию назначен лондонский историк-уркуновед Койчиев
20:02  Как преодолеть социальную катастрофу либерализма, - А.Халдей
19:59  "Кто есть кто" кратко о новых членах 27-го правительства Кыргызстана
19:57  Проказник Зе вырубил 3 неправильных ТВ-канала из УкрЭфира
19:54  Нас ждут цифровые "Фукусимы", - Н.Касперская
19:51  Новая "Ялта" Владимира Путина для глобальной элиты, - А.Бурханов
17:40  Шымкент-Ташкент. Узбекистан и Казахстан свяжет новая высокоскоростная железная дорога
16:37  Аркадаг сурово нахлобучил (самое последнее предупреждение) руководство нефтегазового комплекса Туркмении
14:08  США в Центральной Азии. Сладкоголосое прикрытие экспансии, - Сергей Кожемякин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Израиль пугает появлением "исламской атомной бомбы", - Д.Седов
08:11 05.02.2021

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 05.02.2021

В СМИ продолжаются спекуляции о возможностях Израиля нанести удар по иранским ядерным объектам

После заявления Байдена о намерении администрации США вернуться к "ядерной сделке" с Ираном 2015 года, Израиль развернул кампанию противодействия этому шагу, считая, что сделка не дает гарантий от появления "исламской атомной бомбы".

В соответствии со всеобъемлющим планом действия Иран обязался в течение 15 лет не обогащать уран до 20% и более, что требуется для создания ядерного оружия. 16 января 2016 года МАГАТЭ подтвердила выполнение Ираном своих обязательств в соответствии с соглашением. Тогда же ООН, США и ЕС смягчили некоторые экономические и финансовые ограничения, введенные в отношении Ирана в связи с его ядерной программой.

Однако Дональд Трамп обвинил Иран в несоблюдении договоренностей. Выступая с трибуны Генассамблеи ООН 19 сентября 2017 года, он назвал сделку с Ираном "худшей сделкой в истории США", а Иран – "страной-изгоем, экспортирующей насилие, кровопролитие и хаос". В мае 2018 г. США вышли из соглашения, а позже восстановили санкции в отношении Ирана в полном объеме.

В мае 2019 года Тегеран уведомил о решении приостановить исполнение части своих обязательств и начал обогащение урана выше согласованного уровня 3,67%. В сентябре 2019 года Тегеран запустил дополнительный блок из 30 центрифуг нового поколения, а также в 10 раз увеличил производство низкообогащенного урана.

Израиль увидел в этом подтверждение своих опасений о планах Тегерана создать ядерное оружие.

Соратник израильского премьер-министра Б. Нетаньяху и министр по делам поселений Цахи Ханегби (Tzachi Hanegbi) заявил, что в дальнейшем у Израиля не будет иного выхода, как превентивный удар по Исламской Республике Иран, чтобы прекратить ее ядерную программу. Убежденность израильтян в том, что "персы обманут", неколебима. "Возможно, в будущем у нас не будет иного выбора, кроме атаки. Я надеюсь, что когда наше руководство столкнется с этой дилеммой, оно не смирится с существованием ядерной державы Иран", – заявил Ц. Ханегби.

В унисон с этим министром высказался министр обороны Израиля Бенни Ганц (Benny Gantz): "Израиль продолжает держать на повестке дня возможность ударов по иранским ядерным объектам". Одновременно начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави (Aviv Kohavi) высказал критику Вашингтона в иранском вопросе и сообщил, что дал указание составить план нанесения ударов по иранским ядерным объектам.

фейсбук политолога Михаила Чаплыги

Часть ракетного ареснала Ирана. Фото: REUTERS/Wana News Agency

А на днях госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Тегеран может находиться "в неделях" от разработки достаточного количества расщепляющегося материала для создания ядерной бомбы.

Одновременно в СМИ продолжаются спекуляции о возможностях Израиля нанести удар по иранским ядерным объектам. Широко разошлось сообщение кувейтской газеты Al-Jarida о том, что израильские истребители-невидимки F-35 якобы вторглись в воздушное пространство ИРИ, пролетев над территорией Сирии и Ирака. Al-Jarida утверждает, что самолеты не были выявлены ни российскими радарами в Сирии, ни иранской ПВО. Американский журнал The National Interest задается вопросом, возможно ли такое. Автор статьи отмечает, что радиус действия F-35A составляет 1000 км, а расстояние, которое израильским самолетам надо покрыть до Тегерана, – 1600 км. С дозаправкой в воздухе у Израиля проблемы: не хватает самолетов-дозаправщиков, которые к тому же могут стать добычей систем ПВО С-300, имеющихся у Сирии и Ирана. Положение мало улучшится и в случае, если Израиль уговорит Баку предоставить для F-35A азербайджанские аэродромы. Кроме того, Иран рассматривает вопрос о закупке у РФ систем С-400 "Триумф", которые могут эффективно бороться с "невидимками".

Исходя из того, что Израилю пока не удается предотвратить возвращение США в "ядерную сделку" с Ираном, израильтяне будут искать пути усиления международной изоляции ИРИ. Кроме того, может произойти эскалация напряженности на Голанских высотах, где на сирийской стороне действуют части Корпуса стражей исламской революции.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612501860
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 января 2021 года №500
- Сенат принял Закон о расширении рыболовной зоны на Каспии
- А. Мамин поручил своевременно и качественно реализовать проекты развития г. Алматы
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2021 года №31
- Кадровые перестановки
- Счетный комитет подвел итоги своей работы за 2020 год
- Казахстан готов принимать меры по выполнению обязательств в рамках ОПЕК+
- Заседание Совета Безопасности Республики Казахстан под председательством Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  