Израиль пугает появлением "исламской атомной бомбы", - Д.Седов

08:11 05.02.2021

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 05.02.2021



В СМИ продолжаются спекуляции о возможностях Израиля нанести удар по иранским ядерным объектам



После заявления Байдена о намерении администрации США вернуться к "ядерной сделке" с Ираном 2015 года, Израиль развернул кампанию противодействия этому шагу, считая, что сделка не дает гарантий от появления "исламской атомной бомбы".



В соответствии со всеобъемлющим планом действия Иран обязался в течение 15 лет не обогащать уран до 20% и более, что требуется для создания ядерного оружия. 16 января 2016 года МАГАТЭ подтвердила выполнение Ираном своих обязательств в соответствии с соглашением. Тогда же ООН, США и ЕС смягчили некоторые экономические и финансовые ограничения, введенные в отношении Ирана в связи с его ядерной программой.



Однако Дональд Трамп обвинил Иран в несоблюдении договоренностей. Выступая с трибуны Генассамблеи ООН 19 сентября 2017 года, он назвал сделку с Ираном "худшей сделкой в истории США", а Иран – "страной-изгоем, экспортирующей насилие, кровопролитие и хаос". В мае 2018 г. США вышли из соглашения, а позже восстановили санкции в отношении Ирана в полном объеме.



В мае 2019 года Тегеран уведомил о решении приостановить исполнение части своих обязательств и начал обогащение урана выше согласованного уровня 3,67%. В сентябре 2019 года Тегеран запустил дополнительный блок из 30 центрифуг нового поколения, а также в 10 раз увеличил производство низкообогащенного урана.



Израиль увидел в этом подтверждение своих опасений о планах Тегерана создать ядерное оружие.



Соратник израильского премьер-министра Б. Нетаньяху и министр по делам поселений Цахи Ханегби (Tzachi Hanegbi) заявил, что в дальнейшем у Израиля не будет иного выхода, как превентивный удар по Исламской Республике Иран, чтобы прекратить ее ядерную программу. Убежденность израильтян в том, что "персы обманут", неколебима. "Возможно, в будущем у нас не будет иного выбора, кроме атаки. Я надеюсь, что когда наше руководство столкнется с этой дилеммой, оно не смирится с существованием ядерной державы Иран", – заявил Ц. Ханегби.



В унисон с этим министром высказался министр обороны Израиля Бенни Ганц (Benny Gantz): "Израиль продолжает держать на повестке дня возможность ударов по иранским ядерным объектам". Одновременно начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави (Aviv Kohavi) высказал критику Вашингтона в иранском вопросе и сообщил, что дал указание составить план нанесения ударов по иранским ядерным объектам.



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Часть ракетного ареснала Ирана. Фото: REUTERS/Wana News Agency



А на днях госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Тегеран может находиться "в неделях" от разработки достаточного количества расщепляющегося материала для создания ядерной бомбы.



Одновременно в СМИ продолжаются спекуляции о возможностях Израиля нанести удар по иранским ядерным объектам. Широко разошлось сообщение кувейтской газеты Al-Jarida о том, что израильские истребители-невидимки F-35 якобы вторглись в воздушное пространство ИРИ, пролетев над территорией Сирии и Ирака. Al-Jarida утверждает, что самолеты не были выявлены ни российскими радарами в Сирии, ни иранской ПВО. Американский журнал The National Interest задается вопросом, возможно ли такое. Автор статьи отмечает, что радиус действия F-35A составляет 1000 км, а расстояние, которое израильским самолетам надо покрыть до Тегерана, – 1600 км. С дозаправкой в воздухе у Израиля проблемы: не хватает самолетов-дозаправщиков, которые к тому же могут стать добычей систем ПВО С-300, имеющихся у Сирии и Ирана. Положение мало улучшится и в случае, если Израиль уговорит Баку предоставить для F-35A азербайджанские аэродромы. Кроме того, Иран рассматривает вопрос о закупке у РФ систем С-400 "Триумф", которые могут эффективно бороться с "невидимками".



Исходя из того, что Израилю пока не удается предотвратить возвращение США в "ядерную сделку" с Ираном, израильтяне будут искать пути усиления международной изоляции ИРИ. Кроме того, может произойти эскалация напряженности на Голанских высотах, где на сирийской стороне действуют части Корпуса стражей исламской революции.