Шавкат Мирзиеев - журналистам: "Не бойтесь, за вами стоит президент" (узб-юмор)

08:15 05.02.2021

Президент во время общения с журналистами заявил, чтобы они "не прекращали справедливо доносить достижения и недостатки". "Не бойтесь. За вами стоит президент", - сказал Шавкат Мирзиеев.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время визита в Ферганскую область провел диалог с представителями СМИ, сообщила журналистка Азиза Курбанова у себя в Telegram-канале.



По ее словам, общение с журналистами телеканалов "Узбекистан 24", Sevimli TV, Uzreport TV, а также изданий Daryo.uz, Uz24.uz, Darakchi.uz, УзА и других длилось около 15 минут.



"Вы мои соратники, я рассчитываю на вашу помощь. Я вижу вас как силу, которая справедливо рассказывает о наших достижениях и недостатках нашему народу… Я хочу вас попросить об одном: не ленитесь быть в поисках. Не бойтесь доносить [информацию] справедливо. За вами стоит президент. Те времена прошли. Мы не свернем с этого пути. Справедливость, справедливость, справедливость! Только правда. Чем больше правды мы сможем донести, тем больше блага. Да, сегодня вас кто-то не любит, но руководители все равно будут работать по вашим сообщениям, исправлять [недостатки]… Это приведет к системной работе. Я желаю удачи в вашей работе", - заявил глава государства.



В послании парламенту 29 декабря Шавкат Мирзиеев заявил СМИ все больше становятся "четвертой властью", освещая не только позитивные изменения в стране, но и поднимая актуальные проблемы. "Конечно, острые и критические материалы не нравятся многим чиновникам на местах, нарушают их спокойное и беззаботное существование. Но гласность и свобода слова - это требование времени, требование реформ в Узбекистане", - отмечал президент.