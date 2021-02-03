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Шавкат Мирзиеев - журналистам: "Не бойтесь, за вами стоит президент" (узб-юмор)
08:15 05.02.2021

Президент во время общения с журналистами заявил, чтобы они "не прекращали справедливо доносить достижения и недостатки". "Не бойтесь. За вами стоит президент", - сказал Шавкат Мирзиеев.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время визита в Ферганскую область провел диалог с представителями СМИ, сообщила журналистка Азиза Курбанова у себя в Telegram-канале.

По ее словам, общение с журналистами телеканалов "Узбекистан 24", Sevimli TV, Uzreport TV, а также изданий Daryo.uz, Uz24.uz, Darakchi.uz, УзА и других длилось около 15 минут.

"Вы мои соратники, я рассчитываю на вашу помощь. Я вижу вас как силу, которая справедливо рассказывает о наших достижениях и недостатках нашему народу… Я хочу вас попросить об одном: не ленитесь быть в поисках. Не бойтесь доносить [информацию] справедливо. За вами стоит президент. Те времена прошли. Мы не свернем с этого пути. Справедливость, справедливость, справедливость! Только правда. Чем больше правды мы сможем донести, тем больше блага. Да, сегодня вас кто-то не любит, но руководители все равно будут работать по вашим сообщениям, исправлять [недостатки]… Это приведет к системной работе. Я желаю удачи в вашей работе", - заявил глава государства.

В послании парламенту 29 декабря Шавкат Мирзиеев заявил СМИ все больше становятся "четвертой властью", освещая не только позитивные изменения в стране, но и поднимая актуальные проблемы. "Конечно, острые и критические материалы не нравятся многим чиновникам на местах, нарушают их спокойное и беззаботное существование. Но гласность и свобода слова - это требование времени, требование реформ в Узбекистане", - отмечал президент.

Источник - gazeta.uz
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